Les ambitions de Samsung pour ses Galaxy Watch, une BYD de 3 000 ch et la fin d’un excellent outil Microsoft – Tech’spresso

Galaxy Watch : autonomie, mesures de santé… Samsung affiche déjà ses ambitions pour ses prochaines montres
À l’occasion d’une interview accordée à un magazine coréen, l’un des cadres de Samsung a indiqué que la marque souhaitait proposer une meilleure autonomie et de nouvelles mesures de santé pour ses prochaines Galaxy Watch 9 et Galaxy Watch 10.
BYD s’attaque à Porsche 911 avec une voiture électrique de 3 000 ch
La Yangwang U9, un coupé électrique de BYD, va bientôt recevoir une version de 3 000 ch grâce à quatre moteurs électriques de 754 ch. Elle devrait être lancée dans les semaines à venir.
Microsoft va tuer l’un de ses meilleurs outils du quotidien pour le remplacer… par Copilot
Microsoft s’apprête à débrancher son application « Lens – PDF Scanner ». Très utile pour scanner des documents sur iOS comme sur Android, cette dernière sera prochainement remplacée par une fonctionnalité intégrée à Copilot, l’intelligence artificielle de Microsoft.
