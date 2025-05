Les premiers tests du Galaxy S25 Edge ne sont pas rassurants

Une chaîne YouTube coréenne a déjà effectué des tests de performances et d’autonomie sur le Galaxy S25 Edge.

Source : Amazing ddongcan

Présenté officiellement le 13 mai, le Galaxy S25 Edge ne sortira que le 26 mai prochain. Entretemps, nous attendons patiemment de pouvoir effectuer des tests plus aboutis que notre prise en main lisible ici.

De l’autre côté de la planète, certains semblent être plus gâtés que nous. Une chaîne YouTube coréenne, Amazing ddongcan, vient de publier une ébauche de test comparatif entre le Galaxy S25 Edge et le Galaxy S25+.

Y sont particulièrement étudiées les performances et l’autonomie de l’appareil, des aspects que nous n’avons pas pu observer lors de notre prise en main.

Des performances élevées, mais instables

Sur le terrain des performances, les deux smartphones font jeu égale, ou presque : Snapdragon 8 Elite et 12 Go de RAM. Mais il y a une subtilité puisque le SoC installé dans le Galaxy S25 Edge n’est pas tout à fait celui que l’on a sur le reste de la gamme. Son nom de code est SM8750-3-AB, un chiffre 3 en plus qui indique un coeur haute performance (Oryon V2 Phoenix M) en moins.

Et ça se ressent dans les premiers benchmarks qu’Amazing ddongcan a lancé sur les deux téléphones.

Galaxy S25 Edge Galaxy S25+ Geekbench 6 SC 2889 3095 Geekbench 6 MC 9282 9753 WildLife Stress Test 18 138 20 049 Stabilité 50,5 % 45,6 %

Les différences sont ténues sur Geekbench, en moyenne on a une baisse de 6% sur le petit nouveau de chez Samsung. Avec un coeur en moins c’est compréhensible.

En revanche, le stress test est un peu plus inquiétant. Le Galaxy S25 Plus tient plus de boucles, mais présente surtout un score de stabilité plus élevé. Cela signifie que le système de refroidissement du S25 Edge semble moins performant que celui de son grand frère.

Problème, lors de notre test du S25 Plus, nous avions observé une baisse des performances sur la durée avec une perte de 30% de ses capacités au bout de 40 minutes. Plus que les performances globales du téléphone, c’est leur maintien dans le temps qui est intéressant.

Autonomie en chute libre

L’autre aspect important, c’est bien entendu la batterie. Avec 3900 mAh, le Galaxy S25 Edge est nettement désavantagé face aux 4900 mAh du S25 Plus.

Amazing ddongcan a lancé une lecture vidéo sur les deux téléphones. Le Galaxy S25 Edge a été le premier à s’éteindre alors qu’il restait plus de 10% au S25+. Une différence que le testeur estime entre 10 et 15% en usage réel.

Aussi, si vous avez tendance à terminer votre journée avec moins de 20% sur votre téléphone actuel, il sera difficile de basculer sur un Edge sans penser à une charge intermédiaire et celle-ci sera longue parce que Samsung ne donne que du 25W dessus.

Ces premiers tests ne sont pas très reluisants pour le Galaxy S25 Edge et confirment pour l’instant les craintes que l’on pouvait avoir. Nous attendrons d’effectuer nos propres tests pour émettre un avis sur la question.

