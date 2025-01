Ces images ne laissent plus de place au malentendu : la RTX 5080 sera (très) bientôt dans nos PC

Le packaging d’une carte graphique MSI GeForce RTX 5080 Gaming Trio OC a été photographié. Ce premier leak d’une carte « Blackwell » signée MSI étaye un peu plus encore la piste d’une commercialisation imminente des nouveaux GPUs Nvidia… et nous confirme au passage quelques unes spécifications techniques pressenties.

Cette MSI GeForce RTX Gaming Trio fait coucou à la caméra // Source : ChipHell

Attendues au CES 2025, qui ouvrira ses portes dans quelques jours, les nouvelles GeForce RTX 5000 « Blackwell » de Nvidia font parler d’elles depuis maintenant des mois, et ont déjà fait l’objet de nombreuses fuites. Suffisamment officieuses pour être évoquées sans faux semblant dans le premier trailer du très attendu The Witcher 4, les nouvelles cartes du géant au caméléon se montrent désormais en photos.

Après avoir aperçu en ligne les images d’un packaging de RTX 5080 estampillé Galax, nous voici désormais face aux photos d’une boîte de RTX 5080 Gaming Trio « OC Edition » signée MSI. Ces clichés tendent à confirmer la présence de 16 Go de GDDR7 sur la RTX 5080, mais aussi celle d’un bus 256-bit.

La RTX 5080 de moins en moins secrète… à quelques jours de son annonce

Comme le précise VideoCardz, ces images étayent par ailleurs que Nvidia utiliserait bien un GPU GB-203-400 pour sa RTX 5080, et que cette dernière totalisera, vraisemblablement, 10 752 coeurs CUDA… soit le maximum disponible sur cette puce GB203. La RTX 5080 devrait par ailleurs prendre en charge le standard PCIe Gen 5.

Source : ChipHell

Quant à cette mouture MSI Gaming Trio en particulier, on constate surtout que MSI n’a pas beaucoup fait évoluer la formule par rapport à son actuelle RTX 4080 Gaming Trio. Le packaging reste le même, à tel point que les arguments marketing et les technologies mentionnées sur le carton sont identiques à ce que l’on connaissait déjà sur cette gamme.

Ce modèle arborera quoi qu’il en soit trois sortie DisplayPort et une sortie HDMI (on ignore pour l’instant les versions de ces différentes connectiques). On remarque enfin (difficile de passer à côté) que cette GeForce RTX 5080 Gaming Trio s’appuie sur un système de dissipation à triple ventilateurs, et qu’elle occupera deux emplacements et demi à l’intérieur d’une tour gaming.

Pour rappel, la RTX 5080 devrait être annoncée d’ici quelques jours à Las Vegas, pour un début de commercialisation attendu le 21 janvier. Un calendrier plus ou moins confirmé à ce stade. L’apparition en ligne de ces photos laisse en effet entendre que Nvidia a déjà commencé à livrer ses nouvelles cartes aux principaux distributeurs.