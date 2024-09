Aussi grand qu’un Galaxy S24+, moins cher, mais (beaucoup) moins puissant, le Galaxy A16 arrive

Futur smartphone d’entrée de gamme de Samsung, le Galaxy A16 5G serait prochainement dévoilé en Inde et une partie de ses caractéristiques a fuité.

Sorti en avril dernier, le Galaxy A15 a su corriger une partie des errances de son prédécesseur avec notamment l’apparition d’un écran Oled 90 Hz très bien calibré.

Un smartphone aussi grand qu’un Galaxy S24+

Et à en croire les images publiées par thetechoutlook, Samsung resterait sur la même ligne. Cet affichage conserve les mêmes propriétés, mais passe de 6,5 à 6,7 pouces. Malheureusement, il faudra encore faire avec une grosse bordure noire, Samsung choisissant plutôt d’augmenter les mensurations de son téléphone pour caler son plus grand écran : 164,4 x 77,9 mm.

À noter que Samsung aurait affiné son châssis avec une épaisseur de 7,9 mm. Le poids serait de 192 g ou 200 g en fonction de la puce embarquée. Il gagnerait aussi la certification IP54.

Le dos de l’appareil serait en « Glasstic », une jolie métaphore pour parler d’un dos en plastique brillant, effet verre, mais sans en être.

Rappelons que l’on est sur un smarpthone qui devrait se monnayer aux alentours de 200 euros.

Samsung ferait transpirer un peu de ses smartphones de milieu de gamme sur ce Galaxy A16 5G. Il hériterait ainsi de l’îlot de boutons des Galaxy A55 et A35. Une touche de design qui apporte un peu de singularité. En revanche, n’en déplaise aux mélomanes, il faudrait faire sans la prise jack 3,5 mm qui tirerait sa révérence sur cette gamme.

Trois finitions seraient au programme : vert, noir et doré.

Des performances en question

Côté performances, le Galaxy A16 5G est attendu au tournant. L’A14 puis l’A15 pêchaient sur ce point, n’assurant pas totalement des tâches quotidiennes sans broncher.

Ici, Samsung passerait au Dimensity 6300 de Mediatek sur son A16 5G, un SoC gravé en 6 nm que nous n’avons pas encore eu le loisir de croiser. Il devrait être plus performant que le 6100 que nous avions testé sur TCL 50 5G et qui faisait déjà le travail.

Attention, une autre variante coexisterait en Exynos 1330, une puce qui équipait le Samsung Galaxy M14 5G (plus entrée de gamme encore)… en 2023. On croise les doigts.

Une politique de mises à jour toujours plus longue

Et si l’on ne connaît ni les données des volets photo et autonomie, on croit savoir que Samsung aurait pris une belle décision quand au support de ses smartphones d’entrée de gamme, passant de 4 ans de mises à jours majeures à 6 ans, et ce aussi pour les mises à jour de sécurité.