Samsung s’apprête à lancer la production de masse de ses prochains smartphones pliants, les Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7. Ces nouveaux modèles sont attendus pour une présentation officielle en juillet 2025.

Samsung a confirmé, d’après plusieurs sources concordantes, son intention de débuter la production de masse des Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7 dès le mois de mai 2025. Cette étape précède une présentation officielle prévue lors d’un événement Galaxy Unpacked en juillet, suivant le calendrier traditionnel de la marque pour ses appareils pliants.

Les panneaux OLED pliants, produits par Samsung Display, sont déjà en cours de fabrication et seront acheminés vers les usines vietnamiennes de Samsung Electronics, qui assurent l’assemblage des smartphones destinés aux marchés mondiaux, notamment les États-Unis et l’Europe.

Non pas deux nouveaux smartphones pliants mais bien quatre

Par ailleurs, Samsung pourrait introduire un modèle plus abordable, le Galaxy Z Flip FE, mais il semblerait plutôt que sa commercialisation soit décalée au quatrième trimestre 2025. L’idée serait de ne pas concurrencer directement le Z Flip 7, successeur du Z Flip 6 lors de sa sortie. Enfin, un modèle tri-fold, capable de se plier en trois, serait en développement, bien qu’aucune date de lancement ne soit confirmée à ce jour.

Cette organisation industrielle permet à Samsung de maintenir sa position de leader sur le segment des smartphones pliants, même si la marque anticipe une baisse de la demande en 2025. Selon plusieurs analyses, l’objectif de ventes pour les nouveaux modèles serait fixé à environ 5 millions d’unités, soit une diminution par rapport aux années précédentes, en raison d’un marché qui peine à convaincre de nouveaux utilisateurs et à inciter les anciens à renouveler leur appareil.

Les deux appareils seront animés par le système Android 16 avec une surcouche logicielle One UI 7.0 dont le planning de déploiement vient d’être revu avant de prévoir un calendrier ambitieux.

Quelles évolutions techniques pour le Galaxy Z Fold 7 ?

Le Galaxy Z Fold 7 devrait bénéficier de plusieurs améliorations par rapport à la génération précédente. Selon les fuites et rumeurs les plus récentes, l’appareil serait équipé d’un écran interne de 8 pouces et d’un écran externe de 6,5 pouces, tous deux de type LTPO AMOLED 2X, avec une définition élevée et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Son design évoluerait vers une plus grande finesse, avec une épaisseur de seulement 4,5 mm en position ouverte, et des dimensions proches de la version Special Edition du Fold 6, qui n’était disponible que sur certains marchés asiatiques. Question coloris, un rouge corail inédit est évoqué.

Sous le capot, le Fold 7 intégrerait un processeur Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, offrant un gain de performance de 45 % par rapport à la génération précédente. La mémoire vive serait de 12 ou 16 Go selon les versions, tandis que le stockage interne pourrait atteindre 1 To, sans possibilité d’extension par carte microSD. La batterie conserverait une capacité de 4 400 mAh, avec une charge rapide filaire de 25 W et une charge sans fil de 15 W.

L’appareil photo principal pourrait atteindre 200 mégapixels, ce qui placerait le Fold 7 parmi les smartphones les mieux dotés du marché en matière de photographie mobile. Les autres capteurs resteraient similaires à ceux du Fold 6, mais l’accent serait mis sur la qualité du module principal. Par ailleurs, la charnière et le système de refroidissement bénéficieraient d’améliorations, avec une chambre à vapeur plus grande pour une meilleure gestion thermique.

Enfin, le pli de l’écran interne serait presque invisible, selon certaines sources, ce qui représenterait un progrès notable pour l’expérience utilisateur.