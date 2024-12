Test des Xiaomi Buds 5 : le confort avant tout

Les écouteurs ouverts Xiaomi Buds 5 // Source : Tristan Jacquel

Xiaomi poursuit son ascension sur le marché des écouteurs sans fil. Après les Buds 3, qui avaient séduit par leur rapport qualité/prix mais pêchaient par leur son un peu fade, la marque avait frappé fort avec les Buds 4 Pro. Ces derniers proposaient une qualité audio remarquable et une réduction de bruit efficace, mais leur expérience utilisateur était handicapée par une liaison Bluetooth parfois instable. C’est dans ce contexte que débarquent les Buds 5, avec une approche radicalement différente : exit les fioritures techniques et le design clinquant des Buds 4 Pro, place à la sobriété, au confort d’utilisation et à une structure ouverte.

Xiaomi Buds 5 Fiche technique

Modèle Xiaomi Buds 5 Format Ecouteurs sans fil Batterie amovible Non Microphone Oui Réduction de bruit active Oui Autonomie annoncée 39 heures Type de connecteur USB Type-C Poids 8,4 g Fiche produit

Ce test a été réalisé avec des écouteurs prêtés par Xiaomi.

Les Xiaomi Buds 5 adoptent une approche minimaliste, avec un design tout en rondeur et en sobriété, si l’on excepte la finition miroir de leur étui de rangement. Leur forme est classique, type bouton, avec une coque formée pour épouser le creux de l’oreille et s’y maintenir sans besoin de s’insérer dans le conduit auditif. Leur légèreté participe à cette sensation de porter… presque rien. Leur confort ne se dément pas, même après plusieurs heures d’utilisation continue.

Côté look, les Xiaomi Buds 5 sont plutôt une réussite // Source : Tristan Jacquel

Seul bémol, les Buds 5 manquent de maintien lors des activités physiques intenses, mais c’est le lot de la plupart des écouteurs du même genre et le privilège des modèles intra-auriculaires. En trottinant, il faut régulièrement les réajuster. Un défaut qui les destine davantage à un usage classique, que ce soit pour le travail, les transports (sauf si on doit courir pour attraper le dernier métro), ou tout simplement une écoute détendue à la maison.

Chaque écouteur dispose d’une zone de contrôle à pincer, à la façon des AirPods 4 d’Apple. La comparaison s’arrête là, car à l’usage, il faut presser comme une brute pour cliquer et contrôler la lecture ou la réduction de bruit active. Cela rend l’usage de ces écouteurs particulièrement pénible, surtout lorsqu’on souhaite réécouter une chanson et qu’il faut presser trois fois de suite. Pour le reste, l’ergonomie n’appelle pas de remarque particulière ; la présence d’un détecteur de port pour mettre la lecture en pause lorsque les écouteurs sont ôtés, est bienvenue.

Les Xiaomi Buds 5 dans leur boîtier de charge // Source : Tristan Jacquel

L’étui de charge est relativement compact et s’ouvre sans encombre. Il dispose d’un bouton d’appairage Bluetooth ainsi que d’un port de charge USB-C.

Dans les entrailles des Buds 5

Au cœur des Xiaomi Buds 5, on trouve des transducteurs de 11 mm de diamètre, à membrane en plastique et double aimant. Bonne nouvelle, Xiaomi a utilisé une technique dévolue aux enceintes acoustiques pour renforcer les basses fréquences, en intégrant un petit tube résonateur Bass Reflex.

Xiaomi Buds 5 L’enregistrement audio, une fonction inattendue

Pour aller plus loin dans le contrôle et les fonctions des Xiaomi Buds 5, il faut utiliser l’application Xiaomi Earbuds.



Elle permet de modifier les commandes des écouteurs, d’ajuster leur signature sonore ou encore d’activer un mode audio immersif.

Les zones à presser sont situées sur la tranche, au bas de la tige // Source : Tristan Jacquel

Par défaut, les commandes de chaque écouteur sont réglées comme suit dans l’app Xiaomi Earbuds :

Commandes Écouteur gauche / droit Un pincement Lecture / pause Deux pincements Titre suivant Trois pincements Titre précédent Pincement prolongé Réduction de bruit active

Ces commandes peuvent être modifiées, pour invoquer par exemple l’assistant vocal du smartphone ou bien ajuster le volume. Dommage qu’il ne soit pas possible d’associer le volume au pincement prolongé, car cela oblige à se priver du passage à la piste suivante ou précédente.

La marque chinoise sort des sentiers battus avec une fonction inattendue : l’enregistrement audio à la demande. D’un pincement prolongé, les Buds 5 se muent en dictaphone numérique, capables d’enregistrer aussi bien vos appels que les sons environnants. Une fonctionnalité qui tranche avec la concurrence, même si son utilisation peut soulever quelques questions éthiques.

L’égaliseur : des promesses en demi-teinte

Plusieurs profils d’égalisation sont proposés dans l’application, afin de renforcer le voix ou les hautes fréquences, par exemple. Ces modes ne sont pas très convaincants et si l’on cherche à modeler plus précisément le rendu sonore des Buds 5, il faut se tourner vers leur égaliseur à bandes.

Malheureusement, toutes les clés de fréquences ne sont pas opérationnelles. C’est notamment le cas pour la première clé, celle des très basses fréquences, qui ne produit aucun effet.

Mode immersif : plus gadget que magique

Les Buds 5 proposent un mode audio immersif optionnel, qui vise à améliorer la spatialisation des musiques ou des films. Sur le papier, c’est séduisant, mais en pratique le remixage n’a rien de naturel et créé une sensation d’espace finalement peu crédible. Le traitement accentue de façon excessive les fréquences moyennes et ajoute des effets d’écho sur certains instruments, pas toujours à bon escient. L’expérience d’écoute s’en trouve dénaturée, avec une signature sonore qui s’éloigne significativement du mixage original. L’option de suivi des mouvements de tête de l’auditeur est amusante, car elle déplace le son dans l’espace, mais son intérêt est tout de même discutable. Après quelques tentatives pour s’habituer à ces effets, le retour au mode stéréo classique s’impose comme la solution la plus satisfaisante.

Hi-Res Audio : décryptage des promesses

Xiaomi joue la carte des certifications avec ses Buds 5. Hi-Res Audio, aptX Lossless… La marque chinoise surfe sur une tendance qui voit ces certifications se multiplier, parfois de façon excessive. Car ne nous y trompons pas : ces badges commerciaux ne sont pas la garantie d’un bon son.

Les Xiaomi Buds 5 disposent de détecteurs de port // Source : Tristan Jacquel

La qualité sonore dépend avant tout de la chaîne de traitement numérique du son dans le smartphone avant la transmission radio, de la qualité des transducteurs ainsi que de celle des amplificateurs embarqués. De la même manière, Xiaomi a beau mettre en avant une transmission audio sans perte avec ses smartphones MIX Flip, POCO F6 Pro et POCO F6, cela ne changera rien aux performances intrinsèques des transducteurs. Bref, il ne faut pas s’emballer, même si l’emploi de technologies de transmission audio récente est une démarche positive.

Une connectivité sans compromis

Les Xiaomi Buds 4 Pro nous avaient laissé sur notre faim à cause de bugs logiciels (toujours non résolus à ce jour), essentiellement liés à la stabilité de la connexion Bluetooth. Sur ce point précis, les Buds 5 sont de bons élèves et je n’ai pas observé de micro-coupures pendant l’écoute musicale. La connexion multipoint fonctionne correctement et permet de passer d’une source à une autre de façon fluide.

Les amateurs de jeux vidéos avec écouteurs aux oreilles devront prendre en compte un léger retard du son sur l’image. En revanche, la lecture vidéo est parfaite, image et son étant bien synchronisés.

Xiaomi Buds 5 ANC : le maillon faible

Les Xiaomi Buds 5 intègrent un système de réduction de bruit active (ANC), une fonctionnalité inhabituelle pour des écouteurs ouverts. En effet, l’absence d’isolation passive due au design ouvert, qui laisse les sons extérieurs atteindre naturellement les tympans, semble a priori contradictoire avec l’ajout d’une suppression électronique du bruit. Apple a pourtant prouvé avec ses AirPods 4 que cette approche pouvait être pertinente, à condition de disposer d’une technologie de pointe : microphones et transducteurs de haute précision et surtout un processeur puissant (puce Apple H2).

Le point de fort des Xiaomi Buds 5, c’est leur confort. Un point c’est tout. // Source : Tristan Jacquel

Malheureusement, les Xiaomi Buds 5 ne rivalisent pas un instant ; l’efficacité de leur réduction de bruit est tellement subtile qu’il faut une concentration extrême pour percevoir son activation. En réalité, la présence ou l’absence de cette fonction ANC n’a aucun impact significatif sur le confort d’écoute. Dans la rue, en voiture, en tram, au supermarché, on écoute sa musique et le brouhaha environnant s’y mêle inexorablement. Bref, l’ANC des Xiaomi Buds 5 n’est d’aucune utilité.

Xiaomi Buds 5 Audio : des performances à géométrie variable

Xiaomi a fait appel à Harman Kardon pour la mise au point de la signature sonore des Buds 5. Les Buds intègrent ainsi la technologie Harman Audio EFX, un système qui repose sur un ensemble d’algorithmes complexes modifiant la réponse en fréquence et la spatialisation du son. Une fois n’est pas coutume, l’apport d’Harman est ici loin d’être évident…

L’étui de rangement des Xiaomi Buds 5 // Source : Tristan Jacquel

Acoustiquement, les Xiaomi Buds 5 offrent des performances variables. Selon le smartphone utilisé, ou plutôt le codec, le son est tantôt très moyen, tantôt plus solide et plaisant. Avec un iPhone, le grave manque sévèrement de consistance et comme l’égaliseur de l’application Xiaomi ne fonctionne pas correctement, on se trouve dans l’impossibilité de booster les basses fréquences. Par ailleurs, les hautes fréquences colorent les musiques écoutées. Avec un smartphone Android et en utilisant le codec aptX, les Buds 5 montrent un tout autre visage. Le grave est solide, puissant, le médium plus doux et l’aigu légèrement brillant.

La courbe de réponse des Xiaomi Buds 5 // Source : Tristan Jacquel

Un coup d’œil à la courbe de réponse laisse découvrir des dents de scie du grave à l’aigu, soit une restitution assez chaotique. Pour autant, le son n’est pas agressif, mais manque de densité et d’équilibre. Contrairement à ce que laisse deviner la mesure ci-dessus, le grave n’est pas aussi généreux en volume, la faute à notre tête de mesure aux oreilles en silicone, qui bloque les écouteurs dans une position où ils délivrent plus de grave que dans une véritable oreille. En réalité, le grave est en retrait et prive la restitution d’une charpente. Ce sont les fréquences moyennes (convenablement définies) et les hautes (brouillonnes) qui sont les plus exposées.

Graves : décevants, manquant de punch et de présence

Médiums : corrects mais irréguliers

Aigus : présents mais pas toujours bien maîtrisés

Dynamique et spatialisation : des ambitions bridées

Traditionnellement, la scène sonore est le point fort des écouteurs ouverts, mais là encore le bât blesse. La scène est plutôt étroite et manque de profondeur dans l’axe frontal ; ça ne respire pas assez. Sans doute est-ce dû au comportement dynamique moyen des transducteurs.

Xiaomi Buds 5 Micro : une performance sans éclat

Les performances en téléphonie des Xiaomi Buds 5 s’inscrivent dans la lignée de leurs autres caractéristiques : correctes sans être exceptionnelles. La captation vocale remplit sa fonction de base et permet des conversations intelligibles dans des conditions favorables. Toutefois, le système de filtrage des bruits ambiants se montre perfectible et laisse passer une partie des sons environnants qui peuvent parfois gêner l’interlocuteur. Ce dernier devra occasionnellement tendre l’oreille pour bien suivre la conversation, en particulier dans les environnements animés.

Le boîtier de charge des Xiaomi Buds 5 // Source : Tristan Jacquel

Côté utilisateur, le format bouton des écouteurs présente les mêmes limitations que pour l’écoute musicale. Sans isolation passive, les conversations en milieu bruyant peuvent s’avérer délicates, car les sons extérieurs se mêlent naturellement à la voix de l’interlocuteur. L’expérience est nettement plus satisfaisante dans des environnements calmes, où les Buds 5 assurent une communication claire et naturelle. Pour un usage principalement nomade, il faudra simplement composer avec ces contraintes inhérentes au design ouvert.

Xiaomi Buds 5 Autonomie : la promesse tenue

Xiaomi annonce 6h30 d’écoute musicale, ANC active et à mi-volume. D’après mes mesures, le compte y est quasiment, avec 6h15 environ dans ces conditions. Le boîtier de charge offre jusqu’à trois recharges et permet, en 10 minutes, de récupérer environ 2 heures d’autonomie.

Xiaomi Buds 5 Prix et disponibilité

Les Xiaomi Buds 5 sont disponibles en coloris noir, blanc ou argenté et proposés actuellement à 79 euros — après avoir été lancés à 99 euros. Ce tarif est raisonnable, à moitié du prix des AirPods 4, mais un monde les sépare. Avec le meilleur son et la meilleure ANC du marché pour des écouteurs bouton, les AirPods 4 nécessitent un effort financier important, mais le plaisir d’utilisation et leurs performances sonores sont plus que justifiées.