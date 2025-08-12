Samsung pris de court : voici plein d’images du Galaxy S25 FE

Le Samsung Galaxy S25 FE n’a presque plus rien à cacher, avec de nouvelles images officielles qui ont fuité sur la toile, quelques semaines avant sa potentielle présentation.

Samsung Galaxy S25 FE // Source : Roland Quandt

Successeur du Galaxy S24 FE, le Galaxy S25 FE de Samsung ne devrait plus tarder à se montrer au monde. Mais en attendant la présentation du prochain smartphone de la marque, de nouveaux détails et images officielles se dévoilent, par le biais d’un grand distributeur britannique.

Aucune surprise à l’horizon

Le site allemand WinFuture diffuse de nouvelles images officielles du Samsung Galaxy S25 FE, provenant du distributeur Tesco, ainsi que des détails sur la fiche technique (qui a fuité il y a déjà quelques semaines).

On devrait donc retrouver sans trop de surprises un appareil proche visuellement de son prédécesseur, avec du verre à l’avant et à l’arrière. Le tout, accompagné d’un cadre en aluminium. Les bordures de l’écran devraient être assez fines, avec un poinçon pour la caméra selfie, malgré la présence d’un léger menton sur le bas de cet écran. À l’arrière, les trois caméras sont de la partie dans le style très identifié de la firme coréenne.

Côté caractéristiques, la présence de l’Exynos 2400e. C’était déjà la puce utilisée sur le Galaxy S24 FE semble se confirmer. Il sera épaulé par 8 Go se RAM et 128 ou 256 Go de stockage. L’écran devrait également être identique, avec 6,7 pouces de diagonale, et une définition de 2340 x 1080 pixels. Même chose côté photo, Samsung n’aurait pas pris de risques avec son prochain modèle : un capteur principal de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx, et un téléobjectif x3 de 8Mpx.

Une bonne surprise pourrait cependant être attendue sur le plan énergétique, avec une batterie de 4900 mAh et une puissance de charge de 45 W (contre 4700 mAh et 25 W pour son prédécesseur), une nette amélioration donc.

Le Samsung Galaxy S25 FE devrait être commercialisé au tarif de 679 euros. Bien que WinFuture n’indique aucune date de sortie précise, des rumeurs précédentes indiquent une sortie avancée sur le calendrier de Samsung. L’objectif est notamment de relancer la dynamique des Galaxy S, dans un contexte où l’on peut s’interroger sur la pertinence du Galaxy S FE dans la gamme.