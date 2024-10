Nvidia : ça se précise, il faudrait attendre le CES pour découvrir les RTX 5000

Sans grande surprise, Nvidia a confirmé sa présence au CES 2025. La firme devrait, selon toute logique, profiter de ce passage à Las Vegas pour présenter ses (très attendues) GeForce RTX 5000… que nous pensions découvrir en septembre.

Jensen Huang, CEO de Nvidia // Source : SIEPR Economic Summit

D’ordinaire, Nvidia lance ses nouvelles GeForce RTX de bureau à la rentrée, puis leurs variantes mobiles au CES. Cette année, la firme risque néanmoins de procéder différemment pour ses GeForce RTX 5000. Face à des problèmes de production et alors que sa stratégie s’oriente toujours plus vers l’IA, le géant du GPU pourrait cette fois utiliser le CES pour l’annonce de ses nouvelles cartes graphiques de bureau… laissant au passage planer un doute quant au créneau de lancement de ses modèles à basse consommation, pour PC portables.

Nvidia a en effet confirmé sa présence au CES 2025. On apprend que Jensen Huang, emblématique CEO du groupe, y tiendra une conférence le lundi 6 janvier à 18:30, heure locale… la veille de l’ouverture officielle du salon américain. Cette information est importante car elle fait suite à des rumeurs persistantes voulant que Nvidia annonce quelque chose de majeur lors de sa venue au CES.

Le CES en ligne de mire

Logiquement, si Nvidia se déplace bel et bien au CES pour y annoncer ses GeForce RTX 5000, nous devrions alors faire connaissance le 6 janvier avec les RTX 5090 et 5080, basées sur l’architecture « Blackwell ».

La RTX 5090 devrait selon certaines sources embarquer pas moins de 32 Go de mémoire vidéo GDDR6 à 28 Gbps, montée sur un bus 512 bits. Autant dire que la montée en gamme serait palpable face aux de 24 Go de GDDR6X (384 bits) installés sur l’actuelle RTX 4090. La RTX 5080, quant à elle, se contenterait par contre une nouvelle fois de 16 Go de VRAM… comme la RTX 4080.

Comme le souligne NotebookCheck, compte tenu du timing et de ces quelques mois de développement supplémentaires (gagnés grâce au lancement retardé), il n’est pas non plus impossible que Nvidia dévoile en outre d’autres modèles de RTX 5000, plus accessibles. On pense notamment aux RTX 5070 et 5060.

Notons que le CES 2025 est quoi qu’il en soit bien parti pour être très chargé en annonces GPU. AMD devrait en effet profiter lui aussi de l’évènement pour dévoiler de nouvelles cartes graphiques Radeon RX 8000 sous architecture RDNA 4. Ces dernières devraient quant à elles s’installer sur le milieu de gamme.