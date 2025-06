Galaxy Z Fold 7 : voici les images officiels du nouveau smartphone pliant ultra-fin de Samsung

Voici le Galaxy Z Fold 7 dans son matériel marketing. C’est ici la version définitive du design de ce smartphone pliable attendu pour début juillet.

Après avoir pu découvrir les rendus officiels des Galaxy Z Flip 7 et Galaxy Z Flip FE, c’est au tour du grand frère, le Galaxy Z Fold 7, de dévoiler ses atours avec les éléments marketing de Samsung.

Diffusées à travers la newsletter d’Evan Blass, les images montrent le prochain smartphone pliable de Samsung sous tous les angles et dans trois coloris : Jet Black, Silver Shadow and Blue Shadow.

Plus fin que le Z Fold 6, mais pas le plus fin

L’occasion de constater que le Z Fold 7 sera nettement plus fin que son prédécesseur. Il se dit qu’il pèserait 24 grammes de moins (215 g) et que son épaisseur serait comprise entre 3,9 et 4,5 mm en mode déplié.

À partir de photos comparatives, nous avions estimé cette finesse à 4,5 mm de notre côté. Samsung annonçait avoir le smartphone le plus fin et le plus léger de sa catégorie. On en doute un peu, le Find N5 d’Oppo mesurant déjà 4,2 mm.

Surtout, le Z Fold 7 sera suivi de près par le Honor Magic V5 qui doit même être annoncé en Chine avant lui. Bref, la bataille risque d’être acharnée sur la finesse lors de ce second semestre.

Un affrontement très visuel, mais aussi hautement technologique puisqu’il est bien plus compliqué de faire entrer tous les composants dans moins d’espace. On pense à la batterie avec la nouvelle technologie de Samsung ou encore au SoC qui doit être bien refroidi. Deux éléments qui nous ont plutôt déçus sur le galop d’essai du constructeur coréen : le Galaxy S25 Edge.

Samsung présentera le Galaxy Z Fold 7 le 9 juillet prochain lors d’un Unpacked new-yorkais. Dernière information en date, le prix du smartphone a aussi fuité et la note sera douloureuse.