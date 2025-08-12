Les ambitions de Samsung pour ses Galaxy Watch, une BYD de 3 000 ch et la fin d’un excellent outil Microsoft – Tech’spresso

 
Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 11 août : Samsung trace la voie à venir pour ses prochaines Galaxy Watch, BYD va sortir une voiture électrique de 3 000 ch et Microsoft va remplacer une de ses meilleures fonctions par son IA Copilot. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter de Frandroid.
La Samsung Galaxy Watch 8 Classic // Source : Robin Wycke – Frandroid

Galaxy Watch : autonomie, mesures de santé… Samsung affiche déjà ses ambitions pour ses prochaines montres

À l’occasion d’une interview accordée à un magazine coréen, l’un des cadres de Samsung a indiqué que la marque souhaitait proposer une meilleure autonomie et de nouvelles mesures de santé pour ses prochaines Galaxy Watch 9 et Galaxy Watch 10.

BYD s’attaque à Porsche 911 avec une voiture électrique de 3 000 ch

La Yangwang U9, un coupé électrique de BYD, va bientôt recevoir une version de 3 000 ch grâce à quatre moteurs électriques de 754 ch. Elle devrait être lancée dans les semaines à venir.

Microsoft va tuer l’un de ses meilleurs outils du quotidien pour le remplacer… par Copilot

Microsoft s’apprête à débrancher son application « Lens – PDF Scanner ». Très utile pour scanner des documents sur iOS comme sur Android, cette dernière sera prochainement remplacée par une fonctionnalité intégrée à Copilot, l’intelligence artificielle de Microsoft.

