Le premier SSD PCIe 6.0 pulvérise les records de vitesse, mais pour quelle utilisation ?

C’est un nouveau record, mais il n’intéresse pour le moment que les spécialistes de l’IA. Il dresse cependant un avenir encourageant pour le futur du standard PCIe sur PC.

La norme PCI Express 6.0, on vous en parle depuis 5 ans maintenant alors que les spécifications de la norme ont été récemment finalisées en 2022. Mais il semblerait que son déploiement accuse un certain retard et son lancement « final » devrait avoir lieu au courant de l’année auprès des entreprises et intégrateurs.

En attendant, une première démonstration de ce futur du standard a été montrée lors du salon DesignCon 2025 qui s’est tenu à Santa Clara en janvier dernier. Si les performances affichées sont impressionnantes, elles posent encore de nombreuses questions.

27 Go/s au compteur

Le fabricant de matériel de stockage Micron s’est associé au constructeur Asteria Lab pour concevoir une machine capable de faire tourner ce premier SSD.

Il ne s’agit pas d’une carte mère similaire à ce que vous pouvez posséder dans votre propre PC, mais bien une configuration personnalisée pour les besoins de cette démonstration. Celle-ci intègre un switch, une puce spécifiquement dédiée à faire tourner des composants en PCIe 6.0, le Scorpio P-Series Fabric Switch.

Deux SSD Micro Gen6 travaillent ainsi de consorts et exploitent pas moins de 64 lignes PCIe 6.0. Le reste de la configuration comprend un GPU Nvidia H100 dédié à l’IA avec lequel est activée la fonctionnalité Magnum IO GPUDirect Storage permet un accès direct entre le processeur et le CPU.

Les premiers résultats sont impressionnants, plus de 27 Go/s en lecture séquentielle, soit près du double de ce qu’était capable le SSD PCIe 5.0 le plus rapide du marché actuel.

Évidemment, les conditions de ce test ne reflètent en aucun cas un cas d’usage réaliste. Il est en réalité démonstration pour les charges de travail IA. La question de la chauffe à ce niveau de performance pose aussi question. Nous ne sommes donc pas près de voir de telles performances dans nos PC de bureau, donc.