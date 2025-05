Le Galaxy S25 Edge pourrait bien signer la fin de ce smartphone

Le Galaxy S25 Edge n’est pas qu’un nouveau smartphone, il pourrait redessiner la composition de toute la gamme S de Samsung.

Samsung pourrait revoir en profondeur sa stratégie pour sa gamme phare de smartphones, les Galaxy S. Selon des sources proches des fournisseurs de composants de la marque, le modèle « Plus », souvent positionné comme un entre-deux, pourrait tirer sa révérence au profit de la version « Edge » dès la génération des Galaxy S26 attendue pour 2026.

Cette année, avec la série Galaxy S25, Samsung introduit une nouvelle déclinaison : le Galaxy S25 Edge. Ce modèle, qui se veut le fer de lance affiné de la gamme, s’ajoute aux traditionnels S25, S25+ et S25 Ultra, portant à quatre le nombre de smartphones dans l’offre actuelle. Cependant, cette configuration pourrait n’être que transitoire.

La fin du modèle « Plus » ?

En effet, les regards se tournent déjà vers 2026 et le Project NPA, nom de code attribué à la future série Galaxy S26. Les informations qui filtrent indiquent une possible rationalisation de l’offre.

Au lieu de quatre modèles, Samsung n’en proposerait plus que trois : le Galaxy S26, le Galaxy S26 Edge et le Galaxy S26 Ultra. Le grand perdant de cette réorganisation serait donc le Galaxy S26+.

Samsung a déjà réduit la voilure cette année, n’expédiant que 6,7 millions de S25+ sur les 37,7 millions d’unités de Galaxy S25 déployées en 2025, rapporte le site coréen The Elec. À titre de comparaison, le modèle de base (S25) et le S25 Ultra sont respectivement distribués à hauteur de 13,6 millions et 17,4 millions d’unités.

Tout repose sur le S25 Edge

Le succès commercial du nouveau Galaxy S25 Edge sera donc déterminant. Si ce dernier parvient à séduire suffisamment de consommateurs, il pourrait conforter Samsung dans son idée de le substituer définitivement au modèle « Plus » au sein de la gamme S26.

Cette stratégie axée sur des appareils au design plus fin fait écho à des mouvements observés chez Apple qui envisagerait aussi d’abandonner son modèle « Plus » au profit d’une version « Air », l’iPhone 17 Air étant sa réponse attendue au S25 Edge.

Toutefois, la messe n’est pas encore dite. Des sources internes, citées par The Elec, précisent que le développement de quatre types d’écrans OLED pour la série Galaxy S26 est en cours. Cela suggère que Samsung garde encore ses options ouvertes et pourrait, en cas de mévente du S25 Edge, revenir à sa composition habituelle à quatre modèles.