Samsung Galaxy S25 Edge vs Galaxy S25 et S25+ : le comparatif complet

Entre finesse extrême et performance accessible, le Galaxy S25 Edge et le Galaxy S25 incarnent deux visions du haut de gamme. Voici un guide pour choisir le modèle fait pour vous.

Samsung vient d’élargir sa gamme premium avec le Galaxy S25 Edge, un smartphone qui mise sur un design exceptionnellement fin tout en conservant les performances haut de gamme de la série S25.

Ce nouveau modèle se distingue par son profil de seulement 5,8 mm d’épaisseur, le plus fin jamais produit dans la gamme Galaxy S. Mais que vaut-il face aux Galaxy S25 standard et S25 Plus ? Découvrons ensemble les différences, similitudes et arguments qui pourraient justifier son prix plus élevé.

Tableau comparatif

Caractéristiques Galaxy S25 Edge Galaxy S25 Galaxy S25+ Design 5,8 mm d’épaisseur, cadre en titane 7,2 mm d’épaisseur, cadre Aluminum Armor 7,3 mm d’épaisseur, cadre Aluminum Armor Dimensions 75,6 x 158,2 x 5,8 mm 146,9 x 70,5 x 7,2 mm 158,4 x 75,8 x 7,3 mm Poids 163 grammes 162 grammes 190 grammes Matériaux Cadre en titane, verre mat, Gorilla Glass Ceramic 2 (avant), Gorilla Glass Victus 2 (arrière) Gorilla Glass Victus 2 (avant et arrière) Gorilla Glass Victus 2 (avant et arrière) Écran Amoled QHD+ 6,7 pouces Dynamic AMOLED 2X 6,2 pouces (FHD+) Dynamic AMOLED 2X 6,7 pouces (QHD+) Résolution 3120 x 1440 pixels 2340 x 1080 pixels 3120 x 1440 pixels Taux de rafraîchissement 1-120 Hz 1-120 Hz 1-120 Hz Luminosité max 2600 nits 2600 nits 2600 nits Processeur Snapdragon 8 Elite Snapdragon 8 Elite Snapdragon 8 Elite RAM 12 Go 12 Go 12 Go Stockage 256 Go ou 512 Go (UFS 4.0) 256 Go à 1 To 256 Go à 1 To Appareil photo principal 200 Mpx, OIS, f/1,7, 23 mm 50 Mpx 50 Mpx Téléobjectif Non 10 Mpx (zoom optique 3x) 10 Mpx (zoom optique 3x) Ultra grand-angle 12 Mpx, f/2,2, 13 mm, mode macro 12 Mpx 12 Mpx Zoom Qualité optique x2, jusqu’à x10 Zoom optique 3x, zoom qualité optique 2x, zoom numérique jusqu’à 30x Zoom optique 3x, zoom qualité optique 2x, zoom numérique jusqu’à 30x Selfie 12 Mpx, f/2,2, 23 mm 12 Mpx 12 Mpx Batterie 3900 mAh 4000 mAh 4900 mAh Autonomie annoncée Jusqu’à 24h en lecture vidéo Jusqu’à 29h en lecture vidéo Jusqu’à 30h en lecture vidéo Charge filaire 25 W 25 W 45 W Charge sans fil 15 W 15 W 15 W Résistance eau/poussière IP68 IP68 IP68 Système One UI 7 / Android 15 One UI 7 / Android 15 One UI 7 / Android 15 Connectivité BT 5.3, Wi-Fi 7, USB 3.2, nanoSIM/eSIM BT 5.3, Wi-Fi 7, USB 3.2, nanoSIM/eSIM BT 5.3, Wi-Fi 7, USB 3.2, nanoSIM/eSIM Fonctionnalités IA Galaxy AI complète Galaxy AI complète Galaxy AI complète Prix 1249 € (256 Go)



1369 € (512 Go) 862 € (256 Go au lieu de 959 euros au lancement)



982 € (512 Go au lieu de 1079 euros) 1022 € (256 Go au lieu de 1169 euros)



1142 € (512 Go au lieu de 1292 euros) Disponibilité Précommande du 13 au 30 mai Disponible Disponible Couleurs Noir Absolu Titane, Argent Titane, Bleu Clair Titane Bleu Nuit, Gris, Bleu Clair, Vert d’eau, Noir Absolu, Or Rose, Corail (exclusivités) Bleu Nuit, Gris, Bleu Clair, Vert d’eau, Noir Absolu, Or Rose, Corail (exclusivités)

Une finesse record et des matériaux premium comme principaux arguments

Le Galaxy S25 Edge a déjà pour lui ses dimensions : 5,8 mm d’épaisseur seulement, 163 grammes pour un format de 75,6 x 158,2 mm.

Galaxy S25 Edge

Cette finesse record s’accompagne d’un cadre en titane, matériau jusque-là réservé au modèle Ultra, qui offre un « ratio résistance/poids exceptionnel« , selon les équipes Samsung.

Le S25 Edge arbore également une finition en verre mat et propose une palette de couleurs sobres : Noir Absolu Titane, Argent Titane et Bleu Clair Titane. La face avant bénéficie du nouveau Gorilla Glass Ceramic 2, encore plus résistant que son prédécesseur, tandis que l’arrière est protégé par du Gorilla Glass Victus 2.

Galaxy S25

En comparaison, le S25 standard conserve un design plus conventionnel avec une épaisseur classique, sans le cadre en titane qui reste l’apanage des modèles « premium » de la gamme.

Écran et performances : des atouts partagés avec quelques nuances

Côté écran, le S25 Edge s’aligne sur le S25+ avec une dalle Amoled QHD+ de 6,7 pouces capable d’afficher entre 1 et 120 Hz, une luminosité maximale de 2600 nits et une résolution de 500 ppp.

Il se démarque clairement du S25 standard qui embarque un écran plus petit de 6,2 pouces avec une définition FHD+ (2340 x 1080 pixels), même si ce dernier conserve le même taux de rafraîchissement adaptatif et la même luminosité maximale.

Sur le plan des performances, le S25 Edge embarque le même processeur que les autres modèles de la gamme : le Snapdragon 8 Elite, qui promet des gains significatifs par rapport à la génération précédente. Il est accompagné de 12 Go de RAM, comme le S25+ et le S25 standard. Le stockage démarre à 256 Go en UFS 4.0, avec une option à 512 Go.

Malgré sa finesse extrême, le S25 Edge pèse quasiment le même poids que le S25 standard (163g contre 162g), mais reste nettement plus léger que le S25+ (190g).

Photo : peu de compromis malgré la finesse

C’est au niveau de la configuration photo que le S25 Edge se démarque le plus nettement de ses frères. Malgré sa finesse record, il embarque un capteur principal de 200 mégapixels (le même que sur le S25 Ultra) avec stabilisation optique, ouverture f/1,7 et focale équivalente 23 mm.

Samsung promet un zoom de qualité optique jusqu’à x2 (mais toujours zoom numérique) et la possibilité de zoomer jusqu’à x10. Il est complété par un ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2,2, 13 mm) capable de passer en mode macro.

Cette approche est radicalement différente de celle adoptée pour les S25 et S25+ qui partagent exactement la même configuration photo à trois capteurs : un principal de 50 Mpx, un téléobjectif de 10 Mpx offrant un zoom optique 3x (et pouvant aller jusqu’à un zoom numérique 30x), et un ultra grand-angle de 12 Mpx.

À l’avant, les trois modèles sont équipés du même capteur selfie de 12 mégapixels.

Le choix de Samsung pour le S25 Edge est donc intéressant : plutôt que d’intégrer trois capteurs comme sur les autres modèles, il fait le pari d’un capteur principal ultra-haute définition (200 Mpx) qui peut, grâce à cette définition exceptionnelle, simuler un zoom 2x de qualité optique grâce au crop. En revanche, le S25 Edge perd le téléobjectif dédié et sa capacité de zoom optique 3x, ainsi que les capacités de zoom numérique allant jusqu’à 30x des autres modèles.

Ce choix semble avoir été dicté par les contraintes d’épaisseur, mais Samsung le présente comme un avantage en mettant l’accent sur la qualité exceptionnelle du capteur principal, identique à celui du modèle haut de gamme Ultra. Il faudra vérifier si cela est bénéfique dans notre test qui arrivera plus tard.

Autonomie : le principal compromis ?

C’est sans doute sur ce point que les concessions liées à la finesse se font le plus sentir. Le S25 Edge embarque une batterie de 3900 mAh, une capacité inférieure à celle du S25 standard, pour une charge filaire plafonnée à 25 W et sans fil à 15 W.

Samsung promet néanmoins 24 heures d’autonomie en lecture vidéo selon ses tests internes. Une donnée qui a peu de sens, puisqu’il s’agit d’un test d’une vidéo locale… et donc loin de l’utilisation réelle que vous ferez de l’appareil. Néanmoins cela donne une comparaison intéressante.

Caractéristiques Capacité batterie Autonomie annoncée en lecture vidéo Galaxy S25 Edge 3900 mAh 24h Galaxy S25 4000 mAh 29h Galaxy S25+ 4900 mAh 30h Différence Edge vs S25 -100 mAh (-2,5 %) -5h (-17,2 %) Différence Edge vs S25+ -1000 mAh (-20,4 %) -6h (-20 %)

Cette capacité moindre pourrait représenter le principal compromis à accepter pour bénéficier d’un design ultra-fin. En comparaison, le S25 standard offre une batterie plus généreuse qui lui confère une meilleure autonomie.

Prix et positionnement : un nouveau segment premium, c’est très cher

Le Galaxy S25 Edge se positionne clairement comme un produit premium avec un prix de départ fixé à 1249 euros pour la version 256 Go, et 1369 euros pour la version 512 Go.

Il sera disponible en précommande du 13 au 30 mai avec une offre spéciale permettant d’obtenir la capacité de stockage supérieure au prix de la version de base.

Modèle Galaxy S25 Edge Galaxy S25 Galaxy S25+ Prix 1249 € (256 Go)



1369 € (512 Go) 862 € (256 Go au lieu de 959 euros au lancement)



982 € (512 Go au lieu de 1079 euros) 1022 € (256 Go au lieu de 1169 euros)



1142 € (512 Go au lieu de 1292 euros)

Le S25 Edge s’adresse finalement à une niche très spécifique : les utilisateurs pour qui le design et le statut priment sur les considérations pratiques, et qui sont prêts à payer un supplément important pour se démarquer. Pour tous les autres, les S25 et S25+ représentent des choix plus équilibrés et nettement plus raisonnables financièrement.

À vous de déterminer si l’argument esthétique justifie l’investissement supplémentaire par rapport au S25 standard, qui offre une expérience similaire dans un format plus conventionnel et potentiellement une meilleure autonomie.