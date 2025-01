Amazfit GTR 3 : cette montre connectée, endurante et sportive, est à moitié prix sur Amazon

L’Amazfit GTR 3 est une smartwatch arriv√©e sur le march√© en 2021. Elle n’est donc plus toute jeune, mais sa bonne autonomie ainsi que son suivi efficace des sports et de la sant√© suffisent √† ce qu’on la recommande encore aujourd’hui. En plus, sur Amazon, on peut la trouver √† un bon prix : 79,90 euros au lieu de 149,90 euros.

Amazfit est une marque prolifique en termes de montres connect√©es proposant une batterie de fonctionnalit√©s li√©es √† la sant√© et au suivi d‚Äôactivit√©. Mais si les regards sont √©videmment tourn√©s vers ses r√©f√©rences les plus r√©centes, les anciennes ont encore de bons arguments, √† l’image de l’Amazfit GTR 3 de 2021. Cette derni√®re se diff√©rencie notamment par son autonomie de plusieurs jours et par son suivi d’activit√© efficace, et en ce moment, elle est affich√©e √† moins de 80 euros.

Les points essentiels de l’Amazfit GTR 3

Une dalle AMOLED de 1,39 pouce

Plusieurs fonctionnalités de santé

Plus de 150 modes sportifs

Une autonomie de 21 jours

Auparavant affich√©e √† 149,90 euros, puis r√©duite √† 99,90 euros, l’Amazfit GTR 3 peut en ce moment vous revenir √† 79,90 euros sur Amazon gr√Ęce √† un coupon √† cocher avant de glisser le produit dans le panier. Le coupon est valable jusqu’au 12 janvier 2025.

Une montre élégante, mais surtout endurante

L’Amazfit GTR 3 est une montre connect√©e qui pr√©sente tout d’abord un design tr√®s √©l√©gant, avec son cadre √©pur√© en alliage d‚Äôaluminium et son bracelet en silicone textur√©. Au centre de cette smartwatch, se niche par ailleurs une dalle AMOLED de 1,39 pouce, qui affiche donc des informations bien lisibles. Jolie, mais aussi r√©sistante, l’Amazfit GTR 3 est certifi√©e 5 ATM, ce qui veut dire qu’elle est √©tanche jusqu’√† 50 m√®tres de profondeur. Pas de probl√®me pour la porter lors de vos sessions de natation, donc.

Mais l√† o√Ļ l’Amazfit GTR 3 va r√©ellement se diff√©rencier, c’est √©videmment sur son autonomie. Gr√Ęce √† sa batterie importante et √† sa bonne gestion de l‚Äô√©nergie, ce mod√®le est capable, selon la marque, de fonctionner en mode classique durant 21 jours, avant de passer en mode √©conomie d‚Äô√©nergie. Avec une utilisation du GPS constante, l’autonomie est de 35 heures ; parfait pour plusieurs sorties randonn√©e, par exemple.

Elle surveille bien votre forme

Comme toute bonne montre connect√©e, l’Amazfit GTR 3 embarque une batterie de capteurs et peut donc mesurer votre fr√©quence cardiaque, la saturation en oxyg√®ne de votre sang (SpO2), surveiller la qualit√© de votre sommeil ou encore votre niveau de stress. Le suivi du cycle menstruel est √©galement de la partie. Sachez aussi que vous pourrez tester votre fr√©quence cardiaque, votre niveau de stress ou encore votre rythme respiratoire en un seul geste pour obtenir un r√©sultat en 45 secondes, selon la marque.

C√īt√© sport, l’Amazfit GTR 3 est capable de reconna√ģtre vos mouvements et d’enregistrer une multitude de donn√©es d√®s que vous commencez votre activit√©. La montre int√®gre aussi plus de 150 modes sportifs, et peut en reconna√ģtre automatiquement huit, √† savoir la course en plein air, le tapis roulant, la marche, la marche en int√©rieur, le v√©lo en plein air, la natation, le rameur ou encore le v√©lo elliptique. Enfin, l‚ÄôAmazfit GTR 3 comprend un altim√®tre ainsi qu’une puce GPS.

