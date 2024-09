La stratégie de Nvidia sur l’IA pourrait nous forcer à attendre les RTX 5000 plus longtemps

En proie à des problèmes de conception thermique sur sa nouvelle génération de GPUs Blackwell, Nvidia aurait choisi de prioriser les puces vouées aux data-centers, et par extension à l’IA, au détriment de celles destinées au grand public. Le lancement des GeForce RTX 5000 pourraient s’en trouver affecté.

Source : Robin Wycke – Frandroid

Faut-il se préparer à un lancement différé pour les cartes graphiques Nvidia de nouvelle génération GeForce RTX 5000. La question peut raisonnablement se poser à la lumière des informations relayées cette semaine par WCCFTech. On apprend que la firme aurait été contrainte de se réorganiser suite à des problèmes de conception thermique rencontrés avec sa nouvelle architecture « Blackwell », commune aux futurs GPUs pour serveurs de la marque, mais aussi à ses prochaines puces grand public GeForce.

En l’occurrence, Nvidia aurait été confronté à des écarts de dilatation thermique (CTE) entre les deux dies de ses nouveaux GPUs, le pont LSI, l’interposeur RDL et le substrat principal. Ces écarts entrainaient visiblement une déformation des puces et, in fine, une défaillance globale du système. Nvidia aurait par conséquent été contrainte de revoir la conception de la couche métallique supérieure de ses nouveaux GPUs, mais aussi une partie de leur design interne.

Priorité à l’IA et aux entreprises… les joueurs attendront ?

Ces modifications, que l’on imagine réalisées dans l’urgence, ont apparemment porté leurs fruits, mais il semble qu’elles ont poussé Nvidia a faire un choix en matière de production. Et sans grande surprise compte tenu de l’immense demande des entreprises en puces taillées pour l’IA, la firme prioriserait donc pour l’instant la fabrication en masse des GPUs Blackwell destinés aux data-centers. Ceux qui sont justement chargés de traiter les monceaux de données brassés quotidiennement par les IA génératives.

Jensen Huang, CEO de Nvidia // Source : SIEPR Economic Summit

Il faut dire que ce sont ces produits, et non les cartes graphiques vouées aux joueurs, qui sont les plus stratégiques pour l’entreprise. C’est avec eux que Nvidia génère une large part de ses de revenus.

Confronté également au sempiternel goulot d’étranglement de la production en masse chez son partenaire TSMC (qui croule sous les commandes et dont les capacités de production ne sont pas facilement extensibles), Nvidia choisirait donc de satisfaire d’abord les entreprises avec des puces Blackwell conçues pour l’IA et le traitement des données, puis de lancer les GPUs Blackwell destinés cette fois aux GeForce RTX 5000 grand public.

Ces dernières pourraient ainsi se concrétiser… non pas dans les prochaines semaines, mais en toute fin d’année 2024, voire en début d’année 2025. Certaines sources évoquent d’ailleurs dès à présent un lancement décalé au CES 2025.