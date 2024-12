HDMI 2.2 : nouvelle norme attendue au CES 2025

Les secteurs de l’audiovisuel et du jeu vidéo s’apprêtent à franchir une nouvelle étape avec l’arrivée prochaine de la norme HDMI 2.2. Il se murmure que cette version pourrait être officiellement dévoilée lors du Consumer Electronics Show (CES) 2025, qui se tiendra en janvier à Las Vegas.

Source : HDMI Forum

La version HDMI 2.1 commence un peu à dater, mais reste pourtant d’actualité aussi bien pour les vidéos que pour les jeux. Pourtant, depuis quelques jours maintenant, il y a comme une certaine effervescence dans ces deux secteurs suite à la rumeur d’une rumeur. En effet, le site allemand Computerbase a publié récemment une citation de l’administrateur des licences HDMI au sujet d’un nouveau format pour ce connecteur.

« Le HDMI Forum annoncera une nouvelle version de la spécification HDMI. Cette nouvelle spécification, dotée de la technologie HDMI de nouvelle génération et d’une bande passante plus élevée, permettra une variété de résolutions et de taux de rafraîchissement plus élevés et sera prise en charge par un nouveau câble HDMI. Les nouvelles technologies offrent des options de meilleure qualité aux producteurs de contenu, tels que les studios de télévision, de cinéma et de jeux vidéo, aujourd’hui et à l’avenir, tout en permettant de multiples plateformes de distribution. » [Propos traduits]

Or, à bien y regarder, il n’est fait aucune mention du mois de janvier et encore moins du CES 2025. Alors pourquoi tout le monde s’affole ? Déjà parce que la version HDMI 2.1 commence sérieusement à dater et que la technologie n’aime pas trop stagner. Mais surtout parce que, malgré le fait qu’aucun produit ne soit actuellement commercialisé répondant à la norme HDMI 2.2, plusieurs analystes avisés pensent que les prochaines cartes graphiques Nvidia RTX 50 « Blackwell » la supporteront. Nvidia a récemment teasé une annonce le 6 janvier prochain, en ouverture du CES 2025. Si l’entreprise américaine officialise bel et bien la compatibilité HDMI 2.2 pour ses GPU, l’existence de cette version sera donc confirmée.

HDMI 2.2 pour quoi faire ?

Concrètement, cette amélioration permettra de prendre en charge des résolutions plus élevées et des fréquences de rafraîchissement supérieures pour répondre aux besoins croissants des créateurs de contenu, qu’ils soient dans l’industrie de la télévision, du cinéma ou du jeu vidéo. La bande passante de cette connectique sera plus élevée que le HDMI 2.1b qui supporte actuellement jusqu’à 48 Gbits/s permettant ainsi des définitions Ultra HD à 120 images par seconde ou 8K à 60 images par seconde. Rappelons aussi que la norme DisplayPort 2.1 peut monter jusqu’à 80 Gbits/s. Pour le moment, nous n’avons aucune information sur les détails techniques de la norme HDMI 2.2.

Attention, toutefois, pour exploiter pleinement les capacités de cette nouvelle norme, un nouveau type de câble HDMI sera nécessaire.

Rendez-vous au CES 2025 pour en savoir plus

À date, il s’agit de prendre cette rumeur avec les pincettes de rigueur. Nous verrons bien d’ici quelques jours maintenant si le CES 2025 est effectivement le lieu du dévoilement des cartes RTX50 de Nvidia prenant en charge le HDMI 2.2 et nous en saurons alors plus sur les spécifications techniques de cette norme.