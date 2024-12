Amazfit GTR Mini : quand Amazon réduit de 30 % le prix de cette smartwatch fine et stylée

L’Amazfit GTR Mini est une récente montre connectée taillée pour le sport, mais qui a la particularité d’adopter un design assez compact et très élégant. Un modèle original, donc, que l’on trouve en ce moment affiché à 89,90 euros au lieu de 129,90 euros sur Amazon.

Présentée l’an dernier, l’Amazfit GTR Mini est l’une des récentes montres connectées de sport de la marque. Comme son nom l’indique, à la manière d’une GTS Mini, cette tocante est, contrairement à bien d’autres modèles dédiés au sport et à la santé, très compacte et fine, ce qui devrait être bien plus agréable pendant les entraînements. Si elle vous intéresse, sachez que son prix vient de passer sous la barre des 90 euros.

Les points forts de l’Amazfit GTR Mini

Un design compact et élégant

Une batterie de capteurs pour le sport et la santé

Une autonomie de deux semaines

Auparavant affichée à 129,90 euros, l’Amazfit GTR Mini est aujourd’hui disponible en promotion à 89,90 euros sur Amazon.

Une smartwatch de sport fine et stylée

L’Amazfit GTR Mini a comme premier atout d’être particulièrement fine (9,25 mm), légère (24,6 g) et donc compacte, ce qui est tout de même bien plus pratique pendant les sessions de sport. Son bracelet en silicone offre d’ailleurs un confort agréable durant l’entraînement. La montre est par ailleurs équipée d’un cadran élégant en acier inoxydable. On retient également sa belle robustesse puisqu’elle est certifiée 5 ATM : elle peut donc résister à une pression de 50 mètres de profondeur et vous accompagner durant vos sessions de natation.

Côté écran, on a droit à une dalle Amoled de 1,28 pouce, tactile et 2,5D (légèrement bombée). Elle est même dotée d’un revêtement anti-traces de doigt. Côté logiciel, c’est Zepp OS 2.0 qui est en place et donne la possibilité de télécharger de nombreuses applications tierces.

Un bon coach au poignet

L’Amazfit GTR Mini est aussi douée pour surveiller votre santé grâce aux nombreux capteurs qu’elle embarque. Elle est ainsi capable de mesurer votre rythme cardiaque et la saturation en oxygène de votre sang (SpO2), ou encore d’évaluer votre niveau de stress. Elle peut aussi suivre la qualité de votre sommeil ou encore proposer un suivi précis de votre cycle menstruel. Côté sport, elle est apte à proposer un suivi pour plus de 120 disciplines et est même équipée de la détection automatique d’activité. Et pour vos séances de running en extérieur, son récepteur GNSS compatible avec les systèmes de positionnements par satellite QZSS, BEIDOU ou encore GALILEO vous sera bien utile.

Enfin, côté autonomie, la marque promet une autonomie de 14 jours avec une utilisation normale, comprenez avec un nombre pas trop élevé de capteurs activés. Retenez bien que cette durée d’utilisation dépendra de vos usages.

