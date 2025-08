Amazon brade la télécommande multimédia PS5 à moins de 20 € pour faciliter l’accès aux plateformes de streaming sur la console de Sony

Parmi la galaxie d’accessoires pour PlayStation 5, il y a la télécommande multimédia, utile lorsque vous regardez vos films, séries et autres vidéos. Elle est en promotion à 19,75 euros au lieu de 29,99 euros en ce moment sur Amazon.

La télécommande multimédia pour PlayStation 5 n’est peut-être pas le plus connu des accessoires de la console, mais ce n’est pas pour autant qu’il faut l’ignorer. Si, entre deux parties de Clair Obscur : Expedition 33 vous souhaitez faire une pause avec un épisode de Mercredi, The Bear ou la dernière vidéo de Squeezie, vous pouvez le faire sans changer de canal vidéo. La console de Sony fait aussi office de centre multimédia, et plutôt que d’utiliser la manette pour naviguer dans les menus, vous pouvez, pour 19,75 euros sur Amazon, utiliser la télécommande, beaucoup plus ergonomique.

Les points forts de la télécommande multimédia PS5

Le design épuré rappelle les lignes de la PS5

Les boutons de raccourcis pour Disney+, Netflix, Spotify et YouTube

Elle peut remplacer la télécommande de certains TV

La télécommande multimédia PS5 est un accessoire qui coûte d’habitude 29,99 euros et que vous retrouvez actuellement à 19,75 euros sur Amazon.

Une télécommande spécifique à la PlayStation 5

La télécommande multimédia pour PlayStation 5 est un appareil plus petit que ce que propose un téléviseur classique. Elle fait 145 x 41 x 25 mm pour seulement 53 g si on ne compte pas les piles. À noter qu’elle n’est compatible qu’avec la PlayStation 5, vous ne pouvez pas l’utiliser avec d’autres appareils. Sauf sur certains téléviseurs compatibles qui permettent aussi de commander le volume, la fonction mute ou encore le marche/arrêt.

Sur la télécommande, vous retrouvez les boutons les plus classiques : les touches directionnelles pour la navigation, volume +/-, mute, marche/arrêt, les fonctions de lecture/pause, avance et retour rapide. Vous avez aussi les touches Retour, Options et PlayStation, les 4 raccourcis dédiés et le microphone.

Une navigation plus fluide dans les menus

Elle est pratique, car elle tient bien en main, dans une seule main qui plus est, là où il faut les deux pour tenir la manette DualSense. En plus, il y a le fameux bouton PS pour allumer la console à distance, donc vous pouvez même l’utiliser avant de partir en quête de votre DualSense qui charge dans un coin. Et aussi, elle se décharge beaucoup moins vite que la manette PlayStation 5.

L’appairage est rapide avec la connexion Bluetooth rapide. L’infrarouge permet de la configurer avec la plupart des téléviseurs récents, ce qui est très pratique. On peut lui reprocher l’impossibilité de personnaliser les quatre touches de raccourcis, mais ce n’est pas très grave, vu qu’il y a sur la télécommande les logos des plateformes de streaming auxquelles ils sont reliés. Il lui manque aussi un bouton pour changer de source, bien pratique, surtout si votre TV ne bascule pas automatiquement sur le canal de la PS5 lorsque vous allumez cette dernière.

