HDMI 2.2 : voici ce que permet de faire 96 Gbps de bande passante

Alors que les écrans 8K se démocratisent et que la réalité virtuelle gagne du terrain, le HDMI Forum répond présent avec une mise à jour majeure : le HDMI 2.2.

C’était prévu, le HDMI Forum a annoncé une évolution de sa technologie de connexion avec la version 2.2.

Première nouveauté : la bande passante est doublée. Avec 96 Gbps (gigabits par seconde), elle double les capacités de la version 2.1 qui plafonnait à 48 Gbps.

Pour les non-initiés, imaginez un tuyau deux fois plus large permettant de faire passer deux fois plus d’informations en même temps. Cette amélioration n’est pas qu’un simple chiffre sur le papier : elle ouvre la voie à des usages jusqu’ici limités par la technologie. HDR, définition, taux de rafraîchissement, compression… la bande passante est essentielle à tout ça.

L’arrivée du nouveau câble Ultra96 accompagne cette évolution. Ce n’est pas qu’un simple changement de nom : chaque câble devra passer par un programme de certification rigoureux pour garantir ses performances. Une bonne nouvelle pour les consommateurs qui ne devraient plus se perdre dans le dédale des câbles « compatibles » mais pas vraiment optimisés.

Un exemple de câble HDMI 2.2 (ci-dessus) évoque les configurations possibles, notamment la 4K jusqu’à 480 Hz, la 8K jusqu’à 240 Hz et la 10K à 120 Hz.

La réalité virtuelle et augmentée sera la première bénéficiaire de cette évolution. Avec une bande passante doublée, les casques VR pourront afficher des images plus détaillées avec une latence réduite. C’est également une excellente nouvelle pour les amateurs de jeux vidéo en 8K ou à très haute fréquence de rafraîchissement.

L’introduction du protocole LIP (Latency Indication Protocol) représente une autre avancée. Il permettra une meilleure synchronisation entre l’audio et la vidéo, particulièrement dans les installations complexes comprenant plusieurs appareils comme les home cinéma avec barres de son.

Le secteur professionnel n’est pas en reste : l’imagerie médicale, la signalisation numérique grand format et la vision artificielle pourront exploiter cette bande passante boostée pour des applications toujours plus exigeantes.

Cependant, il faudra probablement attendre que les fabricants de cartes graphiques et d’écrans intègrent cette nouvelle norme pour en profiter pleinement.

Le HDMI Forum a annoncé que la spécification sera disponible pour tous les adoptants HDMI 2.x au premier semestre 2025, mais la question de la rétrocompatibilité reste entière. Il faudra sans doute attendre 2026.

