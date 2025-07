Avec son tout nouveau Galaxy Z Fold7, Samsung revient avec le smartphone le plus fin du marché

Samsung est de retour avec ses deux nouveaux smartphones pliants et parmi eux, l’incontournable Galaxy Z Fold7. Non content de proposer le meilleur du constructeur, cette fois-ci Samsung frappe fort. Déplié, son tout dernier terminal ne mesure que 4,2mm d’épaisseur, et devient ainsi le smartphone le plus fin du marché.

Source : Frandroid

Chez les constructeurs de smartphones, outre la qualité des appareils photo, l’un des facteurs différenciant est l’épaisseur du produit. Et sur ce terrain, Samsung excelle. Il l’a déjà prouvé en février dernier avec son Galaxy S25 Ultra et ses 8,2 mm d’épaisseur seulement.

Avec le Galaxy Z Fold7, le constructeur revient à la charge et décide de battre son propre record de finesse. Une fois déplié, son dernier smartphone haut de gamme culmine, en effet, à seulement 4,2 mm d’épaisseur et 8,9 mm d’épaisseur replié. Un exploit qui le met en première place sur sa gamme de produits.

Le Galaxy Z Fold7 ( à gauche) en comparaison avec le Samsung Galaxy Z Fold 6 (à droite). // Source : Arnaud Gelineau pour Frandroid.

Mais ce n’est pas là son seul atout. Le Galaxy Z Fold7 de Samsung est également un vrai petit concentré de technologie. En ce moment, et jusqu’au 24 juillet, il est proposé en précommande à partir de 2099 euros. Durant cette période, le fabricant prévoit aussi une offre alléchante : une remise allant jusqu’à 150 euros pour chaque précommande. L’occasion, par exemple, d’obtenir le modèle avec 512 Go de stockage au prix du modèle 256 Go et ainsi doubler son stockage sans débourser un centime de plus.

Un design ultra travaillé

Outre sa finesse (4,2 mm déplié et 8,9 mm replié), l’esthétique du Samsung Galaxy Z Fold7 est l’une des facettes les plus travaillées de ce nouveau produit. Et cela commence par le choix des coloris : entre le Bleu nuit, le noir absolu, le gris et le coloris vert d’eau disponible en exclusivité sur le site de Samsung, les amateurs de couleurs mattes y trouveront tous leur compte. Il est également ultra-léger avec seulement 215 grammes sur la balance.

Le Samsung Galaxy Z Fold7 est ultra fin avec une épaisseur de seulement 4,2 mm. // Source : Arnaud Gelineau pour Frandroid

Le nouveau Galaxy Z Fold7 offre aussi une expérience visuelle inédite. Outre un écran externe de 6,5 pouces, il peut se targuer de proposer une dalle QXGA+ de 8 pouces lorsqu’il est ouvert. Un ratio idéal pour les consommateurs de vidéos ou ceux ont l’habitude de jouer sur leur smartphone. Mieux, les deux écrans sont protégés contre les chocs de la vie. L’écran externe est équipé d’un très résistant Verre Gorilla Glass Ceramic 2, tandis que l’écran interne bénéficie d’un renforcement spécifique grâce à une couche en verre ultra-fine. De quoi rendre l’écran plus résistant et atténuer la pliure.

Samsung a également misé sur la solidité : le cadre et la charnière sont en aluminium Armor pour assurer une résistance optimale aux petits aléas de la vie. Il est par ailleurs certifié IP48, qui certifie que le smartphone peut, en théorie, être plongé accidentellement dans l’eau pendant une durée maximale de 30 minutes, et ce, à maximum 1,5 m de profondeur.

Ce nouveau Samsung Galaxy Fold7 n’est donc pas que beau, il est aussi très solide.

Beau à l’extérieur, performant à l’intérieur

Et comme il n’y a pas que le visuel qui compte, Samsung a équipé son Galaxy Z Fold7 d’une fiche technique qui regroupe ce qui se fait de mieux sur le marché. À commencer par une partie photo haut de gamme composée comme suit :

une caméra principale arrière de 200 Mpx, équipée d’une stabilisation optique et un capteur 44 % plus lumineux que celui de la génération précédente ;

un module ultra-grand angle de 12 mégapixels, dédié à la prise de vue macro ;

un téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom optique x3, et zoom numérique x30.

Côté caméra avant, le Samsung Galaxy Z Fold7 en possède deux :

la première de 10 Mpx est située à l’avant, côté fermé ;

la seconde, elle aussi de 10 Mpx au niveau de l’écran intérieur, mais petite nouveauté, elle est au format poinçon et non plus cachée sous l’écran.

Le triple module photo arrière du Samsung Galaxy Z Fold7. // Source : Arnaud Gelineau pour Frandroid.

Pour le reste, le Samsung Galaxy Z Fold7 mise sur l’excellence. ll est, en effet, équipé du très performant SoC Snapdragon 8 Elite, d’une configuration généreuse de 12+256 Go, 12+512 Go ou 16+1 To d’espace de stockage.

Le smartphone est bien sûr livré avec l’interface maison OneUI 8 basée sur Android 16.

L’autonomie, enfin, est excellente avec une batterie de 4 400 mAh et une charge rapide de 25W.

Rappelons enfin que, comme l’ensemble des derniers produits Samsung, le Galaxy Z Fold7 est livré avec Galaxy AI, qui offre pléthores de fonctionnalités pour simplifier votre quotidien : entourer pour chercher, retouches photos optimisées, aide à la rédaction de vos messages, traduction instantanée… bref, les possibilités sont presque infinies.

Le Samsung Galaxy Z Fold7 est équipé de Galaxy AI. // Source : Arnaud Gelineau pour Frandroid.

Cerise sur le gâteau, Samsung promet par ailleurs sept ans de mises à jour système et sécurité. Votre smartphone pliant sera donc encore à la pointe des nouveautés en 2032.

Une offre de précommande alléchante

Les tout nouveaux Samsung Galaxy Z Fold7 sont enfin disponibles à la précommande au prix respectif de :

2099 euros pour la version 12 Go de RAM et 256 Go de stockage ;

2219 euros pour la version 12 Go de RAM et 512 Go de stockage ;

2519 euros pour la version 16 Go de RAM et 1 To de stockage.

Jusqu’au 24 juillet, Samsung prévoit une très belle offre de précommande puisque le constructeur propose une remise allant jusqu’à 150 euros, ce qui vous permet de passer au stockage supérieur, sans frais (ou presque).

Dans les faits, avec cette offre, si vous jetez votre dévolu sur le Galaxy Z Fold7, vous bénéficierez d’une remise allant jusqu’à 150 euros pour l’achat d’un modèle 1 To et jusqu’à 120 euros pour un modèle 512 Go.