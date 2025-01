Samsung Galaxy A56 : la fiche technique se précise avant sa sortie imminente

Samsung s’apprête à lancer le Galaxy A56 5G d’ici mi-mars, selon des informations récentes. On en sait désormais un peu plus sur sa fiche technique, grâce à divers organismes de certification.

Après des certifications en Chine (TENAA, 3C) dévoilant son design et sa batterie, le modèle SM-A566E/DS, qui sera lancé sous le nom Galaxy A56, a franchi une étape clé avec son passage sur le site de la FCC américaine. Cette homologation confirme notamment une vitesse de charge rapide, surclassant même les derniers flagships de la marque.

La liste FCC révèle une charge filaire de 45W (10V/4,5A), une première pour un milieu de gamme Samsung. À titre de comparaison, les Galaxy S25 Ultra et S25+ plafonnent aussi 45W, tandis que l’entrée de gamme S25 reste à 25W. Cette avancée, pressentie depuis la certification 3C en novembre 2024, positionne l’A56 comme un modèle assez intéressant. Notons cependant que l’adaptateur fourni pourrait être limité à 25W.

Quelle fiche technique pour le Galaxy A56 ?

Côté technique, le Galaxy A56 5G miserait sur un écran Dynamic AMOLED FHD+ à 120 Hz, accompagné d’un Exynos 1580, le successeur de l’Exynos 1480 de l’A55. La mémoire monterait jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. L’appareil photo principal resterait inchangé (triple capteur de 50+12+5 mégapixels), mais le capteur avant passerait de 32 à 12 mégapixels. La batterie, évaluée à 4 905 mAh, serait commercialisée à 5 000 mAh, comme les années précédentes.

Le smartphone prend en charge une large gamme de bandes 5G (n1, n3, n5, etc.), le Wi-Fi 6, le Bluetooth, le NFC et le GNSS. Malgré cette polyvalence, son arrivée aux États-Unis semble improbable, Samsung privilégiant des modèles comme le Galaxy S24 FE ou l’A36 5G sur ce marché. Ce dernier, attendu avec un processeur Snapdragon et une charge 45 W, pourrait faire de l’ombre à son grand-frère en Asie ou en Europe.

On peut s’attendre à un tarif avoisinant les 500 euros. Comme d’habitude, l’A56 5G viserait une clientèle recherchant un bon rapport qualité-prix. Son lancement, lui, serait prévu autour de mars 2025.