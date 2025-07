Test Synology DS925+ : un très bon NAS, mais il y a un hic

Synology renouvelle finalement sa gamme de NAS grand public avec un modèle quatre baies qui a, sur le papier, tout pour lui. Mais, il y a un hic, et pas des moindres, qui pourrait bien tout ruiner.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Le NAS Synology DS925+ est le digne successeur du DS923+, un modèle quatre baies parmi les plus populaires depuis deux ans maintenant. Alors que la concurrence se veut de plus en plus féroce, Synology apporte enfin une mise à jour à l’un de ses modèles phares et y apporte de vraies nouveautés.

Si son châssis n’évolue pas, les nouveautés sont plutôt à chercher au niveau des performances et de la connectique. Ainsi, le processeur est désormais un Ryzen V1500B (déjà présent sur certains modèles de 2020), épaulé par 4 Go de RAM DDR4 ECC. La connectique réseau passe à présent par deux ports 2,5 GbE et dit adieu à la carte d’extension 10 GbE. Un choix qui semble cohérent pour un modèle de cette gamme.

Malgré ces nouveautés, le lancement de cette nouvelle gamme est entachée par un choix discutable fait par la marque : l’impossibilité d’utiliser des disques « non certifiés » (comprendre, à l’heure actuelle, des disques Synology). Ainsi, il est actuellement impossible d’utiliser le DS925+ avec des disques WD, Seagate, ou toute autre marque. Vous ne pourrez pas configurer le NAS et encore moins créer un volume sur des disques de ces marques.

En dehors de ce choix discutable, le DS925+ semble avoir toutes les caractéristiques pour être le NAS idéal. Il est pour le moment proposé au prix conseillé de 650 euros, soit sensiblement le même tarif que le modèle qu’il remplace.

Fiche technique

Processeur AMD Ryzen V1500B, 4 cœurs, 2.2 GHz Mémoire vive 4 Go DDR4 ECC (extensible jusqu’à 32 Go, 1 slot occupé sur 2) Baies de disques 4 baies (SATA 2,5″/3,5″) Emplacements SSD M.2 2 x M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 (cache SSD, ne consomment pas de baie principale) Capacité maximale Jusqu’à 200 To (dépend des disques installés) Extension Jusqu’à 9 baies via unité d’extension Synology DX525 Réseau 2 x 2,5 GbE (RJ45, agrégation de liens possible) USB 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x USB Type-C (port d’expansion) RAID supporté JBOD, RAID 0, 1, 5, 6, 10 Système de fichiers Btrfs, EXT4 Ventilation 2 x ventilateurs 92 mm Dimensions (H x L x P) 166 x 199 x 223 mm Poids 2,26 kg Alimentation Externe, 100 W (consommation : 37,91 W accès / 12,33 W hibernation) Température de fonctionnement 0 à 40 °C

Une histoire de disques certifiés

Cela ne vous a certainement pas échappé, la sortie du DS925+ s’accompagne d’une nouveauté de taille : l’obligation d’utiliser des disques certifiés par Synology. Nous avons pu, en amont de ce test, échanger avec les équipes de Synology pour faire un point sur ce choix technique et ses implications.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Concrètement, cela veut dire qu’il est impossible de créer des volumes sur le DS925+ avec des disques durs non présents dans la liste de compatibilité de la marque. Le problème étant qu’au moment de la rédaction de ce test, seuls des disques Synology sont présents dans cette liste. L’ajout de nouvelles références, d’autres marques, étant conditionné par le respect par ces dernières du cahier des charges fourni par Synology. En l’état, il n’y a donc aucune garantie de pouvoir y trouver d’autres modèles dans un avenir proche. Cette limitation s’applique également aux SSD m.2, mais pas aux SSD 2,5 pouces.

À noter que si vous possédez déjà un NAS Synology d’ancienne génération et que vous souhaitez migrer un volume existant fondé sur des disques non certifiés dans le DS925+, cela sera possible. En revanche, toute modification du volume (par exemple, un ajout de disque) rendra l’ensemble inopérant et vous obligera à choisir des disques certifiés.

Liste des disques compatibles avec le DS925+ // Source : Synology

Synology justifie ce choix (qui ne s’applique qu’à la gamme « Plus ») par une recrudescence des demandes de support liées à des problèmes de disque, pour lesquels Synology n’est pas responsable. L’idée étant d’améliorer l’expérience client et de garantir une parfaite compatibilité entre le NAS et ses disques. L’utilisation de disques Synology apporte par ailleurs la possibilité d’actualiser les firmwares de ces derniers directement depuis DSM, ce qui est impossible avec les disques d’autres marques.

Il a aussi été reproché à Synology de réaliser ici une manœuvre mercantile afin de vendre ses disques maison, considérés comme plus chers que la concurrence. En réalité, la gamme HAT3300 de la marque se négocie à des tarifs semblables à la gamme IronWolf de Seagate par exemple. Malgré ces arguments, il nous semble particulièrement prématuré d’appliquer de telles modifications alors que seuls les disques de la marque sont présents dans cette liste de compatibilité.

Exemple de message d’avertissement sur la page produit du DS925+ // Source : LDLC

Nous avons d’ailleurs volontairement repoussé la publication de ce test, dans l’espoir de voir apparaitre de nouvelles références dans cette fameuse liste de compatibilité. Malheureusement, au moment de la publication, ce n’est toujours pas le cas. Pire, tous les revendeurs n’affichent pas explicitement ce « problème » de compatibilité, ce qui pourra causer quelques mauvaises surprises aux consommateurs…

Des changements qui se limitent à la connectique

C’est une habitude depuis plusieurs années maintenant, et Synology ne semble pas décidé à en changer : le DS925+ reprend trait pour trait le châssis des précédents modèles de la gamme. En l’occurrence, il reprend le design du DS923+ qui reprenait lui-même celui du DS918+. Est-ce un problème ? Pas vraiment, puisque ce type de matériel a plutôt vocation à trouver sa place dans un placard ou une baie réseau.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

On retrouve toujours ce boitier-cube très identifiable donc, en plastique noir. À l’avant, les quatre baies 3,5 pouces sont directement accessibles et verrouillables à l’aide d’une clé fournie dans la boite. L’installation des disques y est toujours aussi simple et se fait sans outil.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

L’utilisation de SSD au format 2,5 pouces nécessitera néanmoins l’utilisation de quelques vis, évidemment fournies dans la boite. Chaque disque dispose de son propre voyant d’état (et d’activité). Le tout étant complété par une LED de status global du NAS. Sans oublier, en partie basse, l’habituel bouton d’alimentation qui s’accompagne d’un port USB A 3.0.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Les principales nouveautés se situent finalement à l’arrière du boitier, où les deux ports RJ45 passent à 2,5 GbE. Un choix technique intéressant qui marque aussi l’absence du slot qui permettait de passer à 10 GbE sur certains modèles de la marque. Si le port USB A 3.0 est toujours de la partie, Synology remplace le traditionnel port d’extension eSata par un port USB C dédié exclusivement à l’unité d’extension DX525. Enfin, en plus du connecteur d’alimentation propriétaire, le point d’attache Kensington Lock est toujours présent.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

La ventilation est toujours assurée par deux ventilateurs de 92 mm complétés par des aérations parfaitement intégrées aux logos Synology présents sur les côtés. En plus des quatre baies 3,5 pouces en façade, le DS925+ peut aussi accueillir deux SSD m.2 dans les emplacements dédiés et installés sous le châssis. Là encore, l’installation s’effectue sans outil.

Pas d’évolution pour DSM

Chez Synology, nouveau modèle ne rime pas forcément avec nouvelles fonctionnalités. Le DS925+ en est le parfait exemple puisqu’il embarque la version 7.2 de DSM, déjà disponible depuis plusieurs mois sur les autres NAS de la marque. Sans trop rentrer dans les détails (cela nécessiterait un article dédié), DSM reste à ce jour une vraie référence parmi les OS de NAS et se montre toujours aussi complet et simple d’utilisation.

L’installation du système nécessite impérativement d’y insérer au moins un disque (présent dans la liste de compatibilité donc). L’opération prend seulement quelques minutes et permet de vite profiter de toutes les fonctionnalités du NAS. Comme toujours, on accède à une gestion fine des disques, du RAID et des différents volumes. L’OS embarque par défaut plusieurs applications et services en lien avec le stockage de fichier et l’aspect « cloud personnel » des NAS.

DSM propose surtout de nombreux paquets à installer via le « centre de paquets » et qui permet alors d’accroitre grandement les capacités de l’appareil. Sans exhaustivité, le DS925+ peut servir de serveur DHCP, de centre de sauvegarde pour divers services de stockage en ligne ou encore de serveur web pour héberger un site. Sans oublier la possibilité d’y installer un serveur Emby ou Plex pour la gestion et la lecture d’une vidéothèque, ainsi que la fameuse « Surveillance Station », dédiée à la vidéosurveillance.

Les utilisateurs plus experts pourront quant à eux profiter des fonctionnalités de virtualisation et de conteneurisation (Docker) accessibles, elles aussi, grâce à des paquets dédiés proposés dans le store. Partant de là, le DS925+ peut agir comme un véritable serveur dédié et ne sera limité que par ses composants internes qui restreindront forcément le nombre de VM, de conteneurs ainsi que leurs performances globales.

En bref, malgré une interface toujours aussi user friendly, DSM reste un système très complet. S’il permet de créer un cloud personnel en quelques clics et sans difficulté, ses fonctions avancées raviront aussi les utilisateurs plus avancés qui pourront transformer leur NAS en véritable serveur dédié.

Des performances intéressantes en multichannel

Le DS925+ est équipé d’un processeur AMD Ryzen V1500B (4557 points sur CPU Mark) doté de quatre cœurs. Celui-ci est épaulé par 4 Go de mémoire vive DDR4 ECC sur une seule barrette. Un second emplacement est également disponible pour y ajouter une barrette supplémentaire (jusqu’à 2 × 16 Go).

Sans être une machine de guerre, ce petit Ryzen est suffisamment costaud pour gérer sans difficulté plusieurs VM et conteneurs en plus des fonctionnalités premières du NAS. Synology se montre toutefois un peu avare concernant la mémoire vive qui aurait gagné à être doublée par défaut. En effet, en sortie de boite et sans paquets complémentaires installés, 20 % de la RAM est consommée par le système.

Point important pour de nombreux utilisateurs : le processeur qui équipe le DS925+ n’intègre pas de puce graphique dédiée comme c’était le cas sur les modèles Intel. Oubliez donc l’accélération matérielle du transcodage vidéo sur Plex ou Video Station. Tout sera converti par le processeur et cela mettra à genoux ce dernier. Le transcodage 4K vers 720 p d’un fichier MKV fait, par exemple, monter la charge CPU à plus de 95 % et consomme 800 Mo de mémoire vive en continu.

Afin d’évaluer les performances de stockage du DS925+, nous l’avons soumis à plusieurs tests. Deux volumes distincts ont été créés pour l’occasion : un volume RAID 1 sur deux disques Synology HAT3300 et un second sur un SSD NVMe Synology SNV3410. Les deux volumes ont été testés avec un outil de benchmark qui réalise plusieurs transferts de fichiers afin de dégager une moyenne du taux de transfert. Nous avons aussi réalisé des transferts manuellement depuis Windows pour avoir une estimation du débit typique dans ce type de cas. Les tests ont été effectués depuis un ordinateur sous Windows 11 et doté de deux interfaces 2,5 GbE dans le but de tester les performances du multichanneling SMB.

Avec une simple liaison 2,5 GbE, on parvient sans mal à atteindre les limites techniques des disques durs avec un débit moyen qui tourne autour des 200 Mo/s. Le SSD NVMe s’en sort logiquement mieux avec un débit en pointe qui chatouille sans difficulté les 280 Mo/s et sature donc presque le lien 2,5 GbE.

En SMB multicanal, les performances s’envolent en écriture pour atteindre sans mal les 550 Mo/s. C’est moins fameux en lecture puisque l’on reste étonnamment sur les mêmes valeurs qu’avec un unique lien Ethernet. Sans grande surprise, notre grappe de disque dur conserve les mêmes débits, car les limites techniques des disques à plateaux sont largement atteintes.

Lors de nos essais, la consommation électrique du DS925+ est restée très raisonnable. En idle, avec donc deux disques durs et un SSD NVMe, la consommation électrique ne dépasse pas les 20 W. Lors de l’écriture sur la grappe de disques durs, les 28 W sont vite dépassés. Enfin, un transcodage sur Plex fait grimper la consommation à quasiment 35 W en continu. À noter que même dans ces situations, le NAS reste plutôt silencieux et ne dérangera pas son monde en étant installé sur un meuble ou dans un placard, à l’écart.

Prix et disponibilité du NAS Synology DS925+

Le NAS Synology DS925+ est disponible au prix conseillé de 700 euros.