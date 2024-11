Cet accessoire pour la PS5 n’est plus inclus dans les boîtes des casques PS VR

Sony ne fournira plus d’adaptateur pour connecter la PlayStation Camera à la PS5, alors qu’il était auparavant gratuit lors de l’achat d’un casque PS VR.

Sony vient d’annoncer une nouvelle qui pourrait contrarier les clients du PlayStation VR original : l’entreprise cessera bientôt de fournir gratuitement l’adaptateur permettant de connecter la PlayStation Camera à la PS5. Cette décision, annoncée sur la page de support officielle de Sony, prendra effet le 26 novembre 2024, ou jusqu’à épuisement des stocks.

Pour comprendre l’importance de cet accessoire, il faut rappeler que la PlayStation Camera est indispensable au fonctionnement du PS VR original sur PS5. En effet, le casque de réalité virtuelle de première génération utilise un système de suivi basé sur la lumière, nécessitant spécifiquement cette caméra. La nouvelle caméra HD de la PS5 n’est malheureusement pas compatible avec le dispositif.

Les utilisateurs qui n’ont pas encore obtenu cet adaptateur disposent encore de quelques options. Il est possible de le demander via un formulaire en ligne, où il faudra fournir le numéro de série du PS VR et d’autres informations. Une alternative consiste à contacter directement le support Sony par téléphone, en ayant à portée de main les numéros de série du PSVR1 et de la PS5.

Pour ceux qui s’inquiètent de manquer cette opportunité, des adaptateurs tiers sont disponibles sur le marché. Néanmoins, l’obtention gratuite de l’accessoire officiel Sony reste évidemment préférable.

Il est important de noter que les jeux PS VR ne sont pas compatibles avec le PS VR2, les deux casques utilisant des technologies de suivi différentes. Ainsi, pour profiter de titres emblématiques comme « Astro Bot Rescue Mission » ou « Everybody’s Golf VR » sur PS5, l’adaptateur reste indispensable.

Bien que certains jeux aient été portés sur le nouveau casque et d’autres plateformes VR, de nombreux titres, notamment plusieurs exclusivités first-party, restent uniquement jouables sur le PS VR original. Les joueurs souhaitant préserver l’accès à cette bibliothèque de jeux sur PS5 ont donc tout intérêt à se procurer rapidement cet adaptateur gratuit avant qu’il ne soit trop tard.