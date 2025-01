RTX 5080 : il faudrait encore attendre 2 semaines après son annonce pour pouvoir l’acheter

De nouvelles informations nous permettent de préciser un peu plus le calendrier de Nvidia quant au lancement de sa puissante GeForce RTX 5080. On apprend notamment que cette dernière n’arriverait pas sur le marché avant la fin janvier… en dépit d’une annonce que l’on sait toute proche.

La Nvidia GeForce RTX 4080 Super, pour illustration // Source : Frandroid

La RTX 5080 fera vraisemblablement partie des premières cartes graphiques GeForce RTX « Blackwell » annoncées d’ici quelques jours, au CES, et elle pourrait être la première commercialisée par Nvidia. On apprend toutefois qu’un délai de 2 semaines aurait été prévu entre l’annonce des nouvelles GeForce, et la commercialisation effective de la RTX 5080.

Cette information nous vient du leaker HKEPC, sur X, dont les propos sont relayés par WCCFTech. L’intéressé estime en effet que la RTX 5080 n’arrivera pas sur le marché avant le 21 janvier 2025, soit 15 jours environ après sa présentation officielle, pressentie durant la conférence que Nvidia tiendra à Vegas le 6 janvier prochain.

La RTX 5080 disponible avant la 5090, le 21 janvier ?

Selon d’autres sources, la firme lancerait d’ailleurs sa RTX 5080 avant la RTX 5090, qui fera pourtant figure de flagship pour la gamme « Blackwell ». Cette incohérence n’est pas vérifiable à ce stade. On ne dispose pour l’instant d’aucun indice nous permettant de statuer sur un créneau de commercialisation pour la RTX 5090.

Cette dernière pourrait aussi bien arriver en même temps que la RTX 5080, ou être effectivement commercialisée un peu plus tard en janvier. Impossible de le savoir dans l’immédiat.

Quoi qu’il en soit, les spécifications techniques de la RTX 5080 n’ont plus grand-chose de secret. La puce s’appuierait sur un GPU GB203 regroupant 10 752 coeurs CUDA. On y trouverait également 16 Go de VRAM en GDDR7.

La mémoire vidéo de cette RTX 5080 montrait à 30 Gbps, et exploiterait un bus 256-bit lui permettant d’afficher, théoriquement, 960 GB/s de bande passante mémoire… soit 34% de plus qu’une RTX 4080 à l’heure actuelle.

Revers de la médaille, la RTX 5080 serait plus gourmande en énergie que sa prédécesseur, avec notamment 80 W de TGP en plus selon les dernières rumeurs.