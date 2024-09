Samsung Galaxy A56 : aussi puissant qu’un Galaxy S21 Ultra, les mises à jour en plus

Le Galaxy A56 point le bout de son nez. Il existe bien et on connaît la puce qui l’animera.

Si Samsung fait tourner les têtes avec sa gamme Galaxy S, et le prochain Galaxy S25 Ultra, il fait son volume de ventes sur des produits plus sages, dont la série A et son fleuron, l’actuel Galaxy A55.

Il sera remplacé par le Galaxy A56 en début d’année prochaine et a aujourd’hui été repéré dans une base de données IMEI.

Actuellement en phase de tests réseau, ce nouveau modèle de la gamme Galaxy A devrait offrir une amélioration significative par rapport à ses prédécesseurs.

Aussi puissant que cet ancien très haut de gamme

Selon plusieurs sources, le Galaxy A56 serait alimenté par la nouvelle puce Exynos 1580, un chipset comparable en performances au Snapdragon 888, soit le SoC installé dans le Galaxy S21 Ultra.

Il serait équipé de quatre cœurs Cortex-A720 et de quatre cœurs Cortex-A520, promettant une puissance de calcul nettement améliorée par rapport à l’Exynos 1480 du Galaxy A55. Il intègre également un GPU Xclipse 540 qui, on l’espère, devrait améliorer le comportement de l’A56 en jeu.

La date de lancement du Galaxy A56 est estimée pour mars 2025, en ligne avec le calendrier habituel des sorties de Samsung pour la série Galaxy A.

Rappelons que suite aux fuites du Galaxy A16, on peut estimer que le Galaxy A56 aura le même traitement de faveur concernant son support logiciel, soit six ans de mises à jour tant d’Android que de sécurité.