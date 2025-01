Honor frappe fort pour la sortie de son Magic 7 Pro, avec une offre de lancement comme on en fait rarement pour un smartphone premium

À peine dévoilé, le nouveau smartphone ultra haut de gamme de Honor profite d’une offre de lancement plus qu’alléchante. Au lieu de 1 299 euros, le Honor Magic 7 Pro passe à 899 euros, Honor Earbuds Open inclus.

Officialisé cette semaine en Europe, le dernier-né ultra-premium de Honor affiche de jolis arguments. De quoi en faire un solide concurrent du Galaxy S25 de Samsung, dont l’annonce est prévue pour le 22 janvier. Au programme du Honor Magic 7 Pro, tout ce qui se fait de mieux sur le marché actuel, toute une panoplie d’outils d’IA, mais surtout un zoom x3 de 200 Mpx dopé, lui aussi, à l’intelligence artificielle. Cerise sur le gâteau, Honor propose une offre de lancement généreuse sur son site officiel : un code promo de 300 euros, une prime de reprise de 100 euros, ainsi que des écouteurs Open d’une valeur de 200 euros.

Les points forts du Honor Magic 7 Pro

Une puce Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Un zoom x3 de 200 Mpx dopé à l’IA

Un écran OLED 6,8 pouces (2800 x 1280) avec taux de rafraîchissement variable jusqu’à 120 Hz

Au lieu de 1 299 euros, le Honor Magic 7 Pro est disponible en précommande à 899 euros sur le site officiel Honor, grâce à un code promo et une prime de reprise. Cerise sur le gâteau, une paire d’earbuds Open d’une valeur de 200 euros est également offerte.

Des performances à la pointe de la technologie

Bien que nous ne l’ayons pas encore testé – patience –, le Honor Magic 7 Pro a de quoi faire trembler OnePlus qui vient de lancer son dernier smartphone haut de gamme, le OnePlus 13, mais aussi Samsung et son ultra-premier à venir, le Galaxy S25. Le dernier-né de Honor embarque en effet tout ce qui se fait de mieux à l’heure actuelle, dont la puce Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Ccapable de gérer les applications les plus exigeantes avec une aisance remarquable, elle est l’une des plus puissantes du marché. Que ce soit pour les jeux, le multitâche ou le traitement vidéo, le Magic 7 Pro promet d’assurer des performances fluides et une réactivité exemplaire, tout en maintenant une gestion optimisée de l’énergie.

Une expérience sublimée par un écran qui a tout pour impressionner : OLED de 6,8 pouces, résolution de 2800 x 1280 pixels et taux de rafraîchissement variable pouvant atteindre 120 Hz. De quoi garantir une fluidité inégalée, idéale pour le visionnage de contenus ou le gaming.

De l’IA à tous les étages

Avec son smartphone ultra haut de gamme, Honor s’est évidemment mis au diapason avec les autres appareils du segment, notamment en termes de fonctionnalités d’intelligence artificielle. Ainsi, Gemini, l’IA générative de Google, est nativement intégrée dans le Honor Magic 7 Pro, mais on y trouve également toute une panoplie d’outils d’intelligence artificielle conçus pour simplifier l’expérience utilisateur. Que ce soit pour la retouche photo, l’organisation intelligente de vos fichiers ou la personnalisation de votre écran d’accueil, tout est pensé pour vous offrir une utilisation intuitive et agréable.

Enfin, le Honor Magic 7 Pro frappe fort au niveau de la photo, avec trois capteurs et son système de retouche photo dopé à l’IA. Mais c’est avec son zoom x3 de 200 Mpx qu’il se démarque réellement puisque ce dernier profite de l’intégration de l’intelligence artificielle pour optimiser les clichés zoomés.

Pour voir ce que vaut le Honor Magic 7 Pro face à la concurrence, vous pouvez aussi consulter notre guide d’achat des meilleurs smartphones de ce début d’année.

