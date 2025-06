Endurante, ultra-complète et robuste, la montre connectée de sport Garmin Instinct 2 coûte moins de 170 € sur Amazon

Résistante et bourrée de fonctionnalités, la Garmin Instinct 2 est une montre connectée qui peut tout à fait accompagner les amateurs de sport. En ce moment, Amazon la propose à 163,54 euros au lieu de 249,99 euros.

Une bonne montre connectée taillée pour les sportifs et baroudeurs doit cocher plusieurs cases. Elle doit par exemple être résistante, embarquer une foule de capteurs et être suffisamment endurante. Tout comme la Garmin Instinct 2, en somme, qui a plein d’autres atouts, à commencer par son prix, qui ne dépasse pas les 170 euros actuellement.

Les points forts de la Garmin Instinct 2

Un écran MIP transflectif de 1 pouce

Une certification 10 ATM

Une batterie de capteurs intégrés

Une autonomie généreuse

Auparavant proposée à 249,99 euros, la montre connectée Garmin Instinct 2 est aujourd’hui disponible en promotion à 163,54 euros sur Amazon.

Une montre qui résiste à bien des aléas

La Garmin Instinct 2 est une montre connectée dont la solidité est le premier gros atout. Dotée d’un boîtier en polymère renforcé de fibres et d’un verre Corning Gorilla pour protéger l’écran des rayures, elle est prête à affronter tous les petits (ou gros) chocs. Et ce n’est pas tout : elle est aussi certifiée 10 ATM, et est donc étanche jusqu’à 100 mètres de profondeur. La tocante embarque par ailleurs un écran MIP transflectif de 0,9 pouce. La dalle, qui n’a pas besoin de rétroéclairage, est donc parfaitement lisible en plein soleil et peut rester allumée en permanence.

Cette montre à écran MIP monochrome propose aussi une autonomie supérieure à celle des montres dotées d’un écran OLED, par exemple. L’Instinct 2 peut ainsi fonctionner, en mode montre connectée, durant 28 jours, et jusqu’à 70 heures avec le GPS activé avec une batterie remplie. Notez toutefois que l’Instinct 2 Solar, équipée d’un verre solaire (mais plus chère) fait bien mieux avec son autonomie illimitée.

Un petit coach au poignet

Comme toute bonne montre connectée, la Garmin Instinct 2 vous permet de surveiller votre état de santé et votre forme physique grâce à ses nombreux capteurs. Elle peut ainsi mesurer votre fréquence cardiaque, compter le nombre de vos pas, mesurer la saturation en oxygène dans le sang, suivre le cycle menstruel des personnes concernées ou encore analyser votre sommeil. La montre peut aussi évaluer l’état de forme de votre organisme afin de vous aider à orienter vos efforts correctement grâce au moniteur d’énergie Body Battery.

Côté sport, la montre intègre plus de 30 applications sportives. Elle peut vous épauler pendant vos séances de course à pied, de natation, de HIIT et même de ski et de snowboard hors piste. Notez aussi qu’elle peut calculer le VO2 Max (volume de dioxygène maximal qui peut être absorbé par vos muscles), ce qui peut vous donner une idée des performances que vous pouvez atteindre, et peut vous fournir une aide à la récupération. Les adeptes de la randonnée ou du VTT seront ravis de trouver aussi plusieurs systèmes de navigation par satellite (GPS, Glonass et Galileo). Enfin, la fonction Trackback permet de revenir sur ses pas très facilement.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures montres connectées pour le sport du moment.

