Derrière le Honor Magic 7 Lite se cacherait un Magic 6 Lite

Le Honor Magic 7 Lite commence à faire parler de lui. Modèle plus accessible de la gamme, on espère qu’il sera aussi étincelant que le Magic 6 Lite.

Honor Magic 7 Lite // Source : 91mobiles

Coup de coeur de l’année 2024, le Magic 6 Pro va bientôt céder sa place au Magic 7 Pro. Il y aura également un Magic 7, mais généralement ce modèle n’est pas distribué chez nous. En revanche, le moins cher de tous, flanqué du suffixe Lite, devrait être de la partie.

91Mobiles nous livre aujourd’hui une partie de sa fiche technique ainsi que quelques visuels. Nos confrères s’appuient sur les informations que leur a données l’informateur Sudhanshu.

Design

On retrouve la touche Honor avec un énorme module photo à l’arrière de l’appareil et un écran incurvé et percé d’une pilule embarquant les capteurs nécessaires à la reconnaissance faciale 3D de Honor. Une particularité qu’il partage avec Apple.

Honor Magic 7 Lite // Source : 91mobiles

Sur les côtés, on trouve les boutons de volume et d’alimentation sur le bord droit. En haut trois trous trahissent un évent pour le haut-parleur. En bas, c’est le slot de carte SIM, un port USB-C et un second haut-parleur qui prennent place.

Les dimensions prévues sont peu ou prou les mêmes que celles du Magic 6 Lite, soit 162,8 x 75,5 7,98 mm pour 189 grammes.

Écran

Honor opterait pour une dalle Amoled Full HD + de 6,78 pouces. Elle afficherait une définition de 2700 x 1224 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sur le papier, il semble s’agir du même écran que celui du Magic 6 Lite. On ne s’en plaint pas, tant il était déjà bon sur ce modèle.

Honor Magic 7 Lite // Source : 91mobiles

Performances

S’il n’est pas gênant d’avoir le même écran sur un nouveau téléphone, on apprécie toujours un gain de puissance. Et ce ne serait pas le cas avec ce Magic 7 Lite.

À en croire Sudhanshu, il faudrait encore se contenter du Snapdragon 6 Gen 1 de Qualcomm. Le Magic 6 Lite avait pu rattraper le retard du Magic 5 Lite, mais sur le fil. Son successeur risque d’être remis dans la panade.

Le Magic 7 Lite a déjà été repéré sur Geekbench. Ses résultats sont très similaires à ceux que nous avions obtenus sur le Magic 6 Lite. De quoi confirmer le choix du SoC.

8 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage viendraient compléter cette puce.

Photo

Gros changement de design à ce niveau. Si l’on a toujours un module circulaire, les objectifs ne sont pas disposés de la même manière. Le cercle central du Magic 6 Lite disparaît et les objectifs sont agrandis. On y gagne en qualité visuelle avec un produit qui fait plus haut de gamme.

Honor Magic 7 Lite // Source : 91mobiles

Honor aurait taillé dans le gras en supprimant l’objectif macro, ne laissant que deux objectifs à l’arrière de son smartphone.

un grand-angle stabilisé de 108 Mpx avec ouverture f/1,75,

un ultra grand angle de 5 MP avec ouverture f/2,2.

À l’avant, on retrouverait le 16 Mpx du précédent modèle.

Batterie

Concernant la batterie, le Honor Magic 7 Lite serait équipé d’une très grosse capacité de 6600 mAh. Ce serait 800 mAh de plus que le Magic 6 Lite qui proposait déjà une excellente autonomie. Il pourrait atteindre des sommets.

Une charge rapide filaire de 66 Watts est à prévoir, soit une amélioration ici aussi puisque le Magic 6 Lite se limitait à du 35 Watts.

Si Honor respecte son calendrier, on devrait voir arriver ce Magic 7 Lite sur nos étales en janvier 2025. Son prix devrait tourner aux alentours de 400 euros.