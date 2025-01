Voici l’entreprise qui se cache derrière le succès de Nvidia

Nvidia poursuit sa fulgurante ascension, consolidant jour après jour sa position en tant qu’acteur incontournable de la tech. Un succès qui repose sur le travail de nombreux partenaires, dont un certain Ibiden.

Carte Graphique Nvidia pour illustration // Source : Javier Esteban pour Unsplash

Rien ne semble résister à Nvidia. Véritable leader de la tech, l’entreprise s’impose dans les du secteur technologique, se positionnant sur des secteurs comme l’intelligence artificielle et maintenant la robotique. Ce succès a été rendu possible grâce à l’association de nombreuses entreprises, comme TSMC et son expertise en gravure de puces, mais aussi le plus discret Ibiden.

Un élément indispensable

Dans les avancées techniques, on parle souvent des progrès réalisés dans les systèmes de gravure. Ces derniers permettent de réduire la taille des composants, d’améliorer les performances avec l’augmentation de transistors tout en réduisant la consommation électrique. Le dernier exemple en date étant la technologie de gravure en 2 nm développée par TSMC qui serait pour le moment conservée par Taïwan.

Cependant, un autre élément essentiel à ne pas négliger est le substrat. Celui-ci joue un rôle fondamental dans les cartes de circuits imprimés, en assurant le maintien solide des composants sur la carte. Dans ce secteur, c’est le japonais Ibiden qui tire son épingle du jeu.

Une demande croissante

Ces substrats jouent un rôle crucial dans la croissance de Nvidia. La demande croissante pour les puces Blackwell, indispensables aux nouvelles fonctionnalités IA, s’appuie entièrement sur les substrats avancés d’Ibiden dont la précision dépasse ceux de la concurrence, selon Yahoo Finance.

Certains analystes rapportent que d’autres entreprises taïwanaises comme Unimicron Technology Corp. s’y essaye, mais ne parviennent pas à égaler la production de masse d’Ibiden. Aujourd’hui, les semi-conducteurs dédiés à l’IA constituent 15% des 2,3 milliards de dollars de ventes annuelles d’Ibiden. Un chiffre qui devrait continuer à grimper.