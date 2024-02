Jusqu’à 14,5 Go/s : Crucial dévoile l’un des SSD les plus rapides du marché

Crucial a dévoilé un nouveau SSD PCIe 5.0. Baptisée T705, cette barrette M.2 NVMe délivre une vitesse maximale de 14,5 Go/s, la plus élevée jamais atteinte par la marque.

À l’avant-garde sur le terrain des SSD PCIe 5.0, Crucial (marque du géant américain Micron) avait introduit il y a quelques mois une barrette M.2 capable d’atteindre une vitesse de 12 Go/s… dépassant de loin les performances auxquelles peuvent prétendre les SSD PCIe 4.0, même sur le haut de gamme. La marque va toutefois encore plus loin en ce début d’année, avec sa nouvelle barrette « T705 ». Montant cette fois à 14,5 Go/s cette dernière devient la plus rapide jamais lancée par Crucial… et l’un des SSD plus impressionnants du marché à date.

En l’occurrence, la T705 s’appuie à la fois sur des puces NAND 3D TLC à 232 couches de chez Micron, et sur un contrôleur SSD PS5026-E26 signé Phison. De quoi offrir des vitesses de lectures et écritures séquentielles atteignant respectivement 14 500 Mo/s et 12 700 Mo/s, souligne le site spécialisé Overclock3D.

Un SSD ultra rapide, décliné en trois capacités

Attendu chez tous les bons revendeurs à compter du 12 mars prochain, le nouveau SSD de Crucial sera disponible en trois capacités différentes : 1 To, 2 To et 4 To, lit-on. Il pourra par ailleurs être acheté avec ou sans dissipateur thermique, et une version 2 To avec du dissipateur blanc (visible ci-dessus) sera aussi d’actualité, mais uniquement en édition limitée. Quelle que soit la version choisie, cette barrette Crucial T705 sera enfin éligible à une garantie de 5 ans.

« Le SSD T705 sera disponible dans des capacités allant jusqu’à 4 To et sera doté d’un dissipateur thermique en aluminium et cuivre, noir, de toute première qualité », explique Crucial dans son communiqué, évoquant par ailleurs une « rétrocompatible avec les cartes mères Gen 3 et Gen 4 », ainsi qu’une prise en charge de l’API Microsoft DirectStorage, permettant de booster les performances en jeu.

« Une version sans dissipateur thermique sera également disponible pour une utilisation avec un dissipateur thermique de carte mère », poursuit la marque. « Pour une durée limitée et jusqu’à épuisement des stocks, un SSD Crucial T705 Gen 5 de 2 To avec un dissipateur thermique blanc exclusif sera également disponible », lit-on enfin.