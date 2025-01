Pour le lancement du smartphone gaming POCO X7 Pro, Xiaomi solde son prix et offre des écouteurs ou un bracelet connecté

Xiaomi vient d’annoncer et de lancer dans la foulée sa nouvelle gamme de smartphones POCO X7, avec le modèle classique et le Pro, et célèbre ça en multipliant les offres sur son site pour économiser au bas mot une cinquantaine d’euros sur chacun d’eux.

Xiaomi a profité du CES 2025 pour officialiser et sortir ses nouveaux POCO X7. Une annonce qui tombe pile poile pendant les Soldes d’hiver 2025 en France et qui permettent donc à la marque de faire ses traditionnelles offres de lancement.

Les points forts du Xiaomi POCO X7 Pro

Son super écran AMOLED CrystalRes 1,5K à 120 Hz

Pour la première fois, une certification IP68

Des performances étincelantes grâce au SoC Dimensity 8400-Ultra

Le POCO X7 Pro est disponible sur le site officiel de Xiaomi à 349,90 euros au lieu de 403 euros, pour le modèle 12+256 Go. Le modèle avec 8 Go de RAM est à 319 euros. Si vous êtes nouveau client, vous pouvez réclamer un coupon de 20 euros supplémentaires. Et, dans le panier, vous pouvez choisir entre des écouteurs Redmi Buds 6 Lite (couleur au choix) ou un bracelet connecté Xiaomi Smart Band 9 Active comme cadeau.

Le POCO X7 classique est lui aussi en promotion pour son lancement, à 249,90 euros au lieu de 303 euros, dans sa version 8+256 Go. Il y a aussi une version 12+512 Go pour 50 euros de plus.

Des performances gaming pour éteindre la concurrence

Le POCO X7 Pro adopte la posture du poseur, en cachant sa puissance derrière un design sobre et épuré, sauf sur le modèle bicolore jaune/noir qui sort un peu du lot. Mais sinon, vous retrouvez un modèle plat, compact, qui fait 160,75 x 75,24 x 8,29 mm pour 195 g. Côté puissance, il est équipé de la super puce Dimensity 8400-Ultra, une exclusivité chez nous, que l’on retrouve seulement dans le Xiaomi REDMI Turbo 4, uniquement en Chine.

Avec, vous avez plusieurs possibilités : 8+256 Go, 12+256 Go ou 12+512 Go. La version concernée par la promo ici est la 12+256 Go. La puce est accompagnée d’un système de refroidissement qui va, en théorie, limiter la surchauffe en jeu. Aussi, cette puce permet d’introniser l’IA dans l’expérience utilisateur qui va par exemple upscaler la résolution de vos jeux. Pour l’instant, seul Genshin Impact peut en bénéficier et passer en 1,5K.

Un sacré bel écran pour profiter de vos contenus

Si le POCO X7 Pro peut upscaler des jeux en 1,5K, c’est que son écran peut se le permettre. En effet, il s’agit d’une dalle CrystalRes AMOLED de 6,67 pouces qui affiche justement de la 1,5K (2712 x 1220 pixels) avec un taux de rafraîchissement qui peut grimper jusqu’à 120 Hz. La luminosité de l’écran peut grimper jusqu’à 3 200 nits, ce qui le rend particulièrement agréable à utiliser en extérieur. C’est aussi le premier modèle de la marque à avoir une protection d’écran Gorilla Glass 7i.

Côté photo, vous avez un double module dorsal de 50 et 8 Mpx qui permet des enregistrements vidéo en 4K à 60 images/seconde max. La batterie, elle, fait 6 000 mAh en capacité et Xiaomi promet de résister à 1600 cycles en conservant 80 % de ses capacités. Aussi, il est compatible charge rapide 90W, donc vous avez tout intérêt à opter pour le chargeur en plus à 4,90 euros dans le panier.

Si vous préférez avoir un peu plus de recul sur un smartphone avant de le choisir et attendre le test du POCO X7 Pro, vous pouvez vous consoler avec le guide d’achat des meilleurs téléphones du moment qui contient de très belles références.

