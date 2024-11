On pense en savoir plus sur ce que Nvidia va dévoiler au CES 2025

Une indiscrétion de Nvidia lors de la présentation de ses résultats financiers nous met sans doute sur la voie du CES 2025.

Jensen Huang au Computex 2024 // Source : Nvidia

Le CES 2025 est le prochain grand événement de la tech. Le salon ouvrira ses portes dès le début du mois de janvier, et cette édition est particulièrement attendue.

On sait notamment que Nvidia y tiendra une grande présence, probablement pour dévoiler les GeForce RTX 5000 basées sur la nouvelle architecture Blackwell. Mais ce n’est pas tout, la marque a visiblement d’autres nouveautés dans les cartons.

De l’IA et du jeu vidéo

Lors de la présentation de ses résultats financiers, Nvidia a laissé glisser un message très intéressant : « début de la livraison de nouveaux PC RTX AI avec 321 billions d’opérations AI par seconde par ASUS et MSI, avec des capacités Microsoft Copilot+ prévues pour le prochain trimestre ».

Le prochain trimestre mentionné ici, c’est celui qui couvre novembre, décembre et janvier. Nvidia a commencé à livrer ses puces pour de nouvelles machines fabriquées par Asus et MSI.

On peut facilement imaginer que ces machines seront présentées au CES 2025. Est-ce qu’elle tourneront avec des RTX 5000 ? Cela semble peu probable. En principe on parle plutôt de PC portables ici, et la première génération de puces RTX 5000 devrait viser les PC de bureau.

On mise donc plutôt sur le lancement d’une nouvelle gamme de PC portable de jeu équipée de processeur AMD et Intel avec NPU compatible Copilot+, et d’une puce graphique Nvidia GeForce RTX.

Jusque-là, les PC portables Copilot+ étaient surtout des ultraportables et des ordinateurs à but professionnel. On peut facilement imaginer Nvidia dévoiler une gamme complète de PC Copilot+ équipés également de ses puces graphiques et RTX AI en complément.