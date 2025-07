Ugreen défie Synology avec ses NAS, et ils sont en promotion pour les Prime Day

Le marché du stockage en réseau accueille un nouveau concurrent de taille avec Ugreen et sa gamme NASync.

Vous pensez que le marché du stockage en réseau, les NAS, est limité aux marques historiques, comme QNAP, Synology, Asustor ou en encore Terramaster ? Vous avez tout faux.

Il y a une une nouvelle dynamique avec des marques chinoises, dont l’arrivée d’Ugreen, fabricant chinois reconnu pour ses accessoires.

Cette entreprise, spécialisée dans les chargeurs, câbles et hubs USB depuis 2012, a diversifié son offre avec une gamme complète de serveurs NAS qui vise directement les parts de marché de Synology et QNAP.

Pour les Prime Day d’Amazon, Ugreen a lancé pas mal de promotions sur sa toute nouvelle gamme. Avant de vous présenter les promotions, regardons d’un peu plus près ce que Ugreen propose.

Contrairement aux interfaces parfois complexes de QNAP ou aux limitations croissantes de Synology, les NAS UGREEN proposent un système d’exploitation UGOS basé sur Debian 12 Linux, avec une interface simple, avec la puissance d’un système Linux complet. Mais vous pourrez facilement installer un autre OS si vous le désirez.

L’interface UGOS est récente, mais elle est efficace avec des applications essentielles comme Docker, Plex, ou encore un système de sauvegarde Time Machine pour les utilisateurs Mac. Il y a aussi des apps Android, iOS ou encore iPadOS. Vous profiterez aussi des protocoles de transfert (SMB, WebDAV, Rsync) classiques.

Ugreen DXP4800 Plus

De notre côté, nous avons lancé le test du DXP4800 Plus permet de transférer 1 Go en moins d’une seconde grâce à sa connectivité 10 GbE. Ce que l’aime beaucoup est possibilité d’upgrader facilement la RAM (jusqu’à 32 Go) et d’ajouter des SSD M.2 NVMe, en plus des baies HDD.

Enfin, il y a aussi une fonction de cloud privé qui permet un accès sécurisé aux données depuis n’importe quel appareil connecté, sans dépendre de services tiers.

Une gamme complète pour tous les besoins

La gamme NASync d’Ugreen couvre beaucoup de besoins.

Ugreen DXP2800

Le DXP2800, modèle d’entrée de gamme à 279,99 € en ce moment sur Amazon, propose deux baies de stockage avec un processeur Intel N100 quadricœur et 8 Go de RAM DDR5. Cette configuration permet de gérer jusqu’à 64 To de stockage total, suffisant pour la plupart des utilisations familiales et des petites entreprises.

Ugreen DXP4800 Plus

Pour les utilisateurs plus exigeants, le DXP4800 Plus à 559,99 € intègre un processeur Intel Pentium Gold 8505 à 5 cœurs, accompagné d’un port 10 GbE et d’un port 2,5 GbE pour des transferts ultra-rapides. Ce modèle haut de gamme peut gérer jusqu’à 112 To de stockage et dispose de deux emplacements M.2 NVMe pour optimiser les performances avec des disques SSD de cache. Vous également le même format, un peu moins puissant, le DXP4800.

Ugreen DH4300 Plus

Le DH4300 Plus, proposé à 343,99 € pour les Prime Day, adopte une approche différente avec un SoC RK3588C et une fonctionnalité NFC pour une configuration simplifiée. Cette variante met l’accent sur l’intelligence artificielle pour l’organisation automatique des photos et la création d’albums familiaux personnalisés.

