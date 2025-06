PCIe 7.0 et 8.0 arrivent : ce que ces nouvelles normes vont changer pour vos PC, consoles et smartphones

Vous n’en entendez jamais parler, pourtant le PCIe détermine en grande partie les performances de vos appareils. La version 7.0 qui vient de sortir promet de tout changer. La version 8.0 suit juste derrière.

Les spécifications du standard PCIe 7.0 sont maintenant officielles // Source : Amiel D Hechanova – Unsplash

Le PCI Express, plus communément appelé PCIe, représente l’une des technologies les plus importantes de nos appareils, même si elle reste largement invisible aux yeux du grand public. Qui sait ce qu’est un PCIe ici ? Certainement si vous avez déjà monté un PC.

Cette interface permet aux différents composants de votre ordinateur, smartphone ou console de communiquer entre eux à très haute vitesse. Et la nouvelle version 7.0, officiellement publiée cette semaine, promet de révolutionner une fois de plus nos machines.

Pour comprendre l’importance du PCIe, imaginez-le comme le système autoroutier de votre appareil électronique. Tout comme les voitures circulent sur différentes routes pour rejoindre leur destination, les données transitent par les « lignes » PCIe pour voyager entre le processeur, la carte graphique, le stockage SSD ou encore la carte réseau. Plus ces « autoroutes » sont larges et rapides, plus les performances globales s’améliorent.

PCIe 7.0 : des débits qui donnent le vertige

La version 7.0 double encore une fois les performances par rapport à la génération précédente, on parle ici d’environ 16 Go/s par ligne et par direction.

Dans sa configuration maximale à 16 lignes (PCIe 7.0 x16), typique des cartes graphiques haut de gamme, la vitesse grimpe à 256 Go/s dans chaque sens. Le PCI-SIG, l’organisme qui définit ces standards, annonce même 512 Go/s en comptant les transferts bidirectionnels simultanés.

Pour mettre ces chiffres en perspective : là où PCIe 4.0 plafonne à 64 Go/s et PCIe 5.0 à 128 Go/s, cette nouvelle version quadruple les performances de la génération encore largement répandue aujourd’hui.

Une évolution qui s’appuie sur la modulation PAM4 (Pulse Amplitude Modulation à 4 niveaux), déjà utilisée dans PCIe 6.0, mais optimisée pour atteindre ces nouveaux sommets.

Ces débits astronomiques visent des applications très spécifiques : l’Ethernet 800G pour les centres de données, l’intelligence artificielle gourmande en bande passante, les supercalculateurs, et même les ordinateurs quantiques. Autant de domaines où chaque milliseconde compte et où les goulots d’étranglement peuvent coûter cher. Bref, cela sera peu utile pour votre PC de gaming.

PCIe 8.0 en préparation : vers l’infini et au-delà

Fidèle à sa tradition de doubler les performances tous les trois ans, l’industrie planche déjà sur PCIe 8.0. Bien que les détails techniques restent secrets, l’objectif affiché consiste à maintenir cette progression exponentielle. La question : comment continuer à doubler les débits sans exploser la consommation énergétique ou la complexité des circuits ?

Les ingénieurs explorent plusieurs pistes, dont les connexions optiques qui commencent à faire leur apparition. Cette technologie, basée sur la fibre optique plutôt que sur les traditionnels câbles en cuivre, promet des avantages considérables. Kioxia a déjà démontré un SSD capable de transmettre 14 Go/s sur 40 mètres sans perte de performance grâce à une liaison optique – un exploit impossible avec du cuivre.

Une révolution qui prendra du temps

Malgré ces annonces spectaculaires, la patience reste de mise. L’histoire montre qu’entre la publication d’une spécification PCIe et l’arrivée des premiers produits, plusieurs années s’écoulent systématiquement. PCIe 6.0, finalisé en janvier 2022, commence tout juste à pointer le bout de son nez dans quelques produits très spécialisés.

Pour PCIe 7.0, les premiers tests sont prévus pour 2027, avec une commercialisation espérée vers 2028. Quant à PCIe 8.0, il faudra patienter jusqu’à 2031 au minimum en suivant le cycle habituel de trois ans. Une temporalité qui peut sembler frustrante, mais qui reflète la complexité technique de ces avancées et le temps nécessaire pour que l’écosystème s’adapte.