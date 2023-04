Test du Samsung Galaxy A14 5G : séduisant mais imparfait

La Samsung Galaxy A14 5G est le smartphone le moins cher proposé par le coréen Samsung. Un produit entrée de gamme qui se positionne à 249 euros en version 64 Go.

Le Galaxy A14 5G est un objet qui se démarque de la concurrence par une esthétique plus soignée et recherchée que la moyenne. Un minimum pour un grand constructeur, nous direz-vous. Toutefois, si sur le papier sa fiche technique semble alléchante, l’usage au quotidien souligne rapidement ses faiblesses.

Samsung Galaxy A14 5G Fiche technique

Modèle Samsung Galaxy A14 5G Dimensions 7,8 cm x 16,77 cm x 9,1 mm Interface constructeur One UI Taille de l'écran 6,6 pouces Définition 2408 x 1080 pixels Densité de pixels 400 ppp Technologie LCD SoC Samsung Dimensity 700 Puce graphique Mali-G57 MC2 Stockage interne 64 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 2 Mp

Capteur 3 : 2 Mp Capteur photo frontal 13 Mp Définition enregistrement vidéo Full HD Wi-fi Wi-Fi 5 (ac) Bluetooth 5.2 5G Oui NFC Oui Capteur d'empreintes Oui Type de connecteur USB Type-C Capacité de la batterie 5000 mAh Poids 205 g Couleurs Noir, Argent, Vert Indice de réparabilité ? 8,8/10 Prix 245 € Fiche produit

Ce test a été réalisé à l’aide d’un smartphone prêté par la marque.

Samsung Galaxy A14 5G Un design épuré

Nous avons beau être devant un produit entré de gamme, Samsung a soigné l’esthétique de son dernier smartphone. Ainsi, la face avant est joliment épurée, avec des angles qui profitent de belles courbures. L’écran de 6,6 pouces est encadré par des bordures latérales assez épaisses, surtout le menton trop proéminent à notre goût. Cet encadrement explique que l’écran n’occupe que 80 % de la surface avant malgré la présence d’une encoche en goutte d’eau.

De dos ce Galaxy A14 5G fait son petit effet // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Si la façade avant est assez classique pour un produit à moins de 250 euros, c’est bien le dos qui a principalement retenu l’attention des designers. Ainsi, il reprend les codes visuels du Galaxy S23 avec les trois capteurs photo qui ressortent légèrement. Toutefois, c’est la surface en plastique qui retient toute notre attention avec un léger relief texturé au toucher très agréable. De plus, cela le rend moins glissant, surtout les jours de forte chaleur. Nous avons également apprécié sa capacité à jouer avec la lumière.

Les boutons sont de belles tailles mais positionnés un peu trop haut // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Avec des dimensions de 167,7 x 78 x 9,1 mm pour 202 g, ce n’est pas le plus compact, ni le plus léger de téléphones. Toutefois, il se positionne dans la bonne moyenne même si les personnes aux petites mains en profiteront avec un peu moins de confort. Le positionnement des boutons accentue cela, placés un peu trop haut, nous sommes obligés de remonter notre main sur la tranche droite pour modifier le volume.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Sur la tranche inférieure, nous avons les grilles pour les haut-parleurs, un port USB-C et enfin un port jack 3,5 mm. Le cache donnant accès au port de carte double SIM 5G est situé sur la tranche gauche.

Samsung Galaxy A14 5G L’écran fait le job

Le Samsung Galaxy A14 5G est équipé d’une dalle LCD de 6,6 pouces, au ratio 20:9. Sa définition est de 2400 x 1080 pixels pour une résolution de 400 ppp, ce qui apporte une très belle finesse d’affichage. Le taux de rafraîchissement de 90 Hz est un bon point, dommage qu’il ne soit pas adaptatif. Passons aux mesures de cet écran réalisées à l’aide de notre sonde et du logiciel CalMAN Ultimate de Portrait Displays. La luminosité mesurée est de 500 cd/m². Un résultat correct qui ne permettra pas toujours une bonne lisibilité en plein soleil.

Même pour un entrée de gamme, les bordures sont épaisses // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Concernant les espaces colorimétriques, Samsung a assez bien travaillé avec un écran qui occupe 127 % de l’espace sRGB et 85 % du DCI-P3. Ce qui devrait nous offrir un beau panel de nuances colorimétriques. En réalité, la dalle ne semble pas très bien calibrée avec une tendance assez nette à tirer vers le bleu, avec en plus une tendance à saturer les couleurs.

Un écran qui fait le job, mais qui reste largement perfectible.

Samsung Galaxy A14 5G Logiciel : One UI aux manœuvres

Android 13 et One UI 5.0 sont aux commandes pour une interface maintenant connue et qui profite de nombreuses nouveautés. L’ensemble est très cohérent et fonctionne à merveille. Les options de personnalisation, qui si elles ne vont pas aussi loin que ColorOS par exemple, sont plus variées que ce que propose un Android Stock. Nous avons toutefois regretté que Samsung ne cesse d’inciter à l’installation d’applis tierces lors du premier démarrage du mobile.

En ce qui concerne les contenus vidéo issus des plateformes de SVoD, le DRM Wideline L1 est bien intégré et permet donc de les visionner en HD. Le téléphone ne profitera que de deux versions d’Android ainsi que d’un suivi de sécurité sur trois ans. Il n’ira donc pas plus loin qu’Android 15. Même s’il reste sur une gamme de prix basse où cela est monnaie courante, cela reste un défaut intrinsèque.

Samsung Galaxy A14 5G Une qualité photo inégale

Le Samsung Galaxy A14 5G intègre trois capteurs photo :

Un capteur principal grand-angle de 50 mégapixels f/1,8 ;

un capteur grand-angle de 2 mégapixels f/2,4 ;

un capteur macro de 2 MP f/2,4.

Le bloc optique ressemble à celui du S23 mais ce n’est qu’une apparence // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Le capteur principal de 50 Mpx capture des clichés en 12 Mpx plutôt convaincants en plein jour. Nous avons une colorimétrie plutôt naturelle et le niveau de détail est assez bon. Toutefois, il suffit de zoomer un brin dans l’image pour remarquer un traitement électronique de l’image un peu trop agressif. Surtout dans les petites zones riches en détails, comme ci-dessous le visage de la statue, ou le nom du bâtiment sous le lampadaire à gauche. Alors que la crinière, sur une zone plus large, profite d’un rendu plus fidèle.

Le zoom optique x2 est de très bonne tenue. Les clichés offrent un bon piqué avec des détails assez précis. Nous notons toutefois que la colorimétrie est un brin plus fade.

Zoom 1x Zoom 2x

Le mode 50 mpx est de bonne tenu, il permet de profiter d’un meilleur niveau de détails. Toutefois, la différence avec un cliché 12 mpx ne vous sautera pas aux yeux, même si un plus grand niveau de détail est perceptible. De plus, le temps d’exposition est plus long, comptez 6 secondes environ.

Cliché de 12 mpx détails 1200 x 800 pixels Cliché de 50 mpx détails 1200 x 800 pixels

Le mode nuit du A14 5G est très doué pour capturer la lumière. Les photos sont parfaitement exploitables, avec des clichés lisibles, même si le niveau de détail baisse sensiblement. On notera aussi quelques aberrations colorimétriques comme les buissons à gauche de la photo ci-dessous qui ressortent plus blancs que verts. Enfin, le traitement numérique a tendance à lisser un peu trop les zones complexes, comme au niveau des branches à la droite de la photo.

Des modes portraits inégaux

Le mode portrait de ce Samsung Galaxy A14 5G est correct, avec un détourage de bon niveau, mais qui n’est pas sans défaut comme ici au niveau de l’oreille droite, du polaire du col de la veste et de l’anse du sac à dos. Si vous avez une chevelure très vivante, pour ne pas dire foisonnante, le Galaxy A14 5G aura un peu de mal à démêler l’ensemble. De plus, il a un peu de mal à traiter les scènes très lumineuses, surexposant ainsi le fond. De plus, le rendu de la carnation est assez propre, mais manque un peu de pep’s. Le testeur est beaucoup moins pâle que sur le portrait ci-dessous.

Pour les selfies, nous exploitons un capteur de 13 mpx. Le détourage est un peu meilleur que celui du mode portrait, mais reste perfectible comme ci-dessous au niveau du col et du sac à dos. Si la carnation est mieux rendue, le capteur avant a plus de mal à traiter les scènes très lumineuses.

Samsung Galaxy A14 5G Performances : n’abusez pas sur les jeux

Le Galaxy A14 5G est architecturé autour d’un MediaTek Dimensity 700, épaulé par un GPU Mali-A78, 4 Go de RAM et 128 Go d’espace disque. Une configuration robuste qui a fait ses preuves. Nous avons un Android et des apps qui si elle ne sont pas lentes, ne sont pas non plus ultra réactives. Nous avons régulièrement noté de petits à-coups, rares, très courts et pourtant aussi réguliers que perceptibles.

Rien de bien gênant au quotidien, mais les meilleurs concurrents dans la même gamme de prix parviennent à faire mieux.

Modèle Samsung Galaxy A14 5G Xiaomi Redmi Note 11 Oppo Reno 7 Samsung Galaxy A23 5G AnTuTu 9 289749 249999 285482 295787 AnTuTu CPU 86207 83900 84594 104753 AnTuTu GPU 56026 38305 50268 37858 AnTuTu MEM 70015 67417 72984 58241 AnTuTu UX 77501 60377 77636 94935 PC Mark 3.0 7998 7627 6599 9323 3DMark Slingshot Extreme 2442 1345 1323 1640 3DMark Slingshot Extreme Graphics 2287 1175 1150 1453 3DMark Slingshot Extreme Physics 3202 2730 2792 2980 3DMark Wild Life 1199 440 451 581 3DMark Wild Life framerate moyen 7.20 FPS 2.70 FPS 3 FPS 4 FPS 3DMark Wild Life Extreme 327 N/C N/C N/C 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen 2 FPS N/C N/C N/C GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 8 / 14 FPS 4.9 / 3.2 FPS 5 / 3 FPS 6 / 2 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 12 / 15 FPS 7.2 / 8.2 FPS 7 / 8 FPS 9 / 10 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 21 / 25 FPS 20 / 23 FPS 20 / 22 FPS 23 / 26 FPS Lecture / écriture séquentielle 843 / 467 Mo/s 923 / 509 Mo/s 963 / 807 Mo/s 483 / 486 Mo/s Lecture / écriture aléatoire 46833 / 51974 IOPS N/C 45126 / 46855 IOPS 42 / 34 IOPS

Côté jeux vidéo, nous avons des performances limitées avec un Fortnite qui en mode graphique moyen a du mal à tenir les 30 fps. Dans les zones complexes, nous avons une moyenne de 19 à 25 fps avec quelques pointes à 30 fps. Pour une meilleure fluidité, mieux vaut baisser le niveau de qualité à faible.

Idem avec Genshin Impact, seul le mode graphique faible assure une fluidité correcte, au-delà il y’a trop de lags pour apprécier le jeu sans s’agacer. Avantage de ces performances, ce smartphone chauffe peu. Même après 30 minutes de jeu, il ne dépasse pas les 45 degrés Celsius.

Samsung Galaxy A14 5G Batterie : solide autonomie

Avec une batterie de 5 000 mAh, le Samsung Galaxy A14 5G a de quoi nous bluffer sur le papier. Nous avons lancé notre protocole de test automatisé et personnalisé ViSer qui simule l’utilisation active d’un smartphone (surf sur le web, SMS, appel, vidéo, écoute de musique, téléchargements…).

Le téléphone tient 14 heures et 27 minutes environ. Cela le place à la 22e place des 95 smartphones que nous avons testés avec ce protocole. Il se classe donc parmi les meilleurs en offrant en usage normal une bonne journée et demie d’autonomie, qui peut flirter avec les deux jours si vous n’abusez pas des notifications.

Attention, le chargeur n’est pas inclus dans la boîte.

Samsung Galaxy A14 5G Réseau et communication

Ce smartphone supporte toutes les bandes de fréquences 5G. Ajoutez le Wi-Fi 5, le Bluetooth 5.1 et le NFC et vous voilà parés. En ce qui concerne les appels, rien à signaler.

Enfin, le GPS intégré fonctionne sans difficulté et nous n’avons pas noté de problème de géolocalisation.

Samsung Galaxy A14 5G Prix et date de sortie

Le Samsung Galaxy A14 5G 128 Go est disponible au prix de 249 euros.