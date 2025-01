Ce pack smartphone Xiaomi 14T + écouteurs sans fil Redmi Buds 5 fait partie des bons deals des soldes

Durant les Soldes chez Darty et Fnac, vous avez un pack comprenant le Xiaomi 14T, sorti en septembre 2024, accompagné des écouteurs Redmi Buds 5, le tout pour 549 euros.

Avec cette offre, ce sont deux produits de 2024 que vous retrouvez en promo. Les soldes d’hiver sont vraiment l’occasion de bien s’équiper à moindre coût, donc si vous cherchez un nouveau smartphone, qui plus est accompagné d’une paire d’écouteurs équipés de la réduction de bruit active et accompagnés d’un boitier de charge, c’est le moment ou jamais. Vous retrouvez les deux en lot chez Fnac à 549 euros au lieu de 649 euros. La même opportunité est à retrouver chez Darty.

Les avantages du Xiaomi 14T

Le bloc photo est bien travaillé, grâce à Leica

Les performances sont à la hauteur des attentes

Une belle conception et une certification IP68

Le Xiaomi 14T est un smartphone qui coûte, seul, 653 euros. Les Redmi Buds 5, eux, valent 49,99 euros. Le pack Fnac/Darty est vendu 649 euros quand il n’est pas soldé. Mais là, vous avez une chance de l’avoir à 549 euros en allant sur l’un des deux sites.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi 14T. Le tableau s’actualise automatiquement.

Le Xiaomi 14T boosté à l’IA pour dominer le milieu de gamme

Commençons par parler du smartphone de ce pack, le Xiaomi 14T. Un modèle qui date de 2024 avec de belles finitions, des tranches franches, des angles adoucis et des lignes épurées. Il pèse moins de 200 grammes (195g) et mesure 160,5 x 75,1 x 7,8 mm. L’écran est l’un de ses atouts, il s’agit d’une dalle AMOLED de 6,67″ qui affiche 2712 x 1220 pixels avec un taux de rafraîchissement dynamique entre 60 Hz et 144 Hz.

Il fonctionne avec une puce MediaTek Dimensity 8300-Ultra, qui permet de belles performances globales, même si on peut déplorer une chauffe qui se fait bien sentir. Ici, vous avez 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire. Côté photo, il y a trois objectifs sélectionnés par le pro en la matière, Leica, de 50, 12 et 50 Mpx. Enfin, la batterie de 5000 mAh est compatible charge rapide 67W pour une autonomie d’une grosse journée.

Les Redmi Buds 5, des écouteurs bien séduisants

L’autre produit de ce pack, ce sont les écouteurs Redmi Buds 5. Des modèles intra-auriculaires avec un design tige qui rappelle celui des AirPods. Pour l’autonomie, ils sont assez bons puisque vous pouvez les utiliser pendant un peu plus de 6h avec l’ANC activée et le volume monté de moitié. D’autant que le boitier de charge offre trois recharges et propose de récupérer 2h d’autonomie en 10 minutes.

Là où ça queute un peu, c’est justement sur l’ANC. Ce sont des écouteurs ouverts, donc sans isolation passive. Donc l’ANC a du mal à être réellement efficace, comme le sont les AirPods 4 qui bénéficient, eux, de la puissance de la puce H2. Donc bien qu’ils soient un bel atout pour ce pack, les écouteurs pêchent un peu côté ANC, c’est un peu dommage, car ils sont quand même bien pratiques (sauf si vous faites du sport).

Si vous hésitez avant de craquer, ou non, voici deux tests qui devraient vous aider dans votre choix. Tout d’abord, celui sur le Xiaomi 14T, ensuite, celui sur les Redmi Buds 5.

Idem pour les guides d’achat : vous pouvez composer votre propre duo smartphone/écouteurs en consultant l’article consacré aux meilleurs téléphones du moment, et celui sur les meilleurs écouteurs.

Soldes d’hiver 2025 : ne ratez aucun bon plan avec Frandroid

Les soldes d’hiver 2025 se déroulent du mercredi 8 janvier à 8h jusqu’au mardi 4 février prochain inclus. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.