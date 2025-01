Test Honor Magic 7 Pro : une évolution douce dans la continuité du Magic 6 Pro

Alors que de nombreux concurrents comme Oppo, Realme ou Asus ont avancé la sortie de leur nouveau flagship pour coïncider avec la disponibilité du SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite, Honor attend le début de l’année pour lancer son nouveau flagship, le Magic 7 Pro.

La question qui est sur toutes les lèvres, c’est « est-il le digne héritier du Magic 6 Pro ? ».

Si la feuille de route est claire, en se basant sur le nouveau processeur surpuissant de Qualcomm, la marque intègre également son ADN stylistique, un bloc photo légèrement retouché, et mise beaucoup sur l’IA pour sublimer l’ensemble.

Ce qui est taquin, c’est que c’est grosso modo la même stratégie que celle de la concurrence. Il faudra donc un petit surplus de talent pour différencier ce Magic 7 Pro des autres modèles concurrents.

Fiche technique

Modèle Honor Magic 7 Pro Dimensions 77,1 mm x 162,7 mm x 8,8 mm Interface constructeur MagicOS Taille de l’écran 6,8 pouces Définition 2800 x 1280 pixels Densité de pixels 453 ppp Technologie OLED SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Puce graphique Qualcomm Adreno 830 Stockage interne 256 Go, 512 Go, 1024 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 50 Mp

Capteur 3 : 200 Mp Capteur photo frontal 50 Mp Définition enregistrement vidéo 4K @ 60 fps Wi-fi Wi-Fi 7 (be) Bluetooth 5.4 5G Oui NFC Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Type de connecteur USB Type-C Capacité de la batterie 5850 mAh Poids 223 g Couleurs Noir, Blanc, Bleu, Gris Fiche produit

Design : un peu plus de délicatesse dans les lignes

Honor fait honneur à ses codes de design avec un Magic 7 Pro qui reprend l’esthétique de la marque, tout en apportant quelques petites retouches subtiles par rapport au Magic 6 Pro.

La face avant reste identique, avec un très bel écran de 6,8 pouces occupant une large part de la surface, et le poinçon central en haut de l’écran est large car il intègre deux caméras pour la reconnaissance faciale 3D et les selfies.

Les dimensions sont quasiment identiques : 162,17 x 77,10 x 8,80 mm pour le nouveau modèle contre 162,5 x 75,8 x 8,9 mm pour le 6 Pro.

Quant au poids, il passe de 225 g à 223 g pour le Magic 7 Pro, qui embarque pourtant une batterie de 5270 mAh contre 5600 mAh pour le 6 Pro. On pouvait espérer une plus grosse perte de poids.

Honor Magic 7 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Au-delà des chiffres, les différences dans le design sont assez subtiles mais perceptibles.

Honor Magic 7 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

La courbure de l’écran est plus douce, moins marquée, ce qui réduit les risques d’incidents liés à une mauvaise manipulation. C’est également le cas au dos, ce qui permet une prise en main plus agréable, notamment grâce aux tranches en métal.

Honor Magic 7 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Cette nouvelle douceur se reflète aussi dans la coque en plastique mat (avec une structure en aluminium). Elle est agréable au toucher, mais peut devenir un peu glissante en cas de sudation.

Honor Magic 7 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Cette surface retient les traces de doigts, mais beaucoup moins que le verre du précédent Magic 6 Pro. Le bloc photo reste imposant, de forme ronde, et embarque trois capteurs. Par rapport à celui du Magic 6 Pro, les lignes sont ici plus douces, plus organiques.

Il est donc visuellement plus discret, et le cerclage en métal lui apporte une subtile touche de style. Un peu moins épais, il offre davantage de confort lorsque le téléphone est posé à plat. Tant que vous interagissez avec les trois quarts inférieurs de l’écran, il est possible de taper du texte confortablement.

Honor Magic 7 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Cela dit, ce smartphone n’est pas conçu pour les petites mains. Il est mieux adapté à des mains moyennes ou grandes pour une utilisation à une seule main. Toutefois, il reste très confortable à l’usage, grâce à une conception équilibrée, notamment en termes de répartition du poids.

Honor Magic 7 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Les boutons (mise en marche et volume), réunis sur la tranche droite, sont très bien placés, mais les petites mains devront étirer un peu plus le pouce pour modifier le volume.

Honor nous livre ici un smartphone au design repensé, avec des lignes plus douces et un confort accru au quotidien. Pour plus de tranquillité d’esprit, l’écran est protégé par du verre NanoCrystal Shield, et le mobile, parfaitement assemblé, est certifié IP68 et IP69. Il résiste ainsi à une immersion dans l’eau jusqu’à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes, ou à un puissant jet d’eau direct.

Affichage : du bel ouvrage

Avec une dalle OLED LTPO de 6,8 pouces, le Honor Magic 7 Pro offre une très belle surface d’affichage. Ce mobile propose trois niveaux de définition différents : Base (2100 x 960 pixels), Standard (2450 x 1120 pixels) et Élevée (2800 x 1280 pixels). Il est possible de choisir manuellement celle de son choix. Plus elle est élevée, plus la consommation d’énergie sera importante.

Un mode automatique permet d’appliquer la meilleure définition en fonction de vos usages. Notez que même avec la définition la plus basse, on obtient une densité de pixels de 340 ppp, et plus de 450 ppp dans la définition la plus élevée. Même dans le premier cas, la finesse d’affichage est certaine.

De plus, l’écran propose un taux de rafraîchissement dynamique jusqu’à 120 Hz. Nous avons testé les deux modes d’affichage proposés et nous nous sommes concentrés sur le mode Couleurs Normales, qui offre le rendu le plus naturel. À l’aide de notre sonde et du logiciel le logiciel CalMAN Ultimate de Portrait Displays, , nous avons mesuré un Delta E de 3,2, contre une valeur de référence de 3.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Au niveau de la température des couleurs, nous obtenons 6352 K, contre 6500 K pour la valeur de référence. Cet écran est plutôt bien calibré, un brin plus chaud qu’il ne le faudrait, mais cela reste imperceptible à l’usage. La colorimétrie restituée est naturelle, sans chercher à en faire trop.

L’espace colorimétrique est confortable. Bien qu’il ne soit pas au niveau des meilleurs écrans du marché, il permet tout de même de profiter de nuances très fines, avec 103 % du sRGB, 69 % du DCI-P3 et 47 % du BT.2020.

Honor Magic 7 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

La luminosité mesurée est de bon niveau, sans être exceptionnelle. Nous mesurons un maximum de 1541 nits en SDR et 1725 nits en HDR. Cela permet une utilisation confortable même en plein jour et de profiter des contenus HDR sans être obligé de se trouver dans la pénombre. Toutefois, sur cette gamme, on trouve de meilleurs élèves en HDR.

Logiciel : focus sur l’IA

Nous avons ici le couple Android 15 et MagicOS 9, qui offre un environnement logiciel aussi cohérent que performant et agréable au quotidien. Ainsi, nous retrouvons une interface proche d’un Android Stock, enrichie de possibilités de personnalisation bien plus avancées.

De plus, nous avons un Widget Suggestion IA, qui propose les applications les plus pertinentes ou les plus utilisées. À cela s’ajoute une série de contrôles par gestes et de fonctions IA, comme la traduction automatique, la recherche à partir de texte ou d’image entourée par une articulation du doigt.

Ces éléments peuvent ensuite être envoyés à une barre latérale nommée Portail Magic, qui suggère les applications les plus efficaces en fonction du contenu sélectionné.

La Magic Capsule, version Honor de la Dynamic Island d’Apple, permet d’afficher des informations issues de certaines applications, ou d’y accéder plus rapidement, comme avec Spotify ou l’Enregistreur sonore.

MagicOS fait le job, il se révèle très agréable à l’usage, et ses multiples fonctionnalités supplémentaires permettent une personnalisation poussée de l’expérience utilisateur.

Par ailleurs, Honor annonce un suivi logiciel de bon niveau, avec cinq ans de mises à jour majeures et six de sécurité. Nous sommes ici dans bonne moyenne mais pas encore au niveau de Google ou Samsung.

Performances : une puissance explosive et pourtant maîtrisée

Le Snapdragon 8 Elite est de nouveau à l’honneur, après le Rog Phone 9 Pro, le Relame GT7 Pro, c’est au tour de Honor d’intégrer la dernière génération du SoC Qualcomm.

Moyenne pondérée des benchmarks AnTuTu, 3DMark et Geekbench 6 (du plus cher au moins cher)

Honor semble avoir particulièrement travaillé l’optimisation, et cela se ressent dans les résultats de benchmarks. Bien qu’il ne s’agisse pas du smartphone le plus puissant équipé du Snapdragon 8 Elite, il se positionne très bien, et ce, sans avoir besoin d’activer un mode spécifique comme le GT Mode de Realme ou le mode X du ROG Phone 9 Pro.

Comme vous vous en doutez, d’Android aux applications les plus gourmandes, la fluidité est le maître-mot. Le même constat s’applique dans le domaine du gaming.

Ainsi, Fortnite, en mode Épique avec un framerate de 90 Hz, tient parfaitement ses promesses. L’animation est fluide et stable à 89-90 FPS, tout en offrant le meilleur niveau de détail. Pour Call of Duty, les 120 FPS en mode graphique moyen sont une formalité, tandis que les 60 FPS en mode graphique maximum se montrent d’une belle stabilité. Une qualité que nous retrouvons également sur le très exigeant Genshin Impact.

Nous avons soumis le Magic 7 Pro à de longues périodes d’usage intensif, et nous avons été très agréablement surpris. En effet, ce modèle offre une excellente stabilité, avec une baisse de performances pour limiter la chauffe du processeur qui reste très minime. Certes, le processeur atteint les 82°C, mais le ressenti en main n’est pas excessif, ce qui permet de jouer confortablement sur de longues sessions.

Photo : des améliorations subtiles

Honor a légèrement modifié la fiche technique de son bloc photo. Nous retrouvons un trio de capteurs :

Un capteur principal grand-angle de 50 Mpx, avec une ouverture variable f/1,4 ou f/2.

Un capteur ultra grand-angle de 50 Mpx, avec une ouverture de f/2,6.

Un téléobjectif x3 de 200 Mpx, avec une ouverture de f/2,65.

Le principal changement par rapport au Magic 6 Pro est donc le téléobjectif, qui passe de 180 Mpx à 200 Mpx. La caméra frontale reste inchangée, avec un capteur de 50 Mpx et une ouverture de f/2.

Capteur principal

Le Magic 6 Pro a véritablement été la grande surprise photographique de 2024. La rédaction a été emballée par les résultats obtenus grâce aux différents capteurs.

Ici, le capteur principal à ouverture variable conserve les mêmes qualités que celui de son prédécesseur.

Ainsi, nous obtenons des clichés affichant un très beau piqué. Le niveau de détail est élevé, et les traitements numériques évitent de trop lisser les textures.

Magic 7 pro Magic 6 Pro

Nous apprécions particulièrement le rendu des matières et la dynamique. La gestion de la lumière est excellente : même en forte luminosité, les murs blancs ou la peau ne sont pas surexposés. Les contrastes sont fins et, tout comme la colorimétrie, on note une amélioration notable, sans pour autant observer un grand bond en avant.

En effet, les couleurs sont ici plus douces, plus naturelles et mieux maîtrisées. Par exemple, la légère tendance à renforcer les bleus a disparu, ce qui permet d’obtenir des ciels plus naturels et un rendu des nuages aussi précis que cohérent. Le niveau de détail n’a pas significativement augmenté par rapport au 6 Pro, mais le traitement plus subtil permet de mieux les mettre en valeur.

Capteur ultra-grand-angle

Le capteur ultra grand-angle fait très bien le job. Les distorsions de l’image sont globalement bien maîtrisées, et la perte de détails ainsi que de précision se concentre principalement sur les bords de l’image, le centre restant bien défini.

En revanche, les contrastes manquent un peu de finesse. Associés à une colorimétrie parfois un peu flatteuse, les clichés peuvent donner une impression légèrement artificielle et un peu plus sombre qu’elle ne devrait l’être.

Ultra grand-angle Grand-angle

Nous avons néanmoins apprécié la très bonne gestion de la luminosité par rapport à la concurrence. Attention, ce n’est pas parfait, mais le Magic 7 Pro parvient à éviter efficacement la surexposition.

Téléobjectif

Le téléobjectif x3 réalise un zoom de qualité. Le niveau de perte est imperceptible, et le rendu des matières conserve le même niveau de qualité qu’avec le capteur principal.

Grand-angle Zoom x3

Il y a une belle fidélité dans la restitution des couleurs, la lumière est bien gérée, et aucune surexposition n’est à signaler. Les contrastes sont toujours aussi nuancés, ce qui permet de profiter de clichés de très bonne tenue en zoom x3. La gestion de la lumière est satisfaisante, avec des contrastes légèrement accentués, permettant de mieux faire ressortir certains détails. La colorimétrie, quant à elle, reste correcte mais paraît un peu plus pâle qu’elle ne devrait.

Zoom x3 Zoom x6

Comme vous pouvez le constater, le zoom x6 est tout aussi performant que le x3. Ainsi, nous conservons toutes les qualités de ce dernier, avec toutefois un traitement numérique un peu plus visible. Cela n’altère pas trop le rendu des textures, mais une perte de détail commence à se remarquer.

Zoom x6 Zoom x12

Le zoom x12 s’en sort encore très bien, tant que les conditions de lumière sont optimales. Dans ce cas, le niveau de perte de détail reste faible, bien que perceptible même pour un œil non aguerri. Le lissage commence à se faire sentir, mais la luminosité et la colorimétrie demeurent de très bon niveau. Seuls les contrastes sont légèrement en retrait, avec des lettres un peu moins bien définies sur les panneaux ou les bâches, par exemple.

Honor a beaucoup mis en avant l’amélioration de ses zooms numériques au-delà de x12. Il faut admettre que le résultat est assez bluffant. En effet, plus le zoom est poussé, plus le traitement numérique accentue les contrastes pour une meilleure lisibilité. Certes, la perte de détail devient plus flagrante, mais nous obtenons tout de même des clichés cohérents et lisibles. Toutefois, des conditions d’éclairage optimales sont indispensables, car dans le cas contraire, le niveau de détail chute de façon exponentielle.

Mode nuit

De nuit, Honor continue de proposer des prestations équilibrées, avec pour objectif un rendu naturel. Ainsi, s’il ne dévoile pas autant de détails qu’un Pixel 9 Pro, il parvient à restituer des clichés plus fidèles à ce que nos yeux perçoivent en réalité. Le capteur principal réussit à capturer beaucoup de lumière, mais il s’efforce de privilégier la restitution des matières et des contrastes.

Nous obtenons donc des clichés très lisibles, qui restituent les environnements urbains avec naturel, sans accentuer excessivement l’éclairage. La colorimétrie est de très bon niveau et le traitement numérique évite l’apparition de bruit, tout en laissant la part belle aux détails et aux reliefs.

Photo de jour Photo de nuit

Dans des environnement moins éclairé, nous ne pouvons que saluer le travail d’Honor qui réussit à conserver une colorimétrie naturelle et une belle précision dans l’image.

L’ultra grand-angle en mode nuit est en retrait par rapport au capteur principal. Cependant, il ne démérite pas, réussissant à offrir des clichés cohérents. Toutefois, dans son désir de capturer davantage de lumière, il en fait parfois trop, ce qui nuit à la fidélité des couleurs ainsi qu’aux contrastes. Le résultat final montre un niveau de détail nettement en retrait.

Ultra grand-angle Grand-angle

Le zoom x3 fait très bien le job avec des clichés de belles factures. Nous avons une colorimétrie fidéle, un bon contraste et même si nous notons une perte de détails, elle ne saute pas toujours aux yeux.

Grand-angle de nuit Zoom x3

Le zoom x6 révèle les limites du Magic 7 Pro. Le lissage est nettement plus prononcé, et des détails comme les boulons sur le pont disparaissent presque, tandis que seul le texte de grande taille reste lisible. Notez également que la colorimétrie est légèrement plus sombre qu’elle ne devrait l’être, et que les contrastes sont plus abrupts.

Zoom x3 Zoom x6

Le téléobjectif x12 est peu exploitable, même dans de très bonnes conditions de luminosité. De plus, le lissage et la difficulté à stabiliser l’image ne sont pas très flatteurs.

Zoom x6 x12

Globalement, le mode nuit de ce 7Magic 7 Pro est de très bonne tenue. S’il ne rivalise pas encore avec les meilleurs en termes de restitution des détails, l’accent mis sur la fidélité des scènes nous fait très facilement pardonner ce point.

Mode portrait

Honor améliore ici son mode portrait avec un détourage plus précis, en particulier pour les cheveux longs et rebelles, comme ceux de la fille du testeur. L’effet de flou est progressif et doux, tout en étant appliqué à bon escient. Par exemple, la fausse fourrure reste nette et n’est pas floutée.

La colorimétrie est naturelle, avec une bonne restitution de la carnation. Le niveau de détail est excellent et offre un rendu très fidèle des textures, comme celles de la parka ou des poils de la barbe.

Capteur selfie

Les prestations de la caméra frontale de 50 Mpx sont tout aussi bonnes que celles de l’appareil photo dorsal. Le détourage est très efficace, même sur des zones délicates comme le polaire de la veste avec un écran en arrière-plan, qui bénéficient d’un rendu précis.

La colorimétrie est naturelle, et les contrastes sont bien gérés. Cependant, il convient de noter qu’en basse luminosité, le lissage numérique peut atténuer légèrement le niveau de détail, notamment sur des éléments comme les poils du visage.

Audio : enveloppant

Les haut-parleurs stéréo embarqués par ce mobile sont assez étonnants. Nous avons un rendu assez équilibré et ressentons même un peu de basses.

Honor Magic 7 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Les aigus évitent de saturer ; toutefois, les médiums et les bas-médiums peuvent manquer de précision lorsque nous dépassons 60 % de volume. Enfin, nous avons apprécié une stéréo équilibrée et enveloppante.

Réseau et communication

Le Honor Magic 7 Pro est compatible avec les réseaux 4G et 5G. Il prend en charge toutes les bandes de fréquences utilisées en France.

En plus de cela, il offre une connectivité Wi-Fi 7, ainsi que la technologie NFC, le Bluetooth 5.4 et le GPS .

Lors de nos tests, nous n’avons pas constaté de problèmes particuliers lors des appels, aussi bien en émission qu’en réception.

Autonomie : Pas mal, mais pourrait mieux faire

Avec une batterie de 5270 mAh, contre 5600 mAh pour le 6 Pro, nous sommes légèrement en retrait par rapport à la moyenne des produits de ce gabarit. Toutefois, les prestations restent satisfaisantes, même si ce ne sont pas les meilleures du moment.

Honor Magic 7 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Dans un usage classique mêlant réseaux sociaux, mails, consultation de textes, visionnage de vidéos, écoute musicale et un peu de jeu vidéo, le mobile a tenu presque 21 heures. En usage intensif, nous avons utilisé le mobile durant près de 16 heures.

Trente minutes de jeu sur Fortnite (mode moyen, luminosité à 50 %) consomment environ 9 % de batterie. Nous sommes donc dans la moyenne supérieure, sans toutefois atteindre les records établis par son prédécesseur. Bon point : la charge rapide 100 W est bien au rendez-vous, tout comme la charge sans fil, disponible en 80 W.

Prix et disponibilité

Le Jonr Magic 7 Pro est disponible en deux coloris (Noir ou Blanc) en version 12 Go + 512 Go pour 1299 euros.