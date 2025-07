« On ne va pas s’arrêter là » : 431 km/h, voici la voiture électrique la plus rapide au monde

Lancée en 2020, la Rimac Nevera fait plus que jamais encore parler d’elle. La voiture électrique forte de 2 107 chevaux a battu pas moins de 24 records de vitesse dans la même journée.

Si la voiture électrique possède tout un tas de qualités, elle fait tout de même encore l’objet de nombreuses critiques de la part des détracteurs. Certains mettent notamment en avant l’absence de plaisir de conduire à leur volant. Ce qui est totalement faux, comme nous l’avons vu avec certains modèles, dont la Hyundai Ioniq 5 N, entre autres.

Pas un, mais 24 records de vitesse

Et voilà qu’un autre constructeur veut prouver que l’électrique peut aussi être particulièrement amusant. Il s’agit de Rimac, qui avait levé le voile en 2020 sur sa supercar zéro-émission (à l’échappement), la Nevera. Rivale de la tout aussi incroyable Koenigsegg Regera, cette dernière est réputée comme étant l’une des voitures électriques les plus rapides au monde. Et bien voilà que le constructeur croate vient de nous donner le cœur net. Dans un communiqué tout juste publié, ce dernier annonce que sa super-sportive a battu non pas un, mais 24 records.

Oui, vous avez bien lu, il ne s’agit aucunement d’une faute de frappe. Et le tout a été réalisé en une seule journée, sur la piste d’essai ATP en Allemagne. L’une des performances les plus frappantes de la sportive reste cependant son nouveau record du 0-400-0 km/h. Ce dernier a été réalisé en seulement 25,79 secondes avec la version R, soit 4 secondes de moins que la Rimac Nevera standard. Et surtout, l’hypercar détrône sa rivale suédoise, qui détenait le précédent record avec 27,83 secondes.

Une performance de très haut vol pour la sportive, qui prouve qu’elle est largement supérieure à la version standard, déjà très impressionnante. Parmi les records battus ce jour là, citons notamment le 0 à 100 km/h réalisé en 1,72 seconde, contre 1,81 seconde pour la Nevera d’entrée de gamme. La supercar est en mesure d’atteindre les 200 km/h en seulement 3,95 secondes, contre 4,42 jusqu’à présent. Enfin, la vitesse de pointe est quant à elle annoncée à 431,45 km/h. Il s’agit donc officiellement de la voiture électrique la plus rapide au monde.

Pour mémoire, la Nevera standard détenait déjà le record de vitesse pour une auto électrique de série, avec une pointe à 412 km/h. Cependant, pour le moment, la marque n’est pas la plus rapide sur le Nürburgring. Car ce record est actuellement détenu par la Xiaomi SU7 Ultra, qui a réalisé un tour du circuit allemand en seulement 6:46:874 minutes. Le constructeur croate va t-il lui aussi se lancer à l’assaut de l’Enfer Vert ? C’est évidemment probable.

Des performances de très haut vol

Car une chose est sûre, la nouvelle Rimac Nevera R a toutes les cartes en mains pour donner une bonne leçon au constructeur chinois. Pour mémoire, la supercar embarque pas moins de quatre moteurs électriques, qui développent une puissance totale de 2 107 chevaux, contre 1 548 chevaux pour la SU7 Ultra. La voiture peut atteindre les 300 km/h en seulement 7,89 secondes et il ne faut que 17,35 secondes pour aller jusqu’à 400 km/h.

Des performances très impressionnantes que l’on doit à un travail de développement particulièrement important. La voiture bénéficie d’un appui aérodynamique supérieur de 15 % par rapport à la version standard. Et ce grâce à un nouvel aileron fixe et un diffuseur retravaillé. De plus, le système de répartition du couple a également été amélioré, tout comme l’agilité globale. Cela notamment grâce aux pneus Michelin Cup 2, qui contribuent à réduire le sous-virage et à augmenter l’adhérence latérale.

Pour rappel, l’hypercar croate est limitée à seulement 40 exemplaires à travers le monde. Et surtout, chacun d’eux est affiché à 2,3 millions d’euros. A noter qu’elle embarque une batterie de 120 kWh qui offre une autonomie de 550 kilomètres WLTP. La recharge s’effectue quant à elle jusqu’à 80 % en 30 minutes à une puissance de 250 kW en courant continu.