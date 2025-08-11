BYD s’attaque à Porsche 911 avec une voiture électrique de 3 000 ch

Dévoilée en 2024, la nouvelle Yangwang U9 revendique déjà plus de 1 300 chevaux. Et voilà que cette voiture électrique, membre du groupe BYD, va se décliner en une version encore plus radicale dépassant les 3 000 chevaux.

Yangwang U9 // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Vous devez désormais bien connaître BYD, la marque chinoise arrivée en Europe dans le courant de l’année 2023 et qui est désormais numéro 1 mondial de la voiture électrique. Mais la firme possède également d’autres marques, nettement moins connues dans nos contrées. Parmi elles, citons Denza, sa division haut de gamme qui arrive tout de même en Europe, de même que Yangwang.

Une supercar encore plus extrême

Il s’agit d’une filiale dédiée aux voitures de luxe, affichant des performances de très haut vol. Parmi elles, citons notamment le SUV U8, que nous avions pu essayer en Chine et le coupé Yangwang U9. Ce dernier, que nous avions également approcher à cette même occasion, affiche une puissance démentielle dépassant les 1 300 chevaux, issus de ses quatre moteurs électriques. De quoi réaliser le 0 à 100 km/h en seulement deux secondes, pour une vitesse maximale établie à 309 km/h.

La supercar électrique rivalise alors frontalement avec la nouvelle Xiaomi SU7 Ultra, et cela ne semble pas trop plaire à Yangwang. Le constructeur basé à Shenzhen aurait ainsi dans les cartons une version encore plus radicale. C’est en effet ce que nous explique le site Car News China, qui relaie un document réglementaire rendu public par le ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’information (MIIT). Et le tout a de quoi nous donner l’eau à la bouche.

Yangwang U9 // Source : Marie Lizak pour Frandroid

En fait, il ne s’agit pas d’une nouvelle voiture à proprement parler, mais d’une nouvelle version de la sportive. Celle-ci prend le nom de Yangwang U9 Track Edition, et elle a une fois encore le droit à quatre moteurs électriques. Soit un sur chaque roue, revendiquant une puissance de 555 kW chacun, soit environ 754 chevaux. Ce qui fait que la voiture atteint désormais un total de 2 220 kW, ce qui donne environ 3 019 chevaux, répartis entre les quatre roues. La vitesse de pointe passe alors à 350 km/h.

En revanche, les premières informations n’évoquent pas encore les chiffres pour le 0 à 100 km/h, qui doit être particulièrement rapide. La voiture mesure entre 4,67 et 4,99 mètres de long pour 2,03 mètres de large et 1,31 mètre de haut. Son empattement est quant à lui annoncé à 2,90 mètres. Le poids a déjà été évoqué, et culmine à 2,48 tonnes sur la balance à vide. Cela est notamment lié à la batterie, qui s’offre une capacité généreuse de 80 kWh.

Une charge très rapide

Elle devrait faire appel à la technologie Blade LFP (lithium – fer – phosphate) comme sur toutes les voitures électriques du groupe. Elle offre une autonomie maximale de 450 kilomètres selon le cycle chinois CTLC, ce qui donne environ 380 kilomètres avec l’homologation WLTP. C’est assez peu, mais la voiture compense par une charge très rapide. Cette dernière ne prend que 10 minutes pour passer de 30 à 80 %, avec une puissance maximale de 500 kW. La nouvelle Yangwang U9 a le droit à la suspension DiSus-X, qui lui permet de rouler sur trois roues et de sauter.

Si cela n’a pas encore été précisé, il est probable que la supercar ait le droit à la conduite autonome God’s Eye développée par BYD. De plus, cette version se distingue par un style encore plus exclusif. Elle se dote d’un grand aileron fixe en carbone, ainsi que de jantes de 20 pouces. Le toit est aussi en carbone, tandis qu’il sera possible d’ajouter des éléments aérodynamiques en option. Parmi eux, citons une lame en carbone et un aileron arrière réglable.

La nouvelle sportive chinoise fait désormais mieux que la Tesla Roadster, qui n’a pas encore vu le jour, mais aussi que les Lotus Evija et Rimac Nevera, qui a battu plusieurs records récemment. Pour le moment, elle n’a pas encore donné d’informations sur sa date de lancement et sur son prix. L’actuelle version est affichée à partir de 1,68 million de yuans, soit environ 200 500 euros selon le taux de change actuel.