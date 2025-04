Motorola lance le Razr 60 Ultra et le Galaxy Z Flip 7 a du mouron a se faire

Motorola renouvelle ses smartphones pliables en musclant son jeu sur le Razr 60 Ultra.

Motorola lance ses Razr 60 et Razr 60 Ultra. En 2025, c’est le premier constructeur à déployer sa nouvelle génération de smartphones pliables. On attend par la suite Samsung et son Galaxy Z Flip 7 ainsi que le Mix Flip 2 de Xiaomi, mais pour l’instant, la marque américaine a les coudées franches et en profite pour muscler sa formule.

Une charnière renforcée

Et ça commence par une nouvelle charnière renforcée. Sur les deux modèles, elle est désormais en titane au lieu de l’acier inoxydable jusqu’alors utilisé.

C’est une bonne chose de le savoir puisque lors de notre première prise en main de ces appareils, nous avons observé un flottement dans cette charnière. Comme sur le Mix Flip de Xiaomi, l’écran n’est pas retenu lors de l’ouverture, et peut « claquer » quand il termine sa rotation. Un point que maîtrise mieux Samsung selon nous.

Le Razr 60 Ultra joue dans le cour des grands

Objet de mode, le Razr 60 Ultra est décliné en quatre coloris et quatre matériaux différents :

similicuir Alcantara vert (Pantone Scarab),

aspect bois Moka (Pantone Mountain trail),

similicuir Bordeaux (Pantone Rio red)

et aspect textile Rose fushia (Pantone Pink cabaret).



Le Razr 60 Ultra ne change pas vraiment ses mensurations (excepté son poids qui gagne 10 grammes) et pourtant son écran est plus grand. Motorola a en fait réduit de 20% le cadre noir autour de l’affichage. De 6,9, on passe à 7 pouces, toujours sur une dalle Amoled Super HD (2992 x 1224), avec un rafraîchissement de 165 Hz et une certification Pantone pour la justesse colorimétrique et des teintes de peau.

À l’extérieur, on retrouve l’écran externe de 4 pouces. OLED, il est protégée par du Gorilla Glass Ceramic, une première sur un modèle pliable. Il dispose aussi d’un rafraîchissement LTPO de 1 à 165 Hz.

Comme prévu, Motorola anime bien son pliant haut de gamme avec un Snapdragon 8 Elite, l’une des puces les plus performantes de 2025. Elle est ici accompagnée de 16 Go de RAM et de 512 Go de stockage.

Côté photo, changement de paradigme. Si l’on avait apprécié le choix d’un zoom optique l’an dernier, il disparaît aujourd’hui au profit d’un ultra grand-angle :

grand-angle de 50 MP (f/1.8) avec stabilisation optique,

ultra grand-angle de 50 MP (f/2.0) 120°,

capteur selfie de 50 MP (f/2.0).

Motorola justifie ce choix par des demandes de ses consommateurs. Le zoom optique n’est pas totalement oublié puisque le capteur principal est censé produire des clichés en x2 « de qualité optique ». Néanmoins, on sait qu’un capteur dédié travaille mieux sur les plus fort grossissements.

Autre modification, Motorola booste la batterie de son smartphone en installant 4700 mAh au total, soit 700 mAh de plus que sur le Razr 50 Ultra. La charge également est améliorée, passant de 45 Watts en filaire à 68 Watts et de 15 Watts en sans-fil à 30 Watts. Bref, que du bon sur le papier.

Pas de chargeur dans la boîte, mais une coque de protection matchant avec la finition choisie. Pour le système d’exploitation, on est sous Android 15 et on aura droit à trois ans de mises à jour majeures et quatre ans de mises à jour de sécurité. Oui, c’est un peu court.

Le Razr 60 Ultra est dores et déjà disponible. Son prix est de 1299 euros. Oui, c’est 100 euros de plus que l’an dernier, mais on a une montée en gamme sur le processeur, des amélioration intéressantes et surtout 512 Go de stockage. Pour ce prix, chez Samsung, on est limité à 256 Go.

Razr 60, l’option à moins de 1000 euros

Et pas question pour Motorola de laisser des clients sur le carreau si son Ultra leur semble trop onéreux. Il a droit à sa déclinaison basique avec le Razr 60 qui, elle, ne change pas de prix : 899 euros.

À ce tarif, on a bien évidemment quelques concessions à faire, notamment au niveau de la puissance (Dimensity 7400X, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage), de l’écran externe de 3,6 pouces qui ne couvre plus toute la surface pliée et de la photo qui perd en définition :

grand-angle de 50 MP (f/1.7) avec stabilisation optique, mais sans zoom x2 « de qualité optique »,

ultra grand-angle de 13 MP (f/2.2),

capteur selfie de 32 MP (f/2.4).

En revanche, les finitions sont approchantes avec la même charnière en titane que le Razr 60 Ultra, une protection Gorilla Glass Victus tout de même de bonne tenue et toujours la certification IP48 et on profite toujours à l’intérieur d’un écran oled 120 Hz de 6,9 pouces (90 Hz pour l’écran externe).

Quant à l’autonomie, elle repose sur une batterie de 4500 mAh, elle aussi agrandie. En revanche, la charge est toujours de 30 Watts en filaire et 15 Watts en sans-fil.

Le Razr 60 sera disponible mi-mai en exclusivité sur la boutique en ligne de Motorola.

