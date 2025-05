Honor Magic V5 : tout ce que l’on sait sur ce mangeur de Galaxy Z Fold 7

Honor prépare un Magic V5 encore plus fin, plus puissant et plus autonome que le V3. Un véritable ogre pliant qui ne veut que la première place du podium.

Honor Magic V3 // Source : ElR – Frandroid

Le Magic V3 a bientôt un an et il faut s’attendre à rencontrer prochainement son successeur. En 2024, Honor avait créé l’évènement en lançant un smartphone pliable de type Fold particulièrement fin.

9,2 mm fermé, c’est peu ou prou la même chose qu’un Magic 7 Pro. Et quand on l’ouvre, on tombe à 4,4 mm. Une extrême finesse qui a fait les beaux titres pour ce smartphone également bon en photo et puissant.

Bref, la recette était la meilleure de 2024 par rapport aux Pixel 9 Pro Fold et Galaxy Z Fold 6.

Le Magic V5 devrait réussir à faire mieux et c’est ce qu’on lui souhaite. Passons en revue ce que l’on sait de lui aujourd’hui.

Pourquoi pas de Magic V4 ?

On parle ici d’un Magic V5 et non d’un V4. Pourquoi sauter une appelation ? La raison n’est pas marketing, mais culturelle et superstitieuse.

Honor va choisir de passer directement du Magic V3 au Magic V5 en raison de la tétraphobie, une superstition très répandue en Chine et dans d’autres pays d’Asie de l’Est, où le chiffre 4 est associé à la malchance. En mandarin, la prononciation du chiffre « 4 » (sì) est très proche de celle du mot « mort » (sǐ), ce qui pousse de nombreuses entreprises à éviter ce chiffre dans leurs produits, numéros de modèles ou même étages d’immeubles.

Quand le Magic V5 sort-il ?

En février, Li Kun, responsable des flagship chez Honor, a annoncé via Weibo qu’il serait lancé durant « la première partie de l’année ». Nous arrivons gentiment à son termes. Le Magic V5 devrait donc être présenté officiellement courant juin, peut-on estimer. Sa découverte se fera tout d’abord en Chine.

Le V3 a été présenté en juillet pour une sortir française en septembre. Avec un mois d’avance sur son calendrier, on peut juger que le Magic V5 sera chez nous courant août, en parallèle du Pixel 10 Pro Fold, donc.

Quel est le prix du Magic V5 ?

Aucune information officielle ni officieuse sur le point tarifaire du Magic V5. Néanmoins, nul doute qu’il ne sera pas moins cher que son prédécesseur. Il faudrait donc compter sur 1999,90 euros.

Néanmoins, le V3 proposait plus de stockage en comparaison de ses concurrents et surtout une offre de lancement permettait d’avoir le smartphone, un stylet Magic Pencil et un chargeur officiel de 66 W pour 300 euros de moins que le tarif officiel.

Sans doute aurons-nous une fois de plus droit aux grosses ristournes de Honor cette année.

Design

Le Magic V5 serait une nouvelle fois le smartphone pliable le plus fin du marché. Pourtant Samsung met tout ses efforts à baisser l’épaisseur du Galaxy Z Fold 7.

D’après les informations récentes de Ice Universe, celui-ci mesurerait 3,9 mm en mode déplié et 8,9 mm, plié.

Honor irait encore plus bas avec une épaisseur pliée de 8 mm ! On serait alors face à un format parfaitement classique, mais qui peut se déplier.

Deux coloris sont à prévoir : Silk Road Dunhuang et Velvet Black.

Écrans

Non pas un, mais toujours deux écrans. Les deux seraient légèrement agrandis : 6,45 pouces en externe et 8 pouces en interne.

ON s’attend à ce qu’ils soient tous deux Oled avec une fréquence de rafraîchissement LTPO allant de 1 à 120 Hz avec une définition 2K.

Performances

Pas de grosse surprise, le Magic V5 aura droit au Snapdragon 8 Elite de Qualcomm. Précision importante, Li Kun répond à une question Weibo au sujet d’une version tronquée de ce SoC : « toutes les versions des nouveaux smartphones Honor ont des puces pleines, sans coupe ».

L’utilisation d’un 8 Elite amoindri comme sur le Galaxy S25 Edge est donc évincée, on aura toute la puissance des coeurs Oryon V2.

Photo

On parle toujours d’une configuration arrière à trois capteurs. Le volet photo du V5 évoluerait cependant avec un téléobjectif périscopique de 200 MP.

grand-angle de 50 MP stabilité,

ultra grand-angle,

téléobjectif périscopique de 200 MP.

Batterie

Honor ne ferait pas les choses à moitié, encore une fois. Alors qu’il s’apprêterait encore une fois à abaisser l’épaisseur de son smartphone pliable, il parviendrait dans le même temps à gonfler sa batterie.

On parle actuellement de 5950 mAh, une capacité bien supérieure à celle du V3 (5150 mAh) et qui mettrait à plat le Galaxy Z Fold 7 attendu avec 4300 mAh. L’utilisation du silicium carbone semble de plus en plus maîtrisée par le constructeur chinois qui l’utilise depuis le Magic 5 Pro.

Surtout on ne sera pas contre avoir un sursaut d’autonomie sur le Magic V5, le V3 n’étant pas un champion en la matière, surtout lorsqu’on l’utilise écran ouvert.

Pour les plus pressés, on devrait aussi retrouver la charge rapide 66 Watts et une charge sans fil à 50 Watts.