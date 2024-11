Les SSD de Lexar ne sont pas seulement originaux et innovants, ils sont aussi en promotion

On connaît bien Lexar pour ses cartes SD. Mais la marque propose également des solutions de stockage performantes et fiables pour tous les usages : PC, consoles, photo, vidéo… Et chacun a le droit à sa promo pour le Black Friday !

Source : Lexar

Lexar pense aux gamers, aux créateurs de contenus et autres technophiles avertis avec une série de promotions alléchantes sur ses solutions de stockage, à l’occasion du Black Friday chez Amazon.

Disques durs externes, SSD et cartes SD sont au rendez-vous pour la marque internationale née aux États-Unis. Lexar est un grand nom de l’industrie de la tech que l’on connaît aussi bien pour ses solutions destinées aux professionnels que pour ses produits grand public.

Lexar NQ790 2 To : le meilleur ami de la PS5 à prix cassé

Besoin d’un espace de stockage rapide, fiable et pas cher ? Le NQ790 de Lexar est tout à fait compatible avec n’importe quel PC équipé d’une carte mère de moins de dix ans et viendra sans problème étendre l’espace disque de votre PlayStation 5.

Source : Lexar

Avec 2 To au compteur, ce SSD NVMe peut accueillir tous les gros jeux dont vous rêvez, que ce soit les 130 Go de Star Wars : Jedi Survivor, Call of Duty Modern Warfare 3 et ses 235 Go ou bien les 166 Go de Cyberpunk 2077 (sans son DLC). Quant à ses capacités en lecture et écriture – respectivement 7000 et 6000 Mb/s – elles impressionnent.

Sa garantie de cinq ans, quant à elle, rassure. Ce SSD NVMe NQ790 2TB (compatible PS5) est actuellement proposé à 128 euros au lieu de 150 euros habituellement.

Lexar Professional Go Portable SSD with Hub : le joker pour les pros

Petit, fin et très léger (13 g !), le Go PSSD (pour Portable SSD) de Lexar est le compagnon idéal des influenceurs, vidéastes professionnels et autres journalistes reporters d’images qui travaillent avec leur iPhone 15 ou 16.

Les taux de lecture et d’écriture sont suffisamment élevés pour leur permettre de profiter du format ProRes d’Apple et sa compression impeccable jusqu’en 4K 60 images par seconde (iPhone 15/16 Pro & Max uniquement, 30 ips pour les modèles antérieurs).

Avec le hub USB fournit dans ce pack, le Go PSSD permet de transformer son téléphone en véritable appareil de prise de vue professionnel puisqu’il devient possible d’y brancher des accessoires supplémentaires, comme un micro sans fil ou une lumière d’appoint.

Son format très réduit le rend parfaitement compatible avec les stabilisateurs de type gimbal, et, cerise sur le gâteau, sa certification IP65 rassurera les plus nomades qui aiment sauter dans les flaques.

Pendant toute la durée du Black Friday, le disque dur externe pour iPhone GO WITH HUB Silver 2TB est à 239 euros au lieu de 299 euros.

Lexar SL500M : le SSD polyvalent au charme magnétique

Grâce à ses performances exceptionnelles (2000 Mb/s en lecture et 1800 en écriture), le SL500M sait tout faire. Au relais d’un ordinateur portable, d’une console de jeu ou d’un appareil photo, il met ses 2 To d’espace disque à disposition en quelques instants. Compatible avec les smartphones Android, il est particulièrement à l’aise sur iPhone pour recueillir toutes les images en Apple Pro Res 4K60 (iPhone 15 et 16 uniquement) que vous voudrez bien capturer.

Le SSD SL500M // Source : Lexar

Ce qui rend ce SSD vraiment à part, c’est que grâce à l’aimant présent sur son étui en silicone, il peut s’accrocher facilement au dos du smartphone. Un petit anneau magnétique est même fourni pour pouvoir fixer le disque dur à l’arrière d’un ordinateur portable ou à n’importe quelle coque de smartphone (même Android), où il saura se faire discret grâce à son poids contenu.

Les espions et autres apprentis hackers pourront même protéger leurs données grâce au logiciel AES 256 bits DataShield, également inclus. Plus besoin de choisir entre fiabilité, performances et tarif. Habituellement vendu 210 euros, le disque dur externe SL500M 2TB est actuellement disponible à 185 euros.

Lexar Professional SILVER SDXC UHS-I Card : une carte SD à toute épreuve

La Silver de Lexar est un modèle de carte SD connu et reconnu, taillé pour la vidéo 4K (les macarons U3 et V30). Les débits de lecture et d’écriture (205 Mb/s et 140 Mb/s, respectivement) garantissent des temps de chargement minimes, mais aussi des prises de photos en rafales et de la capture vidéo en UHD parfaitement fluides.

Source : Lexar

Ce qui fait la différence avec cette carte SD, outre l’expertise de Lexar, c’est sa robustesse et sa fiabilité. Chutes, changements de températures, chocs, perturbations magnétiques, vibrations et même rayons X : ce modèle professionnel résiste à tout. Il existe même un logiciel de récupération de donnée qui est fourni en cas d’urgence. La sérénité à prix modique.

Durant le Black Friday, la carte mémoire SILVER SD 256 Go est disponible à 36,09 euros au lieu de 39,99 euros.