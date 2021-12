Xiaomi dévoile ses Buds 3, des écouteurs qualifiés de « HiFi » pour moins de 50 euros

Xiaomi a présenté ce mardi ses Xiaomi Buds 3, de nouveaux écouteurs sans fil à réduction de bruit capables, selon le constructeur, de délivrer une qualité HiFi.

En plus de la mise à jour MIUI 13, des nouveaux Xiaomi 12, 12 Pro et 12X ou de la montre connectée Xiaomi Watch S1, le constructeur chinois a dévoilé, ce mardi, une nouvelle paire d’écouteurs sans fil. Ces Xiaomi Buds 3 viennent en fait se positionner à l’entrée de gamme du constructeur chinois, sous les Xiaomi Buds 3 Pro.

Il s’agit en fait d’écouteurs sans fil avec une tige afin d’assurer un bon maintien des écouteurs dans les oreilles ainsi qu’une bonne captation de la voix. Les écouteurs sont par ailleurs dotés d’embouts en silicone afin d’assurer une isolation passive. Celle-ci est également complétée par une réduction de bruit active qui permet, selon Xiaomi, de réduire les bruits extérieurs jusqu’à 40 dB. Trois niveaux de réduction de bruit active sont par ailleurs proposés.

Côté design toujours, les écouteurs sont proposés en deux coloris, noir ou blanc, avec un poids de 52 grammes, boîtier compris, et de 4,6 grammes par écouteur. Le boîtier est par ailleurs compatible avec la charge par USB-C, mais pas avec la charge sans fil. À propos de la batterie justement, les Buds 3 peuvent fonctionner pendant 7 heures sans ANC et le boîtier permet quant à lui de récupérer un total de 32 heures d’utilisation. Les écouteurs sont également certifiés IP55 ce qui garantit une protection contre les éclaboussures.

Un son qualifié de Hi-Fi par Xiaomi

Xiaomi n’indique par ailleurs aucun codec Bluetooth audio, ce qui laisse à penser que les écouteurs ne disposent que du SBC et de l’AAC, les plus communs sur le marché. Le constructeur affirme néanmoins que ses écouteurs sont capables de délivrer un son « HiFi » grâce à ses transducteurs dynamiques proposent une distorsion harmonique inférieure à 0,07 %. Rappelons néanmoins que le Bluetooth ne permet pas en soi d’obtenir un son de haute fidélité en raison de la forte compression occasionnée par la norme sans fil, aussi efficaces soient les transducteurs du constructeur. A fortiori avec des codecs AAC et SBC qui ne permettent pas de proposer un débit au-delà de 400 kbps.

Les Xiaomi Buds 3 sont pour l’instant lancés uniquement en Chine où ils sont proposés au prix de 499 yuans, soit 70 euros. Aucune disponibilité pour la France n’a encore été annoncée par le constructeur.

