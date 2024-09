Galaxy A16 et A16 5G : Samsung réserve une belle surprise pour ces smartphones à moins de 250 €

6 ans de mises à jour (OS et sécurité). C’est la promesse officielle de Samsung sur les nouveaux Galaxy A16 et Galaxy A16 5G.

Samsung Galaxy A16 5G // Source : Robin Wycke – Frandroid

Samsung dégaine deux nouveaux smartphones en entrée de gamme. Voici les Galaxy A16 et A16 5G. Les deux sont vendus à moins de 250 euros et proposent une belle évolution.

En effet, il s’agit des premiers Galaxy A à garantir six ans de suivi logiciel, aussi bien sur les mises à jour Android majeures que sur les patchs de sécurité. Cela vient donc confirmer les récentes fuites à leur sujet.

Samsung Galaxy A16 et A16 5G // Source : Robin Wycke – Frandroid

À titre de comparaison, les modèles haut de gamme Galaxy S et Z ont droit à sept ans de mises à jour. Rappelons aussi que le Galaxy A15 avait droit à 4 ans de mise à jour de l’OS.

Pour les caractéristiques techniques, pas de folie. Les Samsung Galaxy A16 et Galaxy A16 5G disposent tous deux d’un écran Amoled de 6,7 pouces.

Samsung Galaxy A16 et A16 5G // Source : Robin Wycke – Frandroid

Côté design, il s’affine avec une épaisseur qui passe à 7,9 mm au lieu de 8,4 mm sur la précédente génération.

Les appareils promettent deux jours d’autonomie avec une batterie de 5000 mAh.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs smartphones à moins de 300 euros en 2024 ?

Mais le grand argument des Galaxy A16 reste la longévité. En plus des six années de mises à jour, ils ont droit à une certification IP54 et résistent donc aux projections d’eau. Ils ont aussi obtenu l’indice de réparabilité de 8,4/10.

Samsung Galaxy A16 et A16 5G // Source : Robin Wycke – Frandroid Samsung Galaxy A16 5G // Source : Robin Wycke – Frandroid

Pour le SoC, les deux smartphones n’utilisent pas le même matériel. Le Galaxy A16 embarque un MediaTek Helio G99 tandis que son frère le Galaxy A16 5G est doté d’un Exynos 1330.

Les Samsung Galaxy A16 et A16 5G sortiront « dans quelques semaines » en France.

Samsung Galaxy A16 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Le Galaxy A16 classique existe en gris, turquoise et bleu nuit, à chaque fois avec une finition mate. Il est annoncé à partir de 219 euros dans sa configuration de 128 Go.

Le Galaxy A16 5G se décline en gris, vert d’eau et bleu nuit, mais avec un revêtement brillant. Il s’affichera à partir de 249 euros (128 Go).