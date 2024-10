Le Samsung Galaxy A56 pourrait enfin recevoir cette amélioration photo tant attendue

Alors que le lancement du Samsung Galaxy A56 n’est prévu que dans plusieurs mois, les premières fuites commencent à dessiner les contours de ce nouveau smartphone de milieu de gamme.

Samsung Galaxy A55 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Selon des sources jugées sérieuses, il semblerait que le prochain Galaxy A56 de Samsung bénéficiera d’une mise à niveau significative en photo, après plusieurs années de stagnation. En effet, d’après des informations rapportées par GalaxyClub, Samsung s’apprêterait à remplacer l’ancien capteur frontal de 32 MP, utilisé depuis le Galaxy A51 en 2019, par un nouveau module de 12 mégapixels.

Bien que cette réduction du nombre de mégapixels puisse sembler surprenante, on rappelle que plus de mégapixels ne garantit pas nécessairement de meilleures photos. La taille des pixels et la technologie du capteur jouent un rôle tout aussi crucial dans la qualité finale des clichés. Et toujours selon GalaxyClub, tout porte à croire ici que Samsung optera pour un capteur photo plus performant.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs smartphones à moins de 500 euros en 2024 ?

Quelle configuration photo pour le Galaxy A56 ?

À l’arrière, le Galaxy A56 devrait conserver la même configuration que son prédécesseur : un capteur principal de 50 MP, accompagné d’un ultra grand-angle de 12 MP et d’un objectif macro de 5 MP. Des rumeurs suggèrent que le nouveau capteur frontal pourrait être directement inspiré de la série haut de gamme Galaxy S, promettant ainsi une amélioration notable de la qualité des selfies.

Côté performances, le smartphone devrait embarquer le nouveau processeur Exynos 1580, offrant un léger gain de puissance par rapport au modèle précédent. Mais l’autre point fort pourrait être la durée du support logiciel. Suite à la décision de Samsung d’offrir six ans de mises à jour pour le Galaxy A16, le A56 pourrait bénéficier du même traitement, renforçant ainsi son attractivité sur le marché. Il ferait partie des rares smartphone de milieu de gamme, avec le Pixel 8a, à offrir autant de mises à jour.

Le timing de cette fuite n’est pas anodin, Samsung ayant récemment lancé plusieurs modèles de sa série A, dont le A06 et le A16 en versions 4G et 5G. Le Galaxy A56 devrait faire son apparition au premier trimestre 2024, suivant le cycle habituel de renouvellement de la gamme. Pour rappel, le Galaxy A55 avait été lancé en mars dernier.