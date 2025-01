Le lancement des Samsung Galaxy A36 et Galaxy A56 serait imminent, avec une très belle surprise côté recharge

Samsung se prépare à enrichir sa gamme intermédiaire avec les Galaxy A36 5G et A565G, comme en témoignent de récentes certifications IECEE. Ces documents offrent un aperçu détaillé des différentes variantes et spécifications techniques des deux appareils.

Le Galaxy A36 // Source : OnLeaks

Le Galaxy A36 5G apparaît déjà chez IECEE – via MySmartPrince – sous plusieurs références, notamment SM-A366B, SM-A366E et SM-A366U, avec des versions double SIM identifiables par le suffixe « DS ». L’organisme de certification confirme la prise en charge d’une charge rapide 45 W (10V 4.5A), une amélioration importante par rapport à son prédécesseur.

Les tests Geekbench révèlent que l’A36 5G serait équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, accompagné de 6 Go de RAM. L’appareil fonctionnera sous Android 15 avec l’interface One UI 7. Les rumeurs évoquent également une amélioration de la caméra frontale, tandis que le module photo arrière conserverait sa configuration actuelle avec un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un objectif macro de 5 mégapixels.

Le Galaxy A56 5G bénéficiera des mêmes améliorations

Concernant le Galaxy A565G, identifié sous les références SM-A566B/DS et SM-A566E/DS, il bénéficierait également d’une charge rapide 45 W. La certification MIIT a révélé une batterie d’une capacité nominale de 4 905 mAh, qui sera probablement annoncée comme étant de 5000 mAh par Samsung.

Le smartphone sera propulsé par le processeur Exynos 1580 de Samsung, couplé à 8 Go de RAM. Il devrait donc se montrer plus performant que son petit frère, le Galaxy A36 5G. Les rendus publiés via la certification TENAA montrent aussi un nouveau design du module photo et confirment la présence d’un écran Dynamic AMOLED. Autre nouveauté intéressante, le smartphone devrait bénéficier d’un nouveau capteur selfie.

La sortie de ces deux modèles est attendue pour mars 2025, positionnant Samsung en concurrence directe avec le futur iPhone 16e d’Apple dans le segment des smartphones milieu de gamme. Le prix de l’A36 5G devrait avoisiner les 400 euros, maintenant la stratégie tarifaire de son prédécesseur.