La connectique des cartes graphiques du futur est maintenant officielle, avec une bande-passante stratosphérique

Le Consortium PCI-SIG vient de lever le voile sur les principales spécifications techniques du futur standard PCI Express Gen 8.0. Il équipera les cartes graphiques NVIDIA, AMD et Intel, avec des débits encore doublés à la clé… mais il va falloir être patients !

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Ça n’aura pas traîné : quelques semaines seulement après l’officialisation du futur standard PCIe Gen 7.0 (qui n’est d’ailleurs pas attendu avant 2028 au mieux), le consortium PCI-SIG présente désormais les spécifications officielles de la norme PCIe Gen 8.0 vouée à prendre le relai dans un futur toujours plus lointain.

Ce nouveau standard a pour avantage de doubler encore la bande-passante vis-à-vis du PCIe Gen 7.0, qui doublait lui-même celle du PCIe Gen 6.0.

Bref, vous avez l’idée, mais dites-vous bien que ces débits sont encore loin de se matérialiser dans nos PC et sur nos cartes graphiques. À titre d’exemple, la RTX 5090 lancée en janvier est toujours basée sur le standard PCIe Gen 5.0, dont l’exploitation a commencé en 2019.

Accompagner le développement de l’intelligence artificielle… avec une bande-passante XXL

Le principal objectif du PCIe Gen 8.0 est d’accompagner le développement des applications d’intelligence artificielle et de Machine Learning, dont la gourmandise en bande-passante est désormais bien connue. Le but est également de soutenir l’émergence de l’informatique quantique, qui sera vraisemblablement plus centrale à l’horizon 2028-2030, lorsque ce nouveau standard entrera vraiment en ligne de compte.

En l’occurrence, le standard PCIe Gen 8.0 devrait notamment être capable de fournir un débit brut de 256,0 GT/s, tout en gérant jusqu’à 1 To/s de bande-passante dans les deux sens via une configuration x16. À titre de comparaison, la bande-passante maximale annoncée pour le PCIe Gen 7.0 est de 512 Go/s, celle du PCIe Gen 6.0 atteint les 256 Go/s… quant au PCIe Gen 5 de la RTX 5090, il se contente de 128 Go/s théoriques.

Par ailleurs, on nous promet une rétrocompatibilité avec les générations précédentes de la technologie PCIe, une latence réduite, ainsi que des protocoles améliorés pour accompagner encore mieux l’accroissement de la bande-passante par la suite. Sans surprise, le PCIe Gen 8.0 devrait enfin permettre une meilleure efficacité énergétique que les versions précédentes.

« Avec l’augmentation du débit de données requis pour l’IA et d’autres applications, la demande en matière de hautes performances reste forte. La technologie PCIe continuera à fournir une interconnexion d’entrée/sortie économique, à large bande passante et à faible latence pour répondre aux besoins de l’industrie », commente le PCI-SIG dans son communiqué.