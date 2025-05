Galaxy S25 Edge : Samsung dévoile tout (prix, date de sortie, fiche technique)

Le Galaxy S25 Edge a été officiellement présente par Samsung. Voici le prix, la date de sortie et toutes les caractéristiques importantes du smartphone ultra fin.

Samsung Galaxy S25 Edge // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

Le Samsung Galaxy S25 Edge est désormais officiellement présenté comme il se doit. Jusqu’à présent, le smartphone ultra fin avait eu droit à un teasing en janvier puis à une mise en avant au MWC de Barcelone. Cependant, jusqu’à présent, la marque coréenne n’avait pas livré les détails officiels du produit.

Désormais, nous avons le prix, la date de sortie et la fiche technique complète du Galaxy S25 Edge.

Un smartphone super fin et super léger

C’est LE principal argument de Samsung pour vendre ce Galaxy S25 Edge : la finesse. Avec 5,8 mm d’épaisseur, il s’agit du smartphone le plus fin jamais conçu par la marque. Le précédent record était détenu par le Galaxy A8 (2015) qui mesurait 5,9 mm d’épaisseur. Il reste cependant assez grand et comparable à un Galaxy S25 Plus avec une hauteur de 158,2 mm pour une largeur de 75,6 mm.

Sur la balance aussi, le téléphone vise un tout petit nombre. Comptez 163 grammes pour le Galaxy S25 Edge. À titre de comparaison, le S25+ est à 190 g.

Malgré un design si fin, Samsung promet une grande durabilité. On trouve ainsi un cadre en titane et une protection Gorilla Glass Victus 2 à l’arrière tandis que la face avant va encore plus loin en termes de résistance avec le tout nouveau Gorilla Glass Ceramic 2.

Pas de surprise non plus sur la résistance à l’immersion dans l’eau : le Galaxy S25 Edge est certifié IP68. C’est la moindre des choses pour un smartphone haut de gamme de ce calibre.

Design raffiné et grand écran

Qui dit smartphone haut de gamme dit effort sur le design. Le Galaxy S25 Edge fait ainsi tout pour rappeler qu’il appartient à la même famille que les autres Galaxy S25.

Le smartphone a des bords plats et ses deux caméras à l’arrière gardent le look distinctif de Samsung en étant visuellement séparé l’un de l’autre plutôt que de s’intégrer dans un gros module photo.

Côté écran, le Galaxy S25 Edge exploite une recette qui a fait ses preuves : affichage AMOLED, définition QHD+ (500 ppp), diagonale de 6,7 pouces et technologie LTPO pour un taux de rafraîchissement allant de 1 à 120 Hz. Là encore : le rapprochement avec le Galaxy S25 Plus semble évident. Même la luminosité maximale promise ne bouge pas : 2600 nits.

Logiciel et performances : pas de concession

Le Galaxy S25 Edge étant un membre à part entière de la gamme premium de Samsung, il ne fait pas de concession sur l’interface. One UI 7, basée sur Android 15, est donc de la partie et s’accompagne de toutes les fonctions d’intelligence artificielle de la suite Galaxy AI.

Autrement dit, ce que vous avez, par exemple, sur un Galaxy S25 Ultra, vous l’aurez sur un Galaxy S25 Edge. Gemini en cross-app, retouche photo par génération d’IA, assistant de retranscription et de prise de notes, traducteur instantané (même sur les appels), now bar & now brief, recherche naturelle à la voix, etc.

Côté performances, là aussi le Galaxy S25 Edge ne cherche pas à faire d’économies. Il se dote d’un Snapdragon 8 Elite, la puce la plus puissante de Qualcomm. Une fois n’est pas coutume, Samsung affirme avoir travaillé avec son partenaire américain pour optimiser le SoC aux usages des smartphones Galaxy et notamment pour tout ce qui touche à l’IA.

Ajoutez à cela 12 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage en UFS 4.0. Pour ce qui est de la connectivité, précisons aussi que l’appareil profite du Bluetooth 5.3, du Wi-Fi 7 et d’un port USB 3.2 en USB-C.

Vous avez notamment la possibilité d’utiliser une SIM et un eSIM en même temps.

Photo et batterie : les points qui fâchent ?

Attardons-nous maintenant sur deux aspects où les choix de Samsung vont sans doute faire un peu plus jaser. Tout d’abord, le Galaxy S25 Edge est doté de seulement deux capteurs photo au dos quand les autres S25 en embarquent au moins trois.

Nous n’avons donc pas de téléobjectif sur le Galaxy S25 Edge, mais ce dernier tente de se faire pardonner en intégrant « le meilleur capteur de Samsung » qu’on trouve déjà sur le S25 Ultra. À savoir : une caméra de 200 Mpx (OIS), équivalent 23 mm (f/1,7) qui promet notamment de produire un zoom x2 « de qualité optique ». Et on peut aller jusqu’à x10 en numérique.

Samsung Galaxy S25 Edge // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

On trouve aussi un ultra grand-angle de 12 Mpx, équivalent 13 mm (f/2,2) qui sert aussi au mode macro. Enfin, pour les selfies, c’est une caméra frontale de 12 Mpx qui s’en charge (23 mm, f/2,2).

Quant à la batterie, Samsung reste modeste en termes de capacité : 3900 mAh. Pas de batterie silicium-carbone, donc ici. Le constructeur affirme cependant que le téléphone peut résister 24h sur une charge en lecture vidéo avant de tomber à 0 %.

Samsung Galaxy S25 Edge // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

Pour en arriver là, Samsung affirme avoir peaufiné les optimisations de la puce et de la gestion de la chauffe. L’autonomie du smartphone sera sans doute la chose la plus intéressante à tester sur ce Galaxy S25 Edge.

Notez aussi une charge maximale à 25 W en filaire et 15 W sans fil.

Le Samsung Galaxy S25 Edge est disponible en précommande jusqu’au 30 mai, date à laquelle il sera commercialisé.

Prix officiels :

1249 euros pour la version de 256 Go ;

1369 euros pour la version de 512 Go.

Trois coloris sont au rendez-vous : noir « absolu », argent et bleu clair. Sachez en outre que l’offre de précommande de Samsung permet d’avoir le modèle de 512 Go au prix de 256 Go.