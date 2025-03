Le Galaxy S25 Edge est conçu pour durer, assure Samsung

Le Galaxy S25 Edge ne sera pas seulement fin, il sera aussi durable, assure Samsung.

Samsung Galaxy S25 Edge // Source : ElR – Frandroid

Avec une finesse estimée à 5,5 mm, le Galaxy S25 Edge de Samsung serait le smartphone le plus fin du monde à sa sortie dans les prochains mois. C’est un cas d’école, plus on affine un volume et plus il risque de perdre en résistance. Les tests de solidité réalisés notamment par la chaîne YouTube JerryRigEverything le montre souvent, la torsion peut venir à bout d’un morceau d’aluminium. C’était le cas notamment pour l’iPad Pro M4.

Pour le cas du Galaxy S25 Edge, Samsung semble très confiant. Dans une interview avec Tech Radar , Annika Bizon, directrice marketing de Samsung UK, a déclaré que la durabilité faisait partie de leurs priorités.

« Tout d’abord, il est absolument stupéfiant. Et si l’on pense à la technologie utilisée dans un espace de cette taille, c’est assez impressionnant. La deuxième chose que je dirai concerne la durabilité. Ce sont les deux caractéristiques les plus intéressantes. Je sais que la durabilité n’est pas très excitante, mais elle est vraiment importante. »

La finesse, un challenge pour la résistance

On se souvient de l’iPhone 6 Plus qui mesurait 7,1 mm d’épaisseur. En 2014, certains de ses acquéreurs s’étaient plaints d’un mauvais comportement structurel qui amenait le téléphone à se pliait. C’est notamment le cas lorsqu’une pression régulière est appliquée dessus. J’ai personnellement eu ce cas avec un Pixel 5 que je plaçais dans ma poche arrière de jeans . A chaque fois que je m’asseyais il se tordait un peu plus jusqu’à prendre une légère courbe.

Le Galaxy S25 Edge sera officiellement présenté le 16 avril 2025. Sa sortie devrait intervenir en mai. S’il a été dévoilé au Galaxy Unpacked 2025 en janvier dernier, on n’a pu voir que son design, et de loin. Présent également au MWC 2025, il était aussi gardé à bonne distance des visiteurs du salon.

À l’intérieur, on imagine que logera un Snapdragon 8 Elite, le même SoC que sur le reste de la gamme S25. Il serait doté d’une chambre à vapeur plus fine que celle du S25, mais qui couvrirait une plus grande surface afin de bien dissiper la chaleur émise par la puce de Qualcomm. D’après nos tests des S25, ce ne serait pas du luxe, ceux-ci souffrant d’un throttling assez prononcé.

Et si ce n’est pas suffisant, il sera toujours temps d’utiliser un ventilateur aditionnel comme celui que Redmagic présentait au MWC 2025.