Cet accessoire va booster les performances de votre smartphone dans les jeux

Smartphone trop chaud, performances en chute libre, si vous jouez sur mobile, ce sont des situations que vous pouvez connaître. Redmagic a une solution pour vous.

Redmagic VC Cooler 6 Pro // Source : ElR – Frandroid

Que l’on ait un smartphone puissant ou plus modeste, si l’on y lance des jeux gourmands en ressources graphiques, deux phénomènes vont se produire :

l’autonomie fond à vue d’oeil

la chauffe va augmenter

Redmagic adresse le premier avec les 7050 mAh de la batterie de son Redmagic 10 Pro. Pour le second point, il a un accessoire bien pratique, un ventilateur à venir accrocher au dos de son smartphone pour le refroidir efficacement.

La chaleur ralentit votre smartphone

Le but de l’opération n’est pas tant de vous épargner les sensations de brûlure que de préserver les performances. En effet, les SoC chauffent à l’intérieur des téléphones. Si le système de refroidissement n’est pas optimal, la puce se bride lorsqu’elle atteint une température donnée afin de préserver son intégrité. C’est ce que nous mettons en avant avec le stress test que nous faisons subir aux smartphones qui passent entre nos mains.

Un SoC mal refroidi, c’est un billet direct vers une belle chute de performances. Et ce n’est pas en pleine partie de Fortnite que l’on veut avoir une chute de framerate, par exemple.

Samsung Galaxy S25 Plus Honor Magic 7 Pro

Le BON moment pour acheter le PS VR2 Le prix du PlayStation VR2, le casque de réalité virtuelle 100 % confort de la PlayStation 5, est au plus bas. Replongez dans Gran Turismo 7, Horizon, Resident Evil Village ou No Man’s Sky dans des conditions inédites !

Exemple flagrant ici entre ces deux smartphones équipés de Snapdragon 8 Elite. On voit une nette perte de performances du Galaxy S25 Plus qui ne peut plus exploiter que 65% de ses capacités au bout d’une heure. D’un autre côté, le Honor Magic 7 Pro dispose d’une refroidissement très efficace qui lui permet de fonctionner à de hautes fréquences durant longtemps.

Un ventilateur universel pour baisser drastiquement la température

Aussi, l’idée d’ajouter un système de refroidissement externe est plutôt habile pour certains appareils. On a déjà ça chez Asus avec le ventilateur des ROG Phone. Redmagic propose sa propre version : le VC Cooler.

Redmagic VC Cooler 5 Pro // Source : Redmagic

Sa première bonne idée est d’être compatible avec de nombreux smartphones grâce à un système d’accroche en plastique universel. Mieux encore, il est compatible MagSafe et fonctionne donc sur les iPhone sans rien de plus ou même sur les appareils Qi2 comme les Galaxy S25 avec la coque idoine.

Dans sa version actuelle (5 Pro), le VC Cooler permet de faire perdre jusqu’à 12°C sur la surface du téléphone. De quoi largement endiguer les soucis de chauffe.

Alimenté en USB-C, il consomme 36 Watts. Mieux vaut privilégier un branchement externe. Et son successeur présenté au MWC 2025 sera encore plus gourmand. Le VC Cooler 6 Pro grimpe à 40 Watts. D’un autre côté, on imagine bien qu’il sera encore plus efficient.

La consommation dépend aussi de la puissance de fonctionnement de l’accessoire. Celle-ci, comme le système RGB, peut-être adressée via l’application Redmagic Goper.

Si l’on ne connaît pas la date de lancement de ce VC Cooler 6 Pro, son prix devrait être similaire à la version actuelle. Comptez donc une soixantaine d’euros pour rafraîchir votre smartphone.

Attention, malgré son ingéniosité, il ne conviendra pas à tous les joueurs, cependant. En effet, puisqu’il doit être au contact avec le smartphone, impossible de l’utiliser avec une manette comme la BackBone qui ajoute une épaisseur au dos.