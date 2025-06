Test : le Galaxy S25 Edge est-il trop fin pour être un bon smartphone en photo ?

Moins bien pourvu sur le papier que le S25 Plus, le Galaxy S25 Edge a pourtant des arguments photo à faire valoir. Nous avons opposé ces deux géants.

Samsung a tiré le premier. Avec le Galaxy S25 Edge, il est précurseur sur le marché des smartphones ultrafins. Un segment que rejoindra Apple en septembre prochain avec le présumé iPhone 17 Air.

Galaxy S25 Edge vs. Galaxy S25 Plus

Fin, le Galaxy S25 Edge l’est sans doute trop parce qu’il est pétri de concessions. Sa batterie est plus petite que celle d’un S25 Plus pourtant de même taille. Idem pour son volet photo qui se réduit à deux objectifs à l’arrière :

un grand-angle stabilisé de 200 MP (celui du Galaxy S25 Ultra), f/1.7, équivalent 24 mm, 1/1.3″, 0.6µm,

un ultra grand-angle de 12 MP, f/2.2, équivalent 13 mm, 1/2.55″, 1.4µm.

De son côté, le Galaxy S25 Plus est plus généreux avec un téléobjectif x3 en sus :

grand-angle stabilisé de 50 MP, f/1.8, équivalent 24 mm, 1/1.56″, 1.0µm,

ultra-grand-angle de 12 MP, f/2.2, équivalent 13 mm, 1/2.55″ 1.4µm,

téléobjectif x3 de 10 MP, f/2.4, équivalent 67 mm, 1/3.94″, 1.0 µm.

Côté ultra grand-angle, les deux smartphones font jeu égal. Le Galaxy S25 Plus est avantagé sur le papier par son téléobjectif, mais il a aussi un capteur principal quatre fois moins important que le S25 Edge et surtout ce dernier peut croper dans ce 200 MP pour extraire un zoom numérique théoriquement propre.

Si sur la partie autonomie, on ne donne pas cher du Galaxy S25 Edge face à son grand frère, le match photo peut être plus serré.

Nous avons choisi d’opposer ces deux téléphones dans une multitude de situations photo, de jour comme de nuit, afin de les départager et déterminer si Samsung a fait les bons choix avec son S25 Edge.

Grand-angle

Les Galaxy S25+ et Galaxy S25 Edge, possèdent des capteurs principaux haut de gamme, idéaux pour la photographie de jour. Ils produisent des images de très haute qualité, avec une excellente gestion de la dynamique, des couleurs vives et plaisantes, et un très bon niveau de détail.

Galaxy S25 Edge Galaxy S25 Plus

Le Galaxy S25 Edge, avec son capteur de 200 MP, semble avoir un léger avantage en termes de résolution pure des détails les plus fins et de rendu des micro-textures, ce qui lui donne la victoire dans la plupart de ces duos de photos, bien que souvent par une marge très faible. Sa gestion du HDR en conditions extrêmes est également excellente.

Galaxy S25 Edge Galaxy S25 Plus

Le Galaxy S25+ n’est absolument pas en reste et produit des clichés quasiment indiscernables dans la plupart des cas. On voit cependant qu’il applique toujours un bokeh sur ses clichés proches, contrairement au S25 Edge.

Galaxy S25 Edge Galaxy S25 Plus

Pour un utilisateur lambda, la différence de qualité d’image entre les deux capteurs principaux en conditions de jour sera probablement difficile à percevoir sans un examen très attentif ou des recadrages importants. Les deux sont des valeurs sûres.

Galaxy S25 Plus : 9/10

Galaxy S25 Edge : 9/10

Galaxy S25 Edge Galaxy S25 Plus

Mode nuit

Les deux téléphones produisent d’excellents résultats sur cette scène difficile, avec une très bonne gestion de la lumière et des couleurs. Pour référence, cette ruelle n’est absolument pas éclairée et la nuit était noire.

Le S25+ semble avoir un léger avantage en termes de gestion du bruit et de préservation des détails fins sur les pavés et les murs, avec un lissage un peu moins perceptible que sur le S25 Edge. Néanmoins, il est moins lumineux et gomme certains détails en premier-plan sur les bords, comme sur la goutière de droite en l’occurence.

Galaxy S25 Edge Galaxy S25 Plus

Ici, les deux photos de cette place sont très proches de rendu des détails. Le S25 Edge semble accentuer un peu plus les micro-contrastes, donnant une impression de netteté très légèrement supérieure sur certains détails fins des enseignes, tandis que le S25+ offre un rendu des textures (pavés) qui peut paraître un soupçon plus naturel. En revanche, côté exposition, on a deux philosophie. Le Edge joue la carte du naturel alors que le S25 Plus est plus explosif avec une lumière plus présente et des couleurs réhaussées, plus flatteuses.

Galaxy S25 Edge Galaxy S25 Plus

Même son de cloche sur cette devanture, mais on voit aussi que le S25 Plus est très brouillon sur les textures plus on s’excentre. La preuve avec la guirlande qui tombe à droite et qui n’est nette qu’avec le S25 Edge.

Galaxy S25 Edge Galaxy S25 Plus

Ici, les deux rendus sont excellents et difficiles à départager. La gestion des couleurs vives et des sources lumineuses est impeccable des deux côtés. Pourtant avec des lumières blanches, violettes, rouge et jaune, on aurait pu craindre le pire. Juste l’abribus est un peu trop bleu. Il faut regarder en taille réelle pour s’aperçevoir que les 200 MP du Edge sont bien là et qu’il offre un piqué un peu plus pointu.

Galaxy S25 Edge Galaxy S25 Plus

Globalement, pour le capteur principal, les deux smartphones sont au coude à coude et représentent le meilleur de ce qui se fait actuellement. Le choix dépendra des sensibilités de chacun aux micro-différences observées. Les deux sont capables de produire des clichés exceptionnels dans la grande majorité des situations.

Galaxy S25 Edge : 9/10

Galaxy S25 Plus : 9/10

Mode portrait

Les deux smartphones produisent des portraits avec une excellente netteté sur le sujet, des détails fins bien préservés, des couleurs naturelles et un bokeh agréable et progressif. La gestion du HDR est impeccable sur les deux clichés.

Le détourage est très bon des deux côtés. En cherchant la petite bête, le S25+ semble avoir un détourage des contours encore un micron plus précis et propre sur certains détails (oreille, bord de visière) que le S25 Edge sur cet exemple spécifique. La différence est cependant extrêmement subtile.

L’autre avantage du S25+, c’est sa polyvalence puisqu’il peut prendre des portraits jusqu’en x5 avec du x3 en natif, soit un équivalent 75 mm, l’idéal pour les portraits. Le S25 Edge n’ayant pas de zoom optique, il crope dans son capteur jusqu’en x pour les portraits.

Galaxy S25 Edge : 8/10

Galaxy S25 Plus : 9/10

Galaxy S25 Edge Galaxy S25 Plus

Mode nuit

Le capteur principal du Galaxy S25 Edge est plus grand et son traitement d’image est plus adapté pour gérer la faible luminosité tout en conservant des détails et en effectuant un détourage plus précis, même en zoom x2 numérique. Le S25+ produit des résultats utilisables en x1, mais sa performance chute davantage en x2 et il est globalement moins performant que le S25 Edge dans cet exercice difficile, malgré sa plus grande polyvalence.

En revanche, à titre personnel, je trouve que le son contraste plus prononcé et la colorimétrie plus chaude apporte une touche artistique appréciable et efficace.

Galaxy S25 Edge : 7/10

Galaxy S25 Plus : 6/10

Galaxy S25 Edge Galaxy S25 Plus

Galaxy S25 Edge Galaxy S25 Plus

Ultra grand-angle

Les deux smartphones produisent des photos ultra grand-angle très similaires en termes de champ de vision, de correction de la distorsion, de rendu des couleurs et de gestion de l’exposition.

Ce sont de bonnes photos, avec l’impact visuel attendu. La principale différence, bien que subtile, se situe au niveau de la netteté sur les bords.

Le Galaxy S25 Edge semble conserver un niveau de détail et une netteté légèrement supérieurs sur les bords et dans les coins par rapport au S25+.

La différence n’est pas énorme, mais en examinant attentivement les détails périphériques, l’image du S25 Edge paraît un peu plus nette et précise jusqu’aux extrêmes.

Les deux montrent des aberrations chromatiques légères, ce qui est courant pour les objectifs ultra grand-angle.

Galaxy S25 Edge : 8/10

Galaxy S25+ : 7/10

Galaxy S25 Edge Galaxy S25 Plus

Galaxy S25 Edge Galaxy S25 Plus

Mode nuit

Les deux smartphones montrent les limites inhérentes à l’utilisation d’un capteur ultra grand-angle avec une ouverture modeste en conditions de faible luminosité. Les images manquent globalement de détails fins et de piqué, avec un bruit visible et un lissage important. Cependant, le Galaxy S25 Edge se montre bien plus précis avec une netteté bien supérieure, notamment sur ce cliché de voiture, ce qui lui donne l’avantage.

Il est clair que pour les deux appareils, l’ultra grand-angle de nuit est un mode à utiliser avec parcimonie.

Galaxy S25 Edge : 7/10

Galaxy S25+ : 6/10

Galaxy S25 Edge Galaxy S25 Plus

Galaxy S25 Edge Galaxy S25 Plus

Zoom

On en arrive au zoom et comme pour le mode portrait, le Galaxy S25+ tire déjà son épingle du jeu à partir de sa fiche technique puisqu’il a un zoom optique x3. Néanmoins, le 200 MP du S25 Edge peut être une surprise. Place aux photos.

En x2 de jour, le Galaxy S25 Edge se distingue face au Galaxy S25+. Les deux appareils délivrent des clichés de haute qualité. Cependant, le S25 Edge tire un avantage notable de son capteur principal de 200 MP pour générer un zoom numérique x2 d’une netteté et d’un niveau de détail supérieurs, particulièrement visibles sur les scènes riches en textures et en éléments fins.

Le S25+ produit des images x2 très honorables, avec une excellente colorimétrie et une bonne gestion HDR, se montrant même parfois subtilement meilleur dans le rendu des hautes lumières délicates (coucher de soleil). Toutefois, pour la pure capacité à résoudre les détails en zoom x2, le S25 Edge démontre une performance plus nette et précise.

Galaxy S25 Edge Galaxy S25 Plus

Galaxy S25 Edge Galaxy S25 Plus

En x3, on tombe sur le téléobjectif du S25+ qui fait une différence significative en termes de qualité de détail, de netteté naturelle et d’absence d’artefacts par rapport au zoom numérique du Galaxy S25 Edge. C’est un avantage clair pour le S25+ pour les utilisateurs qui zooment fréquemment à ce niveau.

Galaxy S25 Edge Galaxy S25 Plus

En x6, le Galaxy S25 Edge, en exploitant son capteur de 200MP, parvient à produire un zoom numérique qui surpasse légèrement le zoom hybride du Galaxy S25+. Il parvient à conserver un peu plus d’informations et de netteté sur les éléments critiques comme le texte ici. C’est une belle démonstration du potentiel des capteurs à très haute résolution pour le zoom numérique, même à des niveaux de grossissement importants.

Galaxy S25 Edge Galaxy S25 Plus

En x10, le Galaxy S25 Edge est moins net. Il se débrouille, mais en comparant finement les clichés, on s’aperçoit qu’il génère un résultat à grand renfort d’IA. Le panneau sur la petite porte du Santa Cruz est totalement déformé, par exemple. Idem pour le nom qui est moins lisible sur le Yacht « Tatiana ».

Galaxy S25 Edge : 6/10

Galaxy S25 Plus : 8/10

Galaxy S25 Edge Galaxy S25 Plus

Galaxy S25 Edge Galaxy S25 Plus

Mode nuit

De nuit, en x2, c’est le S25 Edge qui s’en sort le mieux. Il gère mieux la captation de lumière et la préservation d’un certain niveau de détail. Il produit des images globalement plus lumineuses et un peu plus définies que le S25+, bien que le bruit et le lissage restent des problèmes pour les deux appareils à ce niveau de zoom dans l’obscurité.

Ni l’un ni l’autre n’excelle, mais le S25 Edge s’en sort un peu mieux.

Galaxy S25 Edge Galaxy S25 Plus

En x3, c’est le Galaxy S25+ qui reprend sa place avec son zoom optique. Il lui permet de retranscrire plus de détails, comme les éléments de cette vitrine, bien mieux définis avec lui. Il récupère aussi un peu plus de lumière.

Galaxy S25 Edge Galaxy S25 Plus

Enfin, le x10 est remporté par le Galaxy S25+ qui profite ici pleinement de son grossissement hybride. Le résultat n’est pas dingue non plus, mais on a plus d’informations sur les volumes et le rendu est moins bruité et non crénelé, contrairement au S25 Edge.

Galaxy S25 Edge : 5/10

Galaxy S25 Plus : 7/10

Galaxy S25 Edge Galaxy S25 Plus

Verdict

Pour un usage photographique global et polyvalent, la présence d’un bon téléobjectif optique dédié comme celui du Galaxy S25+ est souvent un avantage plus constant et qualitativement plus fiable sur une plage de zoom utile (x3) que de dépendre entièrement du zoom numérique, même depuis un capteur à très haute résolution.

Le S25+ montre également une gestion du traitement de nuit sur son capteur principal qui m’a paru globalement plus raffinée. Bien que le S25 Edge soit impressionnant sur certains points (détails en x1 jour, certains zooms numériques, portrait de nuit), la cohérence et la fiabilité offertes par la configuration du S25+, notamment son zoom optique 3x, lui donnent un léger avantage pour être considéré comme le meilleur des deux en photo.

Cependant, si le zoom est accessoire pour vous et que vous ne shootez qu’en x1 ou x2 occasionnellement, le S25 Edge vous offrira un piqué absolu sur son capteur principal en journée et une meilleure performance en portrait de nuit.

Pour la polyvalence, c’est le Galaxy S25+ qui remporte notre vote. Certes, il est plus épais que le S25 Edge, mais il ne souffre donc pas de toutes les concessions qu’a dû faire ce dernier.

Galaxy S25 Edge : 7,4/10

Galaxy S25 Plus : 7,6/10